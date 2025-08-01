Grid Feast MT4

Olá, traders! Há muito tempo, enquanto fazia uma transmissão no YouTube, descobri uma estratégia de grade poderosa da Expert4x. Como entusiasta do comércio forex e programador MQL4/5, desenvolvi um Expert Advisor com base na estratégia e tenho usado o EA desde então. Estou a disponibilizar o EA aqui para todos vocês como uma forma de contribuir para a comunidade de trading. Assista ao vídeo abaixo, onde a estratégia é explicada.


Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866


RECOMENDAÇÃO

A estratégia/EA foi concebida apenas para pares com variação. Eu pessoalmente uso o EA no EURCHF e no AUDNZD. Espero que também achem o EA útil.


AVISO DE RISCO DE NEGOCIAÇÃO!

1. Negociar nos mercados financeiros envolve riscos significativos e pode não ser adequado para todos. Certifique-se de que compreende que pode perder parte ou todo o seu capital investido.


2. Comece a utilizar este projeto numa conta demo. Só migre para uma conta real depois de estar totalmente ciente da estratégia e do risco envolvido na utilização do EA e na negociação em geral.



Boas negociações!!!

Produtos recomendados
Advanced grid
Sergey Kruglov
4.6 (5)
Experts
Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов.  Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с
FREE
Fx Ilan Pluss
Denis Kudryashov
3 (1)
Experts
Fx Ilan Pluss Советник Fx Ilan Pluss -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Plus можно использовать либо на одном графике, либо на двух г
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Experts
Propriedades de estratégia que tratam de sinais de entrada adicionais IA aprendendo com a história Comportamento do próximo sinal na mesma direção - contribui para a posição vencedora Comportamento do sinal na próxima direção oposta - diminui a posição Volume de comércio padrão Porcentagem de negociação em sua conta. Os valores percentuais mostram quanto do saldo da conta é usado para cobrir a margem necessária. Número máximo de lotes abertos - 20 O número de lotes de entrada para uma nova
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
Auric Flow
Sam Kenneth Masterman
Experts
Auric Flow EA Version 1.05 – Optimized Gold Trading System Auric Flow EA is a fully automated trading system designed and optimized for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe . It uses a combination of a 300-period Moving Average, CCI(28), and Stochastic(3,3,3) to identify high-probability entries — managed through a bucket-based profit system with optional martingale scaling for enhanced recovery. Key Features Plug-and-play configuration — no setup needed Optimized set file included for XAUUSD (
Lucky Bro
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper. Default settings for GBPUSD, period M5. The robot opens from 10 to 50 trading transactions every day. TakeProfit is set physically, and StopLoss is indicated as a % of the deposit. The robot also accompanies transactions using a Trailing Stop. The ratio of transactions closed by Take Profit and Stop Loss is approximately 90/10. The robot also works well at various news events, and when important news comes out, if the price does not go in the direction of the technical forecast,
Stock Flow
Ciprian Ghebanoaei
Experts
Você está procurando levar sua negociação de ações para o próximo nível? Com seu algoritmo inteligente e ordens especializadas, você pode ter certeza de estar sempre à frente do jogo. Obtenha lucros em mercados de alta e baixa, preveja facilmente tendências e fique por dentro de seu portfólio de investimentos - com o Stock Flow, tudo é possível! As ordens de entrada e saída são dadas por uma combinação de dois indicadores que podem ser encontrados em qualquer plataforma MT4: Sinal MACD, indic
FREE
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
Experts
EUROGEDDON EA – Performance Inigualável com Risco Controlado EUROGEDDON EA é um robô de trading 100% automático com INTELIGÊNCIA ADAPTATIVA , criado para promover o crescimento constante de contas pequenas com controle total do seu capital. Com um lote de 0.01 para cada 200 $ na conta, ele opera com risco muito baixo e alcança um Drawdown extremamente reduzido , oferecendo uma performance que você precisa testar pessoalmente. Baixe a versão demo e veja com seus próprios olhos. Não confie
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experts
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
Utilitários
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Mistress
Natalya Sopina
Experts
Mistress  - high speed EA-scalper. Mistress  -  the best EA!  - to my view. Mistress  -universal and simple. Mistress  - trades accurately, frequently and swiftly. Mistress  - independent on TF. Mistress  - worsk on all currency pairs. Mistress  - uses no martingale and no grid Mistress  -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Mistress EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  trade time limit on time : time to start trading off time : time to end
