Professional CDV with Aggressive Score
- Indikatoren
- TitanScalper
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 10 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Fortgeschrittenes Marktanalyse-Tool.
📖 Full Documentation: Download
🎓 Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course.
Überblick
— It will help you master CDV, Aggressive Buyer & Seller dynamics, and Volume Microstructure concepts through a clear, step-by-step learning process.
Das Professional CDV mit Aggressive Score ist ein umfassendes Tool zur Volumenanalyse, das die visuelle Darstellung des kumulativen Delta-Volumens (CDV) mit einem fortschrittlichen aggressiven Scoring-System kombiniert. Dieser Indikator basiert auf der bewährten Methodik der Professional Orderflow Platform und bietet Händlern tiefe Einblicke in die Mikrostruktur des Marktes und die Volumendynamik.
Wichtigste Merkmale
Professionelle Orderflow CDV-Implementierung
- Authentische Professional Orderflow Platform Delta-Multiplikator Berechnungsmethodik
- Präzise OHLC CDV-Kerzenkonstruktion unter Verwendung der Intrabar-Volumenverteilung
- Kumulative Delta-Verfolgung in Echtzeit mit genauer Volumenpositionierung
- Optionale Heikin Ashi-Glättung für die Trendanalyse
Erweiterte visuelle Analyse
- Farbcodierte CDV-Kerzen, die unterschiedliche Marktbedingungen anzeigen
- Erkennung bullischer und bearischer Divergenzen zwischen Preis und Volumen
- Spezielle Hervorhebung für Absorptions- und Erschöpfungsmuster
- Anpassbare Farbschemata für verschiedene Handelsstrategien
Aggressives Scoring-System
- Echtzeit-Messungen der Käufer- und Verkäuferaggression
- Dynamische, an die Marktvolatilität angepasste Rückblickzeiträume
- Filterung von Volumenausreißern für präzise Signalerzeugung
- Gewichtung der Trendausrichtung für verbesserte Präzision
Professionelle Eigenschaften
- Separates Indikatorfenster mit vollständiger OHLC CDV-Anzeige
- Aggressive Score-Labels im Chart mit anpassbarer Positionierung
- Mehrere Eckplatzierungsoptionen für die Score-Anzeige
- Umfassende Organisation der Eingabeparameter
- Handhabung der Größenänderung des Charts und Optimierung der Anzeige
Technische Spezifikationen
Berechnungsmethode Der Indikator verwendet den Ansatz der Professional Orderflow Platform zur Berechnung von Delta-Multiplikatoren auf der Grundlage der Preisposition innerhalb des Bereichs jedes Balkens. Diese Methode bietet eine höhere Genauigkeit im Vergleich zu einfachen Tick-Volumen-Näherungen, da berücksichtigt wird, wo der Schlusskurs im Verhältnis zur High-Low-Range liegt.
Analyse der Volumenverteilung
- Schätzt das Kauf- und Verkaufsvolumen unter Verwendung der Preispositionierungsmethodik
- Berechnet potenzielle Intrabar-Delta-Extreme für eine umfassende Analyse
- Verfolgt kumulative Delta-Veränderungen über alle Zeitrahmen hinweg
- Wendet fortschrittliche statistische Methoden zur Erkennung von Ausreißern an
Erkennung von Marktzuständen Das System identifiziert automatisch drei primäre Marktzustände:
- Normaler Markt mit gleichgerichteten Preis- und Volumenbewegungen
- Absorptionszonen, in denen ein großes Volumen zu minimalen Preisbewegungen führt
- Erschöpfungsmuster, bei denen sich der Preis ohne Volumenbestätigung bewegt
Eingabe-Parameter
Einstellungen der Kerzenfarbe
- Standardfarbe Bullish: Hauptfarbe für positive CDV-Kerzen
- Standard-Bärische Farbe: Hauptfarbe für negative CDV-Kerzen
- Divergenz-Farben: Spezielle Farben für Preis-Volumen-Divergenzen
- Bedingungs-Farben: Spezielle Farben für die Identifizierung von Marktzuständen
Berechnungs-Kontrollen
- Heikin Ashi-Option: Umschalten zwischen Standard- und geglätteter CDV-Anzeige
- Aggressiver Rückblick: Basisperiode für Aggressionsberechnungen
- Marktstatus-Rückblick: Zeitraum für die Marktzustandsanalyse
- Volatilitätszeitraum: Zeitrahmen für volatilitätsbasierte Anpassungen
Parameter für die Bewertung
- Ausreißer-Schwelle: Standardabweichungsfilter für Volumenspitzen
- Trendgewicht: Einfluss der Trendausrichtung auf das Scoring
- Schriftgröße und Positionierung: Vollständige Anpassung der Anzeige
Trading-Anwendungen
Scalping und Daytrading
- Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Einstiegspunkte mit Hilfe von Divergenzsignalen
- Überwachen Sie aggressive Score-Änderungen in Echtzeit für Momentum-Verschiebungen
- Nutzen Sie Absorptionszonen für Gelegenheiten zur Trendumkehr
- Verfolgen von Erschöpfungsmustern für das Timing von Umkehrungen
Swing-Handel
- Analysieren Sie die Volumenbestätigung für die Ausbruchsvalidierung
- Identifizierung von Akkumulations- und Distributionsphasen
- Überwachung des institutionellen Kauf- und Verkaufsdrucks
- Bestätigen Sie Trendfortsetzungs- oder Umkehrsignale
Professionelle Analyse
- Analyse der Marktmikrostruktur für den institutionellen Handel
- Integration von Volumenprofilen für einen umfassenden Marktüberblick
- Multi-Timeframe-Analyse mit unterschiedlichen Rückblickszeiträumen
- Risikomanagement durch volumenbasierte Bestätigung
Warum sollten Sie diesen Indikator wählen?
Bewährte Methodik Aufbauend auf der professionellen Orderflow-Plattform wird ein etablierter und getesteter Ansatz zur Delta-Volumenberechnung verwendet, der Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei der Volumenanalyse gewährleistet.
Echtzeit-Einblicke Bietet sofortiges Feedback zu den Marktbedingungen durch visuelle CDV-Anzeige und numerische, aggressive Bewertung.
Professionelle Qualität Entwickelt für ernsthafte Händler, die präzise Volumenanalysetools für fundierte Entscheidungen benötigen.
Umfassende Lösung Kombiniert mehrere Analysemethoden in einem einzigen, integrierten Tool, wodurch die Notwendigkeit mehrerer separater Indikatoren entfällt.
Installation und Einrichtung
- Downloaden und installieren Sie die Indikator-Datei
- Anhängen an ein beliebiges Diagramm in einem separaten Indikatorfenster
- Passen Sie Farben und Parameter an Ihren Handelsstil an
- Positionieren Sie aggressive Score-Labels mit Hilfe von Eck- und Randeinstellungen
Starten Sie die Analyse mit visueller CDV und numerischer Bewertung
