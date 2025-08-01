Grid Feast MT4

Bonjour, traders ! Il y a longtemps, alors que je diffusais en direct sur YouTube, je suis tombé sur une stratégie de grille puissante proposée par Expert4x. En tant que trader forex passionné et programmeur MQL4/5, j'ai développé un Expert Advisor basé sur cette stratégie et je l'utilise depuis lors. Je vous offre ici cet EA afin de contribuer à la communauté des traders. Veuillez regarder la vidéo ci-dessous où la stratégie est expliquée.

Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/145866


RECOMMANDATION

La stratégie/l'EA est conçue uniquement pour les paires de devises à fourchette. J'utilise personnellement l'EA sur l'EURCHF et l'AUDNZD. J'espère que vous trouverez également l'EA utile.


AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES LIÉS AU TRADING !

1. Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tout le monde. Assurez-vous de bien comprendre que vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital investi.


2. Veuillez commencer à utiliser ce projet sur un compte démo. Ne passez à un compte réel qu'après avoir pleinement compris la stratégie et les risques liés à l'utilisation de l'EA et au trading en général.



Bon trading !!!

Produits recommandés
Advanced grid
Sergey Kruglov
4.6 (5)
Experts
Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов.  Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с
FREE
Fx Ilan Pluss
Denis Kudryashov
3 (1)
Experts
Fx Ilan Pluss Советник Fx Ilan Pluss -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Plus можно использовать либо на одном графике, либо на двух г
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Experts
Strategy Properties Handling Additional Entry Signals AI learning from history Behavior of the next signal in the same direction - adds to the winning position Signal behavior in the next opposite direction - Decreases position Default trade volume Percentage of trading on your account. The percentage values ​​show how much of the account balance is used to cover the required margin. Maximum number of open lots - 20 The number of input lots for a new position - 10% of the account equity Mo
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix est un robot scalper automatique pour GBPUSD M5. A été testé sur un compte réel pendant 3 mois. Le robot utilise une stratégie de scalping axée sur les mouvements de prix intrajournaliers à court terme. L'accent principal est mis sur l'identification des moments de volatilité à court terme et l'exécution de transactions rapides. Le robot utilise des indicateurs tels que : iMACD, iMA, iStochastic. À l'aide de ces indicateurs, le robot identifie la direction de la tendance et, avec l'ai
Auric Flow
Sam Kenneth Masterman
Experts
Auric Flow EA Version 1.05 – Optimized Gold Trading System Auric Flow EA is a fully automated trading system designed and optimized for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe . It uses a combination of a 300-period Moving Average, CCI(28), and Stochastic(3,3,3) to identify high-probability entries — managed through a bucket-based profit system with optional martingale scaling for enhanced recovery. Key Features Plug-and-play configuration — no setup needed Optimized set file included for XAUUSD (
Lucky Bro
Andrey Kozak
Experts
Scalpeur robot. Paramètres par défaut pour GBPUSD, période M5. Le robot ouvre de 10 à 50 transactions commerciales chaque jour. TakeProfit est défini physiquement et StopLoss est indiqué en % du dépôt. Le robot accompagne également les transactions à l'aide d'un Trailing Stop. Le ratio de transactions clôturées par Take Profit et Stop Loss est d'environ 90/10. Le robot fonctionne également bien lors de divers événements d'actualité, et lorsque des nouvelles importantes apparaissent, si le prix
Stock Flow
Ciprian Ghebanoaei
Experts
Cherchez-vous à faire passer votre négociation d'actions au niveau supérieur? Avec son algorithme intelligent et ses ordres d'experts, vous pouvez vous assurer d'avoir toujours une longueur d'avance. Réalisez des bénéfices sur les marchés haussiers et baissiers, prédisez facilement les tendances et restez au top de votre portefeuille d'investissement - avec Stock Flow, tout est possible ! Les ordres d'entrée et de sortie sont donnés par une combinaison de deux indicateurs que l'on peut trouve
FREE
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
Experts
