Professional CDV with Aggressive Score

5

Fortgeschrittenes Marktanalyse-Tool. 
📖 Full Documentation: Download
🎓 Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course.




— It will help you master CDV, Aggressive Buyer & Seller dynamics, and Volume Microstructure concepts through a clear, step-by-step learning process.
Überblick

Das Professional CDV mit Aggressive Score ist ein umfassendes Tool zur Volumenanalyse, das die visuelle Darstellung des kumulativen Delta-Volumens (CDV) mit einem fortschrittlichen aggressiven Scoring-System kombiniert. Dieser Indikator basiert auf der bewährten Methodik der Professional Orderflow Platform und bietet Händlern tiefe Einblicke in die Mikrostruktur des Marktes und die Volumendynamik.

Wichtigste Merkmale

Professionelle Orderflow CDV-Implementierung

  • Authentische Professional Orderflow Platform Delta-Multiplikator Berechnungsmethodik
  • Präzise OHLC CDV-Kerzenkonstruktion unter Verwendung der Intrabar-Volumenverteilung
  • Kumulative Delta-Verfolgung in Echtzeit mit genauer Volumenpositionierung
  • Optionale Heikin Ashi-Glättung für die Trendanalyse

Erweiterte visuelle Analyse

  • Farbcodierte CDV-Kerzen, die unterschiedliche Marktbedingungen anzeigen
  • Erkennung bullischer und bearischer Divergenzen zwischen Preis und Volumen
  • Spezielle Hervorhebung für Absorptions- und Erschöpfungsmuster
  • Anpassbare Farbschemata für verschiedene Handelsstrategien

Aggressives Scoring-System

  • Echtzeit-Messungen der Käufer- und Verkäuferaggression
  • Dynamische, an die Marktvolatilität angepasste Rückblickzeiträume
  • Filterung von Volumenausreißern für präzise Signalerzeugung
  • Gewichtung der Trendausrichtung für verbesserte Präzision

Professionelle Eigenschaften

  • Separates Indikatorfenster mit vollständiger OHLC CDV-Anzeige
  • Aggressive Score-Labels im Chart mit anpassbarer Positionierung
  • Mehrere Eckplatzierungsoptionen für die Score-Anzeige
  • Umfassende Organisation der Eingabeparameter
  • Handhabung der Größenänderung des Charts und Optimierung der Anzeige

Technische Spezifikationen

Berechnungsmethode Der Indikator verwendet den Ansatz der Professional Orderflow Platform zur Berechnung von Delta-Multiplikatoren auf der Grundlage der Preisposition innerhalb des Bereichs jedes Balkens. Diese Methode bietet eine höhere Genauigkeit im Vergleich zu einfachen Tick-Volumen-Näherungen, da berücksichtigt wird, wo der Schlusskurs im Verhältnis zur High-Low-Range liegt.

Analyse der Volumenverteilung

  • Schätzt das Kauf- und Verkaufsvolumen unter Verwendung der Preispositionierungsmethodik
  • Berechnet potenzielle Intrabar-Delta-Extreme für eine umfassende Analyse
  • Verfolgt kumulative Delta-Veränderungen über alle Zeitrahmen hinweg
  • Wendet fortschrittliche statistische Methoden zur Erkennung von Ausreißern an

Erkennung von Marktzuständen Das System identifiziert automatisch drei primäre Marktzustände:

  • Normaler Markt mit gleichgerichteten Preis- und Volumenbewegungen
  • Absorptionszonen, in denen ein großes Volumen zu minimalen Preisbewegungen führt
  • Erschöpfungsmuster, bei denen sich der Preis ohne Volumenbestätigung bewegt

Eingabe-Parameter

Einstellungen der Kerzenfarbe

  • Standardfarbe Bullish: Hauptfarbe für positive CDV-Kerzen
  • Standard-Bärische Farbe: Hauptfarbe für negative CDV-Kerzen
  • Divergenz-Farben: Spezielle Farben für Preis-Volumen-Divergenzen
  • Bedingungs-Farben: Spezielle Farben für die Identifizierung von Marktzuständen

Berechnungs-Kontrollen

  • Heikin Ashi-Option: Umschalten zwischen Standard- und geglätteter CDV-Anzeige
  • Aggressiver Rückblick: Basisperiode für Aggressionsberechnungen
  • Marktstatus-Rückblick: Zeitraum für die Marktzustandsanalyse
  • Volatilitätszeitraum: Zeitrahmen für volatilitätsbasierte Anpassungen

