CDV Swing Levels

Professionelle CDV-Analyse für Marktumkehrungen

Kumulatives Delta-Volumen (CDV) Swing Level - Absorptions- und Erschöpfungsdetektor

Dieser Indikator identifiziert CDV-Absorptions- und Erschöpfungsmuster, um präzise Marktumkehrpunkte zu erkennen. Er analysiert den Fluss des kumulativen Delta-Volumens, um zu erkennen, wann Smart Money vor größeren Preisumkehrungen akkumuliert (Absorption) oder ausschüttet (Erschöpfung).

Kernfunktionalität von CDV

CDV Erkennung von Absorption: Identifiziert Zonen, in denen sich kumulatives Delta-Volumen ansammelt, während der Preis stabil bleibt oder sinkt. Diese Bereiche zeigen, dass sich vor Aufwärtsbewegungen institutioneller Kaufdruck aufbaut.

CDV-Erschöpfungs-Erkennung: Lokalisiert Punkte, an denen das kumulative Delta-Volumen abnimmt, während der Preis weiter steigt. Diese Signale deuten auf einen Verkaufsdruck hin, der sich vor Abwärtsbewegungen aufbaut.

Visuelle CDV-Signale

Grüne/rote Kerzen: Normale CDV-Flussrichtung

Normale CDV-Flussrichtung Hellgrüne Kerzen: CDV-Absorption - Bullische Divergenz (CDV steigt, Preis fällt)

CDV-Absorption - Bullische Divergenz (CDV steigt, Preis fällt) Hellrosa Kerzen: CDV-Erschöpfung - bärische Divergenz (CDV fällt, Preis steigt)

CDV-Erschöpfung - bärische Divergenz (CDV fällt, Preis steigt) Swing-Linien: Automatische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus aus der CDV-Analyse

CDV-Handelsstrategie

Long-Einstieg (CDV-Absorption):

Auf CDV Akkumulationsmuster achten Warten Sie auf die Bestätigung der hellgrünen Kerze Einsteigen, wenn CDV Absorption bei Preisschwäche zeigt

Short-Einstieg (CDV-Erschöpfung):

CDV-Verteilungsmuster identifizieren Warten Sie auf die Bestätigung der hellrosa Kerze Einsteigen, wenn CDV während der Preisstärke Erschöpfung zeigt

Ausstiegsstrategie: Schließen Sie die Positionen, wenn die normalen grünen/roten Kerzen zurückkehren, was anzeigt, dass die CDV-Absorptions- oder Erschöpfungsphase abgeschlossen ist.

Wichtigste CDV-Merkmale

Erkennung von CDV-Absorption und Erschöpfung in Echtzeit

CDV-Berechnungen ohne Neuberechnungen

CDV-Kompatibilität mit mehreren Zeitrahmen

Automatische CDV-Divergenzwarnungen

Professionelle CDV-Swing-Analyse

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5 (Build 3950+) Zeitrahmen: Alle (M1 bis MN1) Märkte: Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe Typ: Benutzerdefinierter CDV-Indikator (.ex5)

Handelsanwendungen

Tageshandel: Intraday CDV Umkehrungen Swing Trading: Mehrtägige CDV-Wendepunkte Scalping: Präzises CDV-Ein- und Ausstiegs-Timing Volumenanalyse: Professionelle CDV-Marktanalyse

Enthaltene CDV-Ressourcen

CDV Enhanced Trading Strategy PDF: Vollständige CDV Absorptions- und Erschöpfungshandelsmethodik mit institutionellen Techniken und professionellen Handelstricks.

CDV Dokumentationspaket:

Vollständiger CDV-Strategie-Rahmen

Fortgeschrittene CDV-Analysetechniken

CDV-spezifische optimale Einstellungen

Professionelle CDV-Einrichtungsvorlagen

CDV-Handels-Tricks und -Tipps

Dieser Indikator bietet professionelle CDV-Analysefunktionen zur Erkennung von Marktabsorptions- und Erschöpfungsmustern, die bedeutenden Kursbewegungen vorausgehen