EUROGEDDON EA – Performance Inégalée avec Risque Contrôlé EUROGEDDON EA est un robot de trading 100% automatique basé sur une INTELLIGENCE ADAPTATIVE , conçu pour faire croître les petits comptes en toute stabilité, tout en gardant un contrôle total sur votre capital. Avec une taille de lot de 0,01 pour chaque 200 $ sur le compte, il fonctionne avec un risque très faible et maintient un drawdown minimal , avec une performance exceptionnelle que vous devez découvrir par vous-même. Téléchar
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experts
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
Utilitaires
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Mistress
Natalya Sopina
Experts
Mistress  - high speed EA-scalper. Mistress  -  the best EA!  - to my view. Mistress  -universal and simple. Mistress  - trades accurately, frequently and swiftly. Mistress  - independent on TF. Mistress  - worsk on all currency pairs. Mistress  - uses no martingale and no grid Mistress  -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Mistress EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  trade time limit on time : time to start trading off time : time to end
Grid HLevel
Sergey Ermolov
Experts
Version MT5  |  Indicateur Valable ZigZag   |   FAQ L'Expert Advisor  Grid HLevel  est parfait pour les traders qui veulent faire un profit stable sur le marché Forex chaque mois. L'Expert Advisor fonctionne selon la stratégie de la moyenne et je vous conseille de l'utiliser correctement. L'utiliser "correctement" signifie ouvrir des transactions avec la moyenne au point de renversement du marché et négocier uniquement dans la direction d'une tendance globale. En ce qui concerne la direction de
Radiant Trend EA
Khandokar Shakil Rana
Experts
Unlock the power of automated trading with this advanced Forex MT4 Expert Advisor, designed to capitalize on market trends using a proven Exponential Moving Average (EMA) strategy. Built for traders who seek consistent results, this EA combines trend-following with robust money management techniques to optimize your trades. Key Features : EMA Trend-Following Strategy : The EA tracks market trends using the EMA indicator, ensuring trades are aligned with the prevailing direction, improving entr
EMACrossRenko
Hong Ling Mu
1 (1)
Experts
<LOGIC> The EMA RENKO EA should run in Renko chart to show the best performance. The EA will entry based on 2 EMA line cross. (it is changeable in parameter.) As a result of FT , the best box size for XAUUSD (GOLD) is BOX 60 to 100.  Renko box size should be larger than spread value. Normally 3 times of spread. Please decide your box size with yourself. The EA will place addtional order as Grid if the trend move  to xxx pips from the last order. You can turn on/off in the parameter. The MAC
EA Dark Magic MT4
Reni
1 (1)
Experts
Requirements Hedging account! EA work with any brokerage conditions EA should run on a VPS continuously Information Working symbol EUR, USD, GBP, GOLD, any pair Working Timeframe: M15/M30/H1 Min deposit: $500 (1 Pair) Min leverage 1:500      MM = TRUE (Automatic lot calculation according to your risk) MM = FALSE (No Automatic lot calculation)  Risk = Risk % will work if your Auto Lot is True  Lot Size= If MM is False then your manual lot will work        Multiplier  = Multiplier lot siz
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
EZ Volchok
Ruslan Brezovskiy
4.33 (6)
Experts
EZ Volchok - un conseiller commercial en grille entièrement automatique qui entre en position lors d'un retournement de tendance. Il repose sur des indicateurs propriétaires basés sur les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles. Si le prix se déplace dans la direction opposée à la direction du commerce, le système de trading est contrôlé par un réseau en grille. Avantages et caractéristiques Entièrement automatisé et ne nécessite aucune attention supplémentaire. Convient pour travailler avec
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
AI Night GBPUSD
Roman Mamonov
Experts
Advisor AI Night GBPUSD - Scalper de nuit basé sur des réseaux de neurones, conçu pour le trading automatisé sur les marchés financiers, en mettant l'accent sur le scalping de nuit. Le scalping est une stratégie de trading à court terme dans laquelle un robot cherche à réaliser de petits bénéfices grâce aux variations de prix à court terme. Le coût initial du conseiller est de 190$, les 10 premiers exemplaires, le prochain changement de prix est de 490$, le coût final du conseiller est de 1490$
White Shark
Elie Almachaalany
5 (4)
Experts
White Shark is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.