Grid HLevel
Sergey Ermolov
Experts
Versão MT5  |  Indicador Valable ZigZag  |  FAQ O Grid HLevel Expert Advisor é perfeito para aqueles comerciantes que querem fazer um lucro estável no mercado Forex todos os meses.   O Expert Advisor trabalha de acordo com a estratégia de cálculo da média e sugiro que a utilize correctamente. Utilizá-lo "correctamente" significa abrir operações com cálculo de média no ponto de inversão do mercado e negociar apenas na direcção de uma tendência global. Quanto à direcção da tendência principal, su
Radiant Trend EA
Khandokar Shakil Rana
Experts
Unlock the power of automated trading with this advanced Forex MT4 Expert Advisor, designed to capitalize on market trends using a proven Exponential Moving Average (EMA) strategy. Built for traders who seek consistent results, this EA combines trend-following with robust money management techniques to optimize your trades. Key Features : EMA Trend-Following Strategy : The EA tracks market trends using the EMA indicator, ensuring trades are aligned with the prevailing direction, improving entr
EMACrossRenko
Hong Ling Mu
1 (1)
Experts
<LOGIC> The EMA RENKO EA should run in Renko chart to show the best performance. The EA will entry based on 2 EMA line cross. (it is changeable in parameter.) As a result of FT , the best box size for XAUUSD (GOLD) is BOX 60 to 100.  Renko box size should be larger than spread value. Normally 3 times of spread. Please decide your box size with yourself. The EA will place addtional order as Grid if the trend move  to xxx pips from the last order. You can turn on/off in the parameter. The MAC
EA Dark Magic MT4
Reni
1 (1)
Experts
Requirements Hedging account! EA work with any brokerage conditions EA should run on a VPS continuously Information Working symbol EUR, USD, GBP, GOLD, any pair Working Timeframe: M15/M30/H1 Min deposit: $500 (1 Pair) Min leverage 1:500      MM = TRUE (Automatic lot calculation according to your risk) MM = FALSE (No Automatic lot calculation)  Risk = Risk % will work if your Auto Lot is True  Lot Size= If MM is False then your manual lot will work        Multiplier  = Multiplier lot siz
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
EZ Volchok
Ruslan Brezovskiy
4.33 (6)
Experts
EZ Volchok é um consultor comercial em grade totalmente automatizado que entra em posição durante uma mudança de tendência. Baseia-se em indicadores proprietários baseados nas bandas de Bollinger e médias móveis. Se o preço se mover na direção oposta à do comércio, o sistema de negociação é controlado por uma rede em grade. Vantagens e características Totalmente automatizado e não requer atenção adicional. Adequado para trabalhar com qualquer corretora. Depósito mínimo recomendado a partir de 10
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
AI Night GBPUSD
Roman Mamonov
Experts
Advisor AI Night GBPUSD - Scalper noturno baseado em redes neurais, projetado para negociação automatizada em mercados financeiros, com ênfase em scalping noturno. Scalping é uma estratégia de negociação de curto prazo em que um bot busca obter pequenos lucros com mudanças de preços de curto prazo. O custo inicial do orientador é de $ 190, as primeiras 10 cópias, a próxima mudança de preço é de $ 490, o custo final do orientador é de $ 1.490 As principais características do bot incluem: 1. Usan
White Shark
Elie Almachaalany
5 (4)
Experts
White Shark is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.
Grid Wizard EA
Zakri Bin Othman
Experts
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you want. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Grid Wizard EA has 4 built-in strategies that are really powerful. This EA is a winner EA. It can work on every symbol and timeframe, preferably H1. Tests show it was profitable since 2010. Entry Mode: Both Directions, Same Basket - This strategy opens buy and sell trades at the same time, they are closed together. Both Directions, S
Trade every day
Andrey Kozak
Experts
Scalper de robô de negociação analítico automático. Graças a um algoritmo complexo e multifracional de impulsos reversos, este robô determina com precisão os pontos de reversão de preços. Nesses pontos, o robô abre ordens pendentes à distância de uma onda volátil para determinar o movimento exato do preço com grande precisão. Se o preço romper a ordem pendente, o robô começa a acompanhar o negócio com todos os instrumentos virtuais disponíveis: stop loss, take profit, trailing stop, módulos vir
Hamster Original
Himma Youssef
Experts
Hamster Original (Very Fast, Easy Setup, More Power!) You can check live Hamster Original trading  on  Telegram_Channel The  Hamster Original  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses some Indicators as a filter to maximize Correct entries. Recommendations :  Lot = 0.01. ( if autolot enabled  Allow (initial Lot) per (xx)USD  = 50 ). Balance  = 100 USD. Pair = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted Brokers Inputs descriptions :  Initial Lot
