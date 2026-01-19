RSI and MA Cross

Hallo, Trader! Vor langer Zeit, als ich auf YouTube streamte, stieß ich auf eine leistungsstarke Strategie, die den RSI und den gleitenden Durchschnitt auf eine erstaunliche Weise nutzt. Als begeisterter Forex-Händler und MQL4/5-Programmierer habe ich einen Indikator und einen Expert Advisor entwickelt, die auf dieser Strategie basieren. Ich gebe den Indikator hier für Sie alle als eine meiner Möglichkeiten, einen Beitrag zur Handelsgemeinschaft zu leisten. Sehen Sie sich bitte das Video unten an, in dem die Strategie erklärt wird.





EMPFEHLUNG

Die Strategie ist perfekt für eine Trendperiode. Ich persönlich verwende die EA-Version für GOLD und BTCUSD. Und ich empfehle Ihnen, nur die Kaufsignale zu handeln (Vermeiden Sie Verkäufe bei GOLD und BTCUSD). Ich hoffe, Sie finden die Produkte auch nützlich.





WARNUNG VOR DEM HANDELSRISIKO!

1. Der Handel an den Finanzmärkten birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für jeden geeignet. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Sie Ihr investiertes Kapital teilweise oder ganz verlieren können.





2. Bitte beginnen Sie die Nutzung dieses Projekts mit einem Demokonto. Steigen Sie erst dann auf ein Live-Konto um, wenn Sie die Strategie und das Risiko, das mit der Verwendung des EAs und dem Handel im Allgemeinen verbunden ist, genau kennen.









Frohes Trading!!!