Grid Wizard EA
Zakri Bin Othman
Experts
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you want. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Grid Wizard EA has 4 built-in strategies that are really powerful. This EA is a winner EA. It can work on every symbol and timeframe, preferably H1. Tests show it was profitable since 2010. Entry Mode: Both Directions, Same Basket - This strategy opens buy and sell trades at the same time, they are closed together. Both Directions, S
Trade every day
Andrey Kozak
Experts
Scalpeur automatique de robot de trading analytique. Grâce à un algorithme complexe et multi-fractionnel d'impulsions inverses, ce robot détermine avec précision les points d'inversion des prix. À ces points, le robot ouvre les commandes en attente à distance d'une vague volatile afin de déterminer le mouvement exact des prix avec une grande précision. Si le prix dépasse l'ordre en attente, le robot commence à accompagner la transaction avec tous les instruments virtuels disponibles : stop loss
Hamster Original
Himma Youssef
Experts
Hamster Original (Very Fast, Easy Setup, More Power!) You can check live Hamster Original trading  on  Telegram_Channel The  Hamster Original  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses some Indicators as a filter to maximize Correct entries. Recommendations :  Lot = 0.01. ( if autolot enabled  Allow (initial Lot) per (xx)USD  = 50 ). Balance  = 100 USD. Pair = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted Brokers Inputs descriptions :  Initial Lot
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Th3Eng Bird
Ahmed Farag
3.67 (6)
Experts
Th3Eng Bird Scalper is simple scalper, Many expert traders recommend using it with big accounts with a low lot size. It opens positions based on Analyses. next new version:: Add news filter Add more filters Requirements:: Account Balance: 5000$ minimum Spread: Not more than 30 points (3.0 pips). Account type: any account (standard, micro and cent). Platform Digits: Pentagonal platform (five digits symbol price and three on yen symbols X.XXXXX on EURUSD NOT X.XXXX). Best Setups: EURUSD, 15M E
FREE
Algorithmic trading
Andrey Kozak
Experts
Algorithmic trading is a scalping bot for trading major currency pairs. Recommended timeframes for trading M1, M5, M15, M30, H1. The robot automatically analyzes the market with each arrival of a new tick and determines the places of sharp price changes. When a sharp large jump in price appears on the chart, the robot opens a trade. If the price rises sharply, the robot opens a buy trade. If the price drops sharply, the robot opens a sell trade. Due to the fact that the robot analyzes the marke
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
PROMO DE LANCEMENT : SEULEMENT 34 9 $ au lieu de 990$ ! Il ne reste que quelques exemplaires à ce prix promo ! N'oubliez pas de consulter notre "   Pack combo Ultimate EA   " sur notre   blog promotionnel   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Résultats en direct à faible risque Résultats en direct à haut risque Bienvenue chez STABILITY PRO  : l'un des systèmes de réseau les plus avancés, stables et à faible risque du marché ! Cette EA a été soumise à des tests de résistance sur l'historique
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Signal en direct ICMarkets : Cliquez ici Que devez-vous faire pour réussir avec KT Gold Nexus EA ? Patience. Discipline. Temps. KT Gold Nexus EA repose sur une approche de trading réelle utilisée par des traders professionnels et des gestionnaires de fonds privés. Sa force ne réside pas dans l’excitation à court terme, mais dans la constance et la régularité sur le long terme. Cet EA est conçu pour être utilisé sur la durée. Il est recommandé de le faire fonctionner pendant au moins un an afin
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko est un Expert Advisor (EA) spécial , basé sur une stratégie éprouvée qui a été optimisée et testée pendant des années. Il a été testé sur des comptes réels et a démontré de manière constante une performance rentable et à faible risque . Nous avons maintenant décidé de le rendre disponible au public. Signal live      Quatre mois de compte réel Installation facile Fonctionne avec n’importe quel courtier (compte ECN recommandé) Dépôt minimum : 100 USD  Support 24/7 Achetez Jesko u
