CDV Swing Levels
- Indikatoren
- TitanScalper
- Version: 1.20
- Aktualisiert: 20 November 2025
- Aktivierungen: 5
📖 Full Documentation: [Download PDF] 📖 CDV Swing Aggressive Score Guide: [Download PDF] 🎓 Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course.
Professionelle CDV-Analyse für Marktumkehrungen
Dieser Indikator identifiziert CDV-Absorptions- und Erschöpfungsmuster, um präzise Marktumkehrpunkte zu erkennen. Er analysiert den Fluss des kumulativen Delta-Volumens, um zu erkennen, wann Smart Money vor größeren Preisumkehrungen akkumuliert (Absorption) oder ausschüttet (Erschöpfung).
Kernfunktionalität von CDV
CDV Erkennung von Absorption: Identifiziert Zonen, in denen sich kumulatives Delta-Volumen ansammelt, während der Preis stabil bleibt oder sinkt. Diese Bereiche zeigen, dass sich vor Aufwärtsbewegungen institutioneller Kaufdruck aufbaut.
CDV-Erschöpfungs-Erkennung: Lokalisiert Punkte, an denen das kumulative Delta-Volumen abnimmt, während der Preis weiter steigt. Diese Signale deuten auf einen Verkaufsdruck hin, der sich vor Abwärtsbewegungen aufbaut.
Visuelle CDV-Signale
- Grüne/rote Kerzen: Normale CDV-Flussrichtung
- Hellgrüne Kerzen: CDV-Absorption - Bullische Divergenz (CDV steigt, Preis fällt)
- Hellrosa Kerzen: CDV-Erschöpfung - bärische Divergenz (CDV fällt, Preis steigt)
- Swing-Linien: Automatische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus aus der CDV-Analyse
CDV-Handelsstrategie
Long-Einstieg (CDV-Absorption):
- Auf CDV Akkumulationsmuster achten
- Warten Sie auf die Bestätigung der hellgrünen Kerze
- Einsteigen, wenn CDV Absorption bei Preisschwäche zeigt
Short-Einstieg (CDV-Erschöpfung):
- CDV-Verteilungsmuster identifizieren
- Warten Sie auf die Bestätigung der hellrosa Kerze
- Einsteigen, wenn CDV während der Preisstärke Erschöpfung zeigt
Ausstiegsstrategie: Schließen Sie die Positionen, wenn die normalen grünen/roten Kerzen zurückkehren, was anzeigt, dass die CDV-Absorptions- oder Erschöpfungsphase abgeschlossen ist.
Wichtigste CDV-Merkmale
- Erkennung von CDV-Absorption und Erschöpfung in Echtzeit
- CDV-Berechnungen ohne Neuberechnungen
- CDV-Kompatibilität mit mehreren Zeitrahmen
- Automatische CDV-Divergenzwarnungen
- Professionelle CDV-Swing-Analyse
Technische Spezifikationen
Plattform: MetaTrader 5 (Build 3950+) Zeitrahmen: Alle (M1 bis MN1) Märkte: Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe Typ: Benutzerdefinierter CDV-Indikator (.ex5)
Handelsanwendungen
Tageshandel: Intraday CDV Umkehrungen Swing Trading: Mehrtägige CDV-Wendepunkte Scalping: Präzises CDV-Ein- und Ausstiegs-Timing Volumenanalyse: Professionelle CDV-Marktanalyse
Enthaltene CDV-Ressourcen
CDV Enhanced Trading Strategy PDF: Vollständige CDV Absorptions- und Erschöpfungshandelsmethodik mit institutionellen Techniken und professionellen Handelstricks.
CDV Dokumentationspaket:
- Vollständiger CDV-Strategie-Rahmen
- Fortgeschrittene CDV-Analysetechniken
- CDV-spezifische optimale Einstellungen
- Professionelle CDV-Einrichtungsvorlagen
- CDV-Handels-Tricks und -Tipps
Dieser Indikator bietet professionelle CDV-Analysefunktionen zur Erkennung von Marktabsorptions- und Erschöpfungsmustern, die bedeutenden Kursbewegungen vorausgehen
This indicator is EXACTLY what I needed. I've been using it for a while on Trading View, but having it directly on MT5 is fantastic🤩 Plus, you can see the divergences graphically... that's all I need. Many thanks to the developer who quickly clarified some of my questions about the functions👏🏻👏🏻