Parameter für die Bewertung

  • Ausreißer-Schwelle: Standardabweichungsfilter für Volumenspitzen
  • Trendgewicht: Einfluss der Trendausrichtung auf das Scoring
  • Schriftgröße und Positionierung: Vollständige Anpassung der Anzeige

Trading-Anwendungen

Scalping und Daytrading

  • Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Einstiegspunkte mit Hilfe von Divergenzsignalen
  • Überwachen Sie aggressive Score-Änderungen in Echtzeit für Momentum-Verschiebungen
  • Nutzen Sie Absorptionszonen für Gelegenheiten zur Trendumkehr
  • Verfolgen von Erschöpfungsmustern für das Timing von Umkehrungen

Swing-Handel

  • Analysieren Sie die Volumenbestätigung für die Ausbruchsvalidierung
  • Identifizierung von Akkumulations- und Distributionsphasen
  • Überwachung des institutionellen Kauf- und Verkaufsdrucks
  • Bestätigen Sie Trendfortsetzungs- oder Umkehrsignale

Professionelle Analyse

  • Analyse der Marktmikrostruktur für den institutionellen Handel
  • Integration von Volumenprofilen für einen umfassenden Marktüberblick
  • Multi-Timeframe-Analyse mit unterschiedlichen Rückblickszeiträumen
  • Risikomanagement durch volumenbasierte Bestätigung

Warum sollten Sie diesen Indikator wählen?

Bewährte Methodik Aufbauend auf der professionellen Orderflow-Plattform wird ein etablierter und getesteter Ansatz zur Delta-Volumenberechnung verwendet, der Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei der Volumenanalyse gewährleistet.

Echtzeit-Einblicke Bietet sofortiges Feedback zu den Marktbedingungen durch visuelle CDV-Anzeige und numerische, aggressive Bewertung.

Professionelle Qualität Entwickelt für ernsthafte Händler, die präzise Volumenanalysetools für fundierte Entscheidungen benötigen.

Umfassende Lösung Kombiniert mehrere Analysemethoden in einem einzigen, integrierten Tool, wodurch die Notwendigkeit mehrerer separater Indikatoren entfällt.

Installation und Einrichtung

  1. Downloaden und installieren Sie die Indikator-Datei
  2. Anhängen an ein beliebiges Diagramm in einem separaten Indikatorfenster
  3. Passen Sie Farben und Parameter an Ihren Handelsstil an
  4. Positionieren Sie aggressive Score-Labels mit Hilfe von Eck- und Randeinstellungen

  5. Starten Sie die Analyse mit visueller CDV und numerischer Bewertung

Professionelle Dokumentation Das mitgelieferte PDF-Handbuch enthält alles, was Sie brauchen, um diesen Indikator zu beherrschen, von der grundlegenden Installation bis zu fortgeschrittenen Handelsanwendungen.
Bewertungen 1
Wan Suryolaksono
1876
Wan Suryolaksono 2025.12.08 12:31 
 

I love it. This is the indicator I have been looking for the most, to accompany my scalping trading