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
Game Change EA est un système de trading de suivi de tendance basé sur l'indicateur Game Changer. Il vend automatiquement dès l'apparition d'un point rouge et poursuit la vente jusqu'à l'apparition d'une croix jaune, signalant une possible fin de tendance. Le même principe s'applique aux achats : dès l'apparition d'un point bleu, l'EA initie une position d'achat et la clôture dès qu'une croix jaune est détectée. Cet EA est adapté à toutes les paires de devises et à toutes les unités de temps, m
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way est un logiciel de trading automatisé compatible avec la plateforme MT4. Il adopte une stratégie hybride complète : grâce à la collaboration synergie de multiples sous-stratégies, il capture précisément les opportunités d'achat (long) et de vente (short) sur le marché de l'or (XAUUSD), vous aidant à saisir les moments de trading opportuns dans diverses conjonctures marchandes. Basé sur une logique de trading éprouvée, il vous permet d'effectuer des opérations professionnelles et
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Bazooka EA
Davit Beridze
Experts
Bazooka EA – Expert Advisor de Tendance et Momentum pour MT4 Les paramètres par défaut sont configurés pour le backtest de l'EA sur GOLD M5 (méthode Open Prices) depuis début 2024 jusqu'à aujourd'hui. Vous trouverez les réglages optimaux pour les autres unités de temps dans la section des commentaires. Bazooka EA est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 4 , conçu pour trader les mouvements directionnels du marché en combinant la confirmation de tendance et le filtrage du mome
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (563)
Experts
EA Black Dragon fonctionne sur l'indicateur Black Dragon. L'EA ouvre un trade par la couleur de l'indicateur, il est alors possible d'augmenter le réseau d'ordres ou de travailler avec un stop loss. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tous les paramètres peuvent être trouvés ici! Paramètres entrant
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caracté
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
L’une des stratégies de trading automatisé les plus puissantes de 2025 Nous avons transformé l’une des stratégies de trading manuel les plus performantes de 2025 en un Expert Advisor entièrement automatisé , basé sur le TMA (Triangular Moving Average) et la logique CG . Il ne reste plus qu’une seule version au prix de 550 $. Ensuite, le prix passera à 650 $ puis 750 $, avec un prix final de 1200 $. Signal en direct >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Cliquez Cet EA est conçu pour offr
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Il ne reste plus que 1/5 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ // Version MT5 Gold King AI a été créé à l'aide de TensorTrade, un framework Python open source spécialement conçu pour créer, entraîner, évaluer et déployer des algorithmes de trading robustes à l'aide de l'apprentissage par renforcement. L'algorithme fonctionne pendant la séance de trading de New York. Après avoir analysé le marché pendant quelques heures afin d'identifier les zones d'intérêt, il place des ordres en attent
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Experts
Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Expert Advisor professionnel spécialisé dans le scalping sur l'or XAU FLUX est un robot de trading professionnel conçu pour effectuer des transactions rapides et disciplinées sur le marché de l'or. Il a été développé pour les traders qui souhaitent réaliser des profits réguliers à partir des petites fluctuations quotidiennes des cours. Caractéristiques principales : XAU FLUX utilise un système de scalping avancé qui fonctionne sur les périodes M1 et M5 afin d'évaluer les micro-opport
