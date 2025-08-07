Professional CDV with Aggressive Score

Fortgeschrittenes Marktanalyse-Tool. 📖 Full Documentation: Download 🎓 Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course. — It will help you master CDV, Aggressive Buyer & Seller dynamics, and Volume Microstructure concepts through a clear, step-by-step learning process. Überblick

Das Professional CDV mit Aggressive Score ist ein umfassendes Tool zur Volumenanalyse, das die visuelle Darstellung des kumulativen Delta-Volumens (CDV) mit einem fortschrittlichen aggressiven Scoring-System kombiniert. Dieser Indikator basiert auf der bewährten Methodik der Professional Orderflow Platform und bietet Händlern tiefe Einblicke in die Mikrostruktur des Marktes und die Volumendynamik.

Wichtigste Merkmale

Professionelle Orderflow CDV-Implementierung

Authentische Professional Orderflow Platform Delta-Multiplikator Berechnungsmethodik

Präzise OHLC CDV-Kerzenkonstruktion unter Verwendung der Intrabar-Volumenverteilung

Kumulative Delta-Verfolgung in Echtzeit mit genauer Volumenpositionierung

Optionale Heikin Ashi-Glättung für die Trendanalyse

Erweiterte visuelle Analyse

Farbcodierte CDV-Kerzen, die unterschiedliche Marktbedingungen anzeigen

Erkennung bullischer und bearischer Divergenzen zwischen Preis und Volumen

Spezielle Hervorhebung für Absorptions- und Erschöpfungsmuster

Anpassbare Farbschemata für verschiedene Handelsstrategien

Aggressives Scoring-System

Echtzeit-Messungen der Käufer- und Verkäuferaggression

Dynamische, an die Marktvolatilität angepasste Rückblickzeiträume

Filterung von Volumenausreißern für präzise Signalerzeugung

Gewichtung der Trendausrichtung für verbesserte Präzision

Professionelle Eigenschaften

Separates Indikatorfenster mit vollständiger OHLC CDV-Anzeige

Aggressive Score-Labels im Chart mit anpassbarer Positionierung

Mehrere Eckplatzierungsoptionen für die Score-Anzeige

Umfassende Organisation der Eingabeparameter

Handhabung der Größenänderung des Charts und Optimierung der Anzeige

Technische Spezifikationen

Berechnungsmethode Der Indikator verwendet den Ansatz der Professional Orderflow Platform zur Berechnung von Delta-Multiplikatoren auf der Grundlage der Preisposition innerhalb des Bereichs jedes Balkens. Diese Methode bietet eine höhere Genauigkeit im Vergleich zu einfachen Tick-Volumen-Näherungen, da berücksichtigt wird, wo der Schlusskurs im Verhältnis zur High-Low-Range liegt.

Analyse der Volumenverteilung

Schätzt das Kauf- und Verkaufsvolumen unter Verwendung der Preispositionierungsmethodik

Berechnet potenzielle Intrabar-Delta-Extreme für eine umfassende Analyse

Verfolgt kumulative Delta-Veränderungen über alle Zeitrahmen hinweg

Wendet fortschrittliche statistische Methoden zur Erkennung von Ausreißern an

Erkennung von Marktzuständen Das System identifiziert automatisch drei primäre Marktzustände:

Normaler Markt mit gleichgerichteten Preis- und Volumenbewegungen

Absorptionszonen, in denen ein großes Volumen zu minimalen Preisbewegungen führt

Erschöpfungsmuster, bei denen sich der Preis ohne Volumenbestätigung bewegt

Eingabe-Parameter

Einstellungen der Kerzenfarbe

Standardfarbe Bullish: Hauptfarbe für positive CDV-Kerzen

Standard-Bärische Farbe: Hauptfarbe für negative CDV-Kerzen

Divergenz-Farben: Spezielle Farben für Preis-Volumen-Divergenzen

Bedingungs-Farben: Spezielle Farben für die Identifizierung von Marktzuständen

Berechnungs-Kontrollen

Heikin Ashi-Option: Umschalten zwischen Standard- und geglätteter CDV-Anzeige

Aggressiver Rückblick: Basisperiode für Aggressionsberechnungen

Marktstatus-Rückblick: Zeitraum für die Marktzustandsanalyse

Volatilitätszeitraum: Zeitrahmen für volatilitätsbasierte Anpassungen

Parameter für die Bewertung

Ausreißer-Schwelle: Standardabweichungsfilter für Volumenspitzen

Trendgewicht: Einfluss der Trendausrichtung auf das Scoring

Schriftgröße und Positionierung: Vollständige Anpassung der Anzeige

Trading-Anwendungen

Scalping und Daytrading

Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Einstiegspunkte mit Hilfe von Divergenzsignalen

Überwachen Sie aggressive Score-Änderungen in Echtzeit für Momentum-Verschiebungen

Nutzen Sie Absorptionszonen für Gelegenheiten zur Trendumkehr

Verfolgen von Erschöpfungsmustern für das Timing von Umkehrungen

Swing-Handel

Analysieren Sie die Volumenbestätigung für die Ausbruchsvalidierung

Identifizierung von Akkumulations- und Distributionsphasen

Überwachung des institutionellen Kauf- und Verkaufsdrucks

Bestätigen Sie Trendfortsetzungs- oder Umkehrsignale

Professionelle Analyse

Analyse der Marktmikrostruktur für den institutionellen Handel

Integration von Volumenprofilen für einen umfassenden Marktüberblick

Multi-Timeframe-Analyse mit unterschiedlichen Rückblickszeiträumen

Risikomanagement durch volumenbasierte Bestätigung

Warum sollten Sie diesen Indikator wählen?

Bewährte Methodik Aufbauend auf der professionellen Orderflow-Plattform wird ein etablierter und getesteter Ansatz zur Delta-Volumenberechnung verwendet, der Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei der Volumenanalyse gewährleistet.

Echtzeit-Einblicke Bietet sofortiges Feedback zu den Marktbedingungen durch visuelle CDV-Anzeige und numerische, aggressive Bewertung.

Professionelle Qualität Entwickelt für ernsthafte Händler, die präzise Volumenanalysetools für fundierte Entscheidungen benötigen.

Umfassende Lösung Kombiniert mehrere Analysemethoden in einem einzigen, integrierten Tool, wodurch die Notwendigkeit mehrerer separater Indikatoren entfällt.

Installation und Einrichtung

Downloaden und installieren Sie die Indikator-Datei Anhängen an ein beliebiges Diagramm in einem separaten Indikatorfenster Passen Sie Farben und Parameter an Ihren Handelsstil an Positionieren Sie aggressive Score-Labels mit Hilfe von Eck- und Randeinstellungen Starten Sie die Analyse mit visueller CDV und numerischer Bewertung

Professionelle Dokumentation Das mitgelieferte PDF-Handbuch enthält alles, was Sie brauchen, um diesen Indikator zu beherrschen, von der grundlegenden Installation bis zu fortgeschrittenen Handelsanwendungen.