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Th3Eng Bird
Ahmed Farag
3.67 (6)
Experts
Th3Eng Bird Scalper is simple scalper, Many expert traders recommend using it with big accounts with a low lot size. It opens positions based on Analyses. next new version:: Add news filter Add more filters Requirements:: Account Balance: 5000$ minimum Spread: Not more than 30 points (3.0 pips). Account type: any account (standard, micro and cent). Platform Digits: Pentagonal platform (five digits symbol price and three on yen symbols X.XXXXX on EURUSD NOT X.XXXX). Best Setups: EURUSD, 15M E
FREE
Algorithmic trading
Andrey Kozak
Experts
Algorithmic trading is a scalping bot for trading major currency pairs. Recommended timeframes for trading M1, M5, M15, M30, H1. The robot automatically analyzes the market with each arrival of a new tick and determines the places of sharp price changes. When a sharp large jump in price appears on the chart, the robot opens a trade. If the price rises sharply, the robot opens a buy trade. If the price drops sharply, the robot opens a sell trade. Due to the fact that the robot analyzes the marke
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: APENAS 34 9 $ em vez de 990$! Restam apenas alguns exemplares com esse preço promocional! Não deixe de conferir nosso "   pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados ao vivo de baixo risco Resultados ao vivo de alto risco Bem-vindo ao STABILITY PRO   : um dos sistemas de rede mais avançados, estáveis ​​e de baixo risco do mercado! Este EA foi testado ao longo de todo o histórico disponível dos pares forex q
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Os compradores deste produto também adquirem
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Sinal ao vivo da ICMarkets: Clique aqui O que você precisa fazer para ter sucesso com o KT Gold Nexus EA? Paciência. Disciplina. Tempo. O KT Gold Nexus EA é baseado em uma abordagem de trading do mundo real, utilizada por traders profissionais e gestores de fundos privados. Sua força não está na empolgação de curto prazo, mas na consistência de longo prazo. Este EA foi projetado para ser operado ao longo do tempo. Recomenda-se mantê-lo ativo por pelo menos um ano para experimentar seu verdadeir
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko é um Expert Advisor (EA) especial , construído sobre uma estratégia comprovada que foi otimizada e testada ao longo de muitos anos. Ele já foi testado em contas reais e demonstrou consistentemente um desempenho lucrativo e de baixo risco . Agora decidimos disponibilizá-lo ao público. Signal live     Quatro meses de conta real  Instalação fácil  Funciona em qualquer corretora (conta ECN recomendada)  Depósito mínimo: 100 USD  Suporte 24/7  Compre o Jesko uma vez – receba nossos
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experts
EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
Capybara
Sergey Kasirenko
4.72 (53)
Experts
Capivara EA é um sistema avançado de acompanhamento automatizado de tendências baseado no indicador Hama. Se o mercado ficar em baixa e o indicador ficar vermelho, o EA venderá; se o mercado ficar em alta e o indicador ficar azul, o EA comprará. O EA pode detectar com precisão o início das tendências de alta e de baixa e controlará as negociações abertas em um estilo martingale/grade até atingir TP. Pares recomendados: Todos os pares principais como eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e também pares
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Bazooka EA
Davit Beridze
Experts
Bazooka EA – Expert Advisor de Tendência e Momentum para MT4 As configurações padrão estão ajustadas para realizar backtests do EA em GOLD M5 (método Open Prices) desde o início de 2024 até hoje. Você pode encontrar as configurações ideais para outros timeframes na seção de comentários. Bazooka EA é um Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 4 , desenvolvido para operar movimentos direcionais do mercado por meio da combinação de confirmação de tendência e filtragem de momentum . O
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (563)
Experts
EA Black Dragon funciona no indicador Black Dragon. O Expert Advisor abre um negócio pela cor do indicador, então é possível construir a rede de pedidos ou trabalhar com um stop loss. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Você pode encontrar todas as configurações aqui! Recomendações Pares de moedas EURUSD GBPUSD  Prazo M15  Depósito recomendado 1000 dólares ou centavos  Configurações
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês. Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Características do
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Resta apenas uma unidade pelo preço de 