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader est un assistant de trading qui aide les traders des marchés financiers à prendre des décisions intelligentes informées par les données d'information EA. Cet EA utilise des sources en ligne pour capturer toutes les informations nécessaires telles que le biais fondamental des devises, le sentiment du ratio des commerçants de détail en temps réel sur une paire, les prévisions des banques et des instituts, les données du rapport COT et d'autres don
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
Plus de l'auteur
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Bonjour, traders ! Il y a longtemps, alors que je diffusais en direct sur YouTube, je suis tombé sur une stratégie de grille puissante proposée par Expert4x. En tant que trader forex passionné et programmeur MQL4/5, j'ai développé un Expert Advisor basé sur cette stratégie et je l'utilise depuis lors. Je vous offre ici cet EA afin de contribuer à la communauté des traders. Veuillez regarder la vidéo ci-dessous où la stratégie est expliquée. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitaires
CALCULEZ LA TAILLE DE VOS LOTS DIRECTEMENT SUR METATRADER ! Bonjour à tous les traders. La gestion des risques est-elle importante pour vous ? Si oui, cet outil est fait pour vous. Je m'appelle Ibrahim et j'ai développé un outil qui vous permet de calculer la taille de vos lots en fonction de votre pourcentage de risque par rapport au solde de votre compte. Cet outil peut également vous aider à calculer la taille de vos lots si vous avez une valeur absolue à risquer, au lieu de spécifier votre
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicateurs
Bonjour à tous les traders ! J'ai développé un outil pour ceux qui utilisent l'indicateur Average True Range (ATR) pour déterminer leurs niveaux de Stop Loss et de Take Profit. Grâce à cet indicateur, vous pouvez facilement paramétrer le Take Profit et le Stop Loss avec le multiplicateur de votre choix. Pour l'utiliser, veuillez ajuster la période de l'ATR à votre style de trading, puis les multiplicateurs de Stop Loss et de Take Profit en conséquence. Bon trading ! Bonne chance et excellent
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitaires
CALCULEZ LA TAILLE DE VOS LOTS DIRECTEMENT SUR METATRADER ! Bonjour à tous les traders. La gestion des risques est-elle importante pour vous ? Si oui, cet outil est fait pour vous. Je m'appelle Ibrahim et j'ai développé un outil qui vous permet de calculer la taille de vos lots en fonction de votre pourcentage de risque par rapport au solde de votre compte. Cet outil peut également vous aider à calculer la taille de vos lots si vous avez une valeur absolue à risquer, au lieu de spécifier votre
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicateurs
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitaires
Bonjour à tous les traders ! J'espère que vous vous en sortez bien. Avez-vous déjà pris une position où le marché évoluait initialement en votre faveur ou approchait votre takeprofit, puis s'est soudainement inversé ? Cela m'est arrivé à maintes reprises et aujourd'hui, je décide de riposter. Je vous présente un gestionnaire de trading qui vous aide à protéger vos positions. Ce projet vous permet de définir le seuil de rentabilité de vos positions, soit lorsqu'un certain nombre de pips spécifi
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Gagnez énormément tout en négociant intelligemment ! Si vous souhaitez augmenter votre capital de trading sans stress, ce système entièrement automatisé, polyvalent et adaptatif « AI GOLD ATM » est fait pour vous. Son rôle est de vous aider à négocier la paire XAUUSD avec précision à l'aide d'un système intelligent qui s'adapte au marché afin que vous ne manquiez jamais d'opportunités rentables. Prix de lancement = 299 $ Prix actuel = 1 499 $ AI GOLD ATM utilise des algorithmes avancés pour
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitaires
Bonjour, experts du trading ! J'espère que vous vous en sortez bien. Avez-vous déjà pris une position où le marché évoluait initialement en votre faveur ou approchait votre takeprofit, puis s'est soudainement inversé ? Cela m'est arrivé à maintes reprises et aujourd'hui, je décide de riposter. Je vous présente un gestionnaire de trading qui vous aide à protéger vos positions. Ce projet vous aide à définir le seuil de rentabilité de vos positions, soit lorsqu'un certain nombre de pips spécifié