Empfohlene Produkte
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indikatoren
MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3 Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3-Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. Der Indikator kombiniert lokale Ausschläge zu einer kompakten 0-1-2-3 Figur, erkennt dreibeinige 1-2-3 Str
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indikatoren
All-in-One Chart Patterns Professional Level: Das ultimative 36-Patterns-Handelssystem All-in-One Chart Patterns Professional Level ist ein umfassender 36-Pattern-Indikator, der bei Einzelhändlern gut bekannt ist, aber durch die integrierte Analyse des Einflusses von Nachrichten und die richtige Positionierung des Marktprofils erheblich an Genauigkeit gewinnt. Dieses professionelle Trading-Tool verändert die traditionelle Mustererkennung, indem es fortschrittliche algorithmische Erkennung mit Ec
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indikatoren
Alles über Zeit und Preis bei ICT. Dieser Indikator bietet einen umfassenden Überblick über ICT-Killzones, Silver Bullet-Zeiten und ICT-Makros und verbessert so Ihre Handelserfahrung. In diesen Zeitfenstern sucht der Preis entweder nach Liquidität oder nach Ungleichgewichten und Sie finden oft die energischsten Preisbewegungen und Wendepunkte. Merkmale: Automatische Anpassung: Die ICT Killzones passen sich auf intelligente Weise an das von Ihnen verwendete Chart an. Für Forex-Charts folgt sie de
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indikatoren
Gioteen Volatility Index (GVI) - Ihre ultimative Lösung zur Überwindung der Unvorhersehbarkeit des Marktes und zur Maximierung der Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Indikator hilft Ihnen, Ihre Verlustgeschäfte aufgrund von unruhigen Marktbewegungen zu reduzieren. Der GVI wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen und Ihnen wertvolle Einblicke zu gewähren, um die günstigsten Handelsaussichten zu identifizieren. Seine intuitive Oberfläche besteht aus einer dynamischen roten Linie
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indikatoren
Fractal 358 Plus ist ein prädiktiver Indikator, der eine klare Sicht auf die Kursbewegungen bietet. Er identifiziert grafische Muster wie Caixote (Crate), Pivot und Inside Candle und zeigt Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten sowie Gefahren für Ihre Trades auf den Märkten. Es ist sofort einsatzbereit für den B3 Mini Index (WIN$ Serie) und kann für jeden Vermögenswert und Zeitrahmen angepasst werden. Fraktal 358 enträtselt die Preisbewegung Das auf der Fibonacci-Sequenz basierende Fraktal 358 ist ei
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator verwendet eine Kombination aus gleitendem Durchschnitt und durchschnittlicher wahrer Spanne, um den Trend eines Handelsinstruments zu erkennen. Der Supertrend-Indikator für MetaTrader 5 zeigt den Trend einfach als Linie an, die dem Preis folgt. Dreifacher SuperTrend Histo Indikator berechnet drei Supertrends, um den Trend als Histogramm darzustellen. Ein Wechsel der Farbe von rot nach grün bedeutet KAUFEN , von grün nach rot bedeutet VERKAUFEN . Beschreibung der Meth
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Weil HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der SCHNELLSTE, OPTIMIERTE und EFFIZIENTE HA, der den kombinierten Indikator von MetaTr
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und werden durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Die Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linie
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Colour Inside Bars MT5
Luong N Man
Indikatoren
Dieser Indikator hilft Händlern, Inside Bars schnell zu erkennen, die in Preisaktionshandelsstrategien häufig als potenzielle Konsolidierungs- oder Fortsetzungsmuster verwendet werden. Bei einer Inside Bar-Formation handelt es sich um eine Kerze, die auf beiden Seiten einem Gegentrend entgegenläuft, da sie das Hoch oder Tief der vorherigen Kerze nicht durchbrochen hat. Hauptmerkmal: Identifizieren Sie innere Balken in Echtzeit. Einfärbung der inneren Balken unter Beibehaltung der normalen Balk
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indikatoren
Trendlinien sind das wichtigste Werkzeug der technischen Analyse im Devisenhandel. Leider zeichnen die meisten Händler sie nicht richtig. Der automatische Trendlinien-Indikator ist ein professionelles Tool für ernsthafte Trader, das Ihnen hilft, die Trendbewegung der Märkte zu visualisieren. Es gibt zwei Arten von Trendlinien Bullische Trendlinien und Bärische Trendlinien. Im Aufwärtstrend wird die Forex-Trendlinie durch die niedrigsten Swing-Punkte der Preisbewegung gezogen. Wenn man mindest
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indikatoren
DEUTSCH – Monthly Levels Pro v1.0 Der ultimative Monatslevels-Indikator Beherrschen Sie die wichtigsten Marktbereiche auf einen Blick. Monthly Levels Pro hilft Ihnen, langfristige Trends zu analysieren und wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus automatisch über High, Low, Open und Close der Monatskerze anzuzeigen. Vorteile: Sofortige Analyse Intelligenter handeln Klare Visualisierung Flexibel Einfach und effektiv Kompatibilität: MT5, alle Timeframes
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Konstruktor. Das heißt, der Schöpfer von Strategien. Und nicht nur. Dies ist ein Signalindikator für die meisten standardmäßig in MetaTrader 5 integrierten Indikatoren. Kombinieren Sie Ihre Indikatoren zu einem Signalpfeil. Sie haben beispielsweise eine Strategie und müssen deren Rentabilität ermitteln, die erforderlichen Elemente in das Menü aufnehmen und Statistiken abrufen. Und wenn Sie keine Strategie haben, dann nutzen Sie sie im Internet oder erstellen Sie Ihre eigene. Rigonst
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indikatoren
Elliot Waves Analyzer Pro berechnet Elliot Waves, um die Trendrichtung und Einstiegslevels zu identifizieren. Hauptsächlich für Swing-Trading-Strategien. Normalerweise würde man eine Position in Trendrichtung für Welle 3 oder eine Korrektur für Welle C eröffnen. Dieser Indikator zeichnet die Zielniveaus für die aktuelle und die nächste Welle. Die wichtigsten Regeln der Elliot-Wellen-Analyse werden durch den Indikator verifiziert. Die Pro-Version analysiert mehrere Timeframes und zeigt die Subwav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Orderflow Scalp Pro v2.4 bietet Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen, Echtzeit-Überwachung aggressiver Scores und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für konsistente Profitabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Full Documentation: [Download PDF] Vier leistungsstarke Komponenten in einem System Volumenprofil-HeatMap mit POC/VAH/VAL Verwand
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indikatoren
Im Handelssystem "Masters of Risk" bezieht sich eines der wichtigsten Konzepte auf Orte, an denen die Märkte ihre Richtung ändern. Dabei handelt es sich um eine Änderung der Prioritäten und eine Verletzung der Trendstruktur an den Extremen des Marktes, wo angeblich Stop-Losses von "intelligenten" Teilnehmern, die sich außerhalb der Grenzen der Volumenakkumulation befinden, vorhanden sind oder sein würden. Aus diesem Grund nennen wir sie "Reversal Patterns" - Orte mit viel Gewicht für den Beginn
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indikatoren
Der Volume Spread Analysis Indikator basiert auf der ursprünglichen Volume Spread Analysis Methode. Er wurde für die schnelle und einfache Erkennung von VSA-Mustern entwickelt. Obwohl dieser Indikator sehr einfach aussieht, ist er das anspruchsvollste Tool, das wir je entwickelt haben. Es handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Analysetool, das sehr zuverlässige Handelssignale erzeugt. Da es sehr benutzerfreundlich und verständlich ist, eignet es sich für jeden Händlertyp, unabhängig von s
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indikatoren
100PIPSsignals – Schnelles EMA-Crossover-System für Gold (M1) Ein einfacher EMA-Crossover-Indikator für Gold-CFDs im 1-Minuten-Chart. Er markiert risikoarme Einstiegspunkte mit klaren Pfeilen und goldenen Kreisen, validiert Bewegungen anhand eines konfigurierbaren Mindest-Pip-Ziels und kann Warnmeldungen/Benachrichtigungen senden. Funktionsweise (einfach): Der Indikator verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (schneller EMA und mittlerer EMA). Wenn der schnelle EMA den mittleren
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indikatoren
Bill Williams Advanced ist für die automatische Chartanalyse nach dem System "Profitunity" von Bill Williams konzipiert. Der Indikator analysiert vier Zeitrahmen auf einmal. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Analysiert den Chart nach dem "Profitunity"-System von Bill Williams. Die Signale werden in einer Tabelle in der Ecke des Bildschirms und auf dem Kurschart angezeigt. 2. Findet alle bekannten AO- und AC-Signale, sowie Zonensignale. Ausgestattet mit einem Trendfilter auf
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
Weitere Produkte dieses Autors
Magic Vwap Key Levels
TitanScalper
Indikatoren
Professionelles VWAP-Handelssystem mit fortschrittlicher Signal-Erkennung Verändern Sie Ihren Handel mit dem umfassendsten VWAP-Indikator, der für MetaTrader 5 verfügbar ist. Magic VWAP Key Levels Pro kombiniert mehrere Zeitrahmenanalysen, intelligente Signalerkennung und professionelle Visualisierung, um Ihnen einen Vorteil auf den modernen Märkten zu verschaffen. KERNFUNKTIONEN: Multi-Timeframe VWAP-Analyse Session-, wöchentliche und monatliche VWAP-Berechnungen Frühere 10-Tage-VWAP-Unterstütz
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (2)
Indikatoren
Kumulatives Delta-Volumen (CDV) Swing Level - Absorptions- und Erschöpfungsdetektor Full Documentation: [ Download PDF ] CDV Swing Aggressive Score Guide : [ Download PDF ] Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course. Professionelle CDV-Analyse für Marktumkehrungen Dieser Indikator identifiziert CDV-Absorptions- und Erschöpfungsmuster, um präzise Marktumkehrpunkte zu erkennen. Er analysiert d
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Orderflow Scalp Pro v2.4 bietet Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen, Echtzeit-Überwachung aggressiver Scores und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für konsistente Profitabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Full Documentation: [Download PDF] Vier leistungsstarke Komponenten in einem System Volumenprofil-HeatMap mit POC/VAH/VAL Verwand
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Experten
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Hochpräzise Absorptions-/Erschöpfungserkennung in Echtzeit] Fortgeschrittenes Delta Merge Handelssystem für professionelle Trader Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionäre Orderflow-Analyse-Technolog
Absorption Exhaustion Detector
TitanScalper
Indikatoren
Der Absorption & Exhaustion Detector Professional-Indikator ist ein hochentwickeltes Instrument zur Volumenanalyse, das dazu dient, kritische Wendepunkte auf dem Markt zu identifizieren, indem es die Beziehung zwischen der Preisbewegung und dem kumulativen Volumen-Delta (CVD) analysiert. Dieser Indikator hilft Händlern zu erkennen, wenn Kursbewegungen nicht durch das Volumen bestätigt werden, was auf potenzielle Absorptions- oder Erschöpfungszonen hinweist. SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN Berechnung und
Anchored VWAP Pro
TitanScalper
Indikatoren
Was ist der VWAP? Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine Handelsbenchmark, die den nach Volumen gewichteten Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Er hilft Händlern bei der Ermittlung des fairen Wertes und wird häufig im Intraday-Handel verwendet, um die Kursentwicklung im Vergleich zu institutionellen Handelsniveaus zu bewerten. Hauptmerkmale von Anchored VWAP PRO Verankerte Berechnung : Im Gegensatz zum traditionellen VWAP, der tägl
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
Eazy Trade Manager
TitanScalper
Utilitys
Risk Management EA - Fortgeschrittenes Handelswerkzeug mit visuellen Kontrollen Beschreibung: Dieser umfassende Risikomanagement-EA verwandelt Ihre Handelserfahrung mit einer intuitiven visuellen Schnittstelle direkt auf Ihrem Chart. Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Trades mit präziser Risikoberechnung, anpassbaren Einstiegs- und Ausstiegspunkten und einer Auftragsausführung mit einem Klick. Hauptmerkmale: Visuelles Handelsmanagement : Ziehen und Ablegen von SL/TP-Linien mit Gewinn-/
Aurum VWAP EA
TitanScalper
Experten
Aurum VWAP EA - Professionelles Goldhandelssystem Institutionelle VWAP-Analyse für XAUUSD H4 ️ XAUUSD 4 H Set File : [ Download ] Limited-Time Discount! Get this powerful tool now for only $699 — price will increase at the end of this month! Don’t miss your chance to lock in the discount before the price goes up. Aurum VWAP EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das speziell für Gold (XAUUSD) auf dem H4-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor basiert auf bewährte
Delta Waves
TitanScalper
Experten
Professionelles institutionelles Handelssystem Symbol: XAUUSD Empfohlener Zeitrahmen: M30 Mindestkapitalanforderung: 300 USD (oder Gegenwert in anderen Währungen) Broker-Kompatibilität: Vollständig kompatibel mit allen MT5-Brokern Delta Wave v1.2 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das die Analyse des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) mit dem kumulativen Delta-Volumen (CDV) integriert, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es w
Auswahl:
Wan Suryolaksono
1876
Wan Suryolaksono 2025.12.08 12:31 
 

I love it. This is the indicator I have been looking for the most, to accompany my scalping trading

TitanScalper
863
Antwort vom Entwickler Adhikari Arachchilage Chathura Madhushanka Adhikari 2025.12.10 14:16
Thank you so much for your kind words!
I’m really happy to hear that the indicator fits perfectly with your scalping style. Your support means a lot, and I’ll keep working to make it even better. Wishing you successful trades ahead!
Antwort auf eine Rezension