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Bonjour à tous les traders ! J'espère que vous vous en sortez bien. Je vous ai concocté un projet intéressant basé sur la cassure des prix. Ce projet est idéal pour les traders intéressés ou qui tradent la cassure de range temporelle. Ce projet vous évite de prendre des décisions émotionnelles. L'EA peut également être utilisé pour les défis des entreprises propriétaires : il vous suffit d'ajuster la plage de cassure temporelle à votre convenance, d'ajuster le pourcentage/lot fixe du compte et
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitaires
LA MESURE DÉFENSIVE DE VOS STRATÉGIES DE RENTABILITÉ ! Comme l'a dit Maître Sun Tzu : « La sécurité contre la défaite implique des tactiques défensives ; la capacité à vaincre l'ennemi signifie prendre l'offensive. » Vous voulez mettre fin aux pertes ridicules causées par les dysfonctionnements de vos Expert Advisors (EA) ? Vous voulez suivre vos gains et vos pertes et prendre au sérieux la gestion des risques ? Avant d'acheter votre prochain compte de trading ou votre prochain Expert Advisor,
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Gagnez énormément tout en négociant intelligemment ! Si vous souhaitez augmenter votre capital de trading sans stress, ce système entièrement automatisé, polyvalent et adaptatif « AI GOLD ATM » est fait pour vous. Son rôle est de vous aider à négocier la paire XAUUSD avec précision à l'aide d'un système intelligent qui s'adapte au marché afin que vous ne manquiez jamais d'opportunités rentables. Prix de lancement = 299 $ Prix actuel = 1 499 $ MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/produ
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitaires
Bonjour à tous les traders. Êtes-vous du genre à être sûr de vos points d'entrée, mais à vous retrouver systématiquement pris au piège de la chasse aux stop loss ? Vos analyses sont correctes à plus de 70 %, mais vos trades atteignent souvent leurs stop loss à cause de cette chasse aux stop loss ou de manipulations de marché ? Si c'est votre cas, il est temps de prendre le contrôle ! Avec cet outil, vous pouvez remporter tous vos trades précis en toute sérénité. Il vous aide également à suivre
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Bonjour à tous les traders ! J'espère que vous vous en sortez bien. Je vous ai concocté un projet intéressant basé sur la cassure des prix. Ce projet est idéal pour les traders intéressés ou qui tradent la cassure de range temporelle. Ce projet vous évite de prendre des décisions émotionnelles. L'EA peut également être utilisé pour les défis des entreprises propriétaires : il vous suffit d'ajuster la plage de cassure temporelle à votre convenance, d'ajuster le pourcentage/lot fixe du compte et
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitaires
️ Sécurité des capitaux propres – Protégez votre capital de manière professionnelle ! Vous souhaitez mettre fin aux pertes sur vos comptes de trading ? Vous souhaitez mettre fin aux pertes ridicules causées par les dysfonctionnements de vos conseillers experts (EA) ? Vous souhaitez suivre vos gains et vos pertes et prendre au sérieux la gestion des risques ? Avant d'acheter votre prochain compte de trading ou votre prochain conseiller expert, attendez un instant. Tout d'abord, félicitations !
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitaires
Bonjour à tous les traders. Êtes-vous du genre à être sûr de vos points d'entrée, mais à vous retrouver systématiquement pris au piège de la chasse aux stop loss ? Vos analyses sont correctes à plus de 70 %, mais vos trades atteignent souvent leurs stop loss à cause de cette chasse aux stop loss ou de manipulations de marché ? Si c'est votre cas, il est temps de prendre le contrôle ! Avec cet outil, vous pouvez gagner tous vos trades précis en toute sérénité. Il vous aide également à suivre vos
Filtrer:
Oscar Arribas
140
Oscar Arribas 2025.08.10 12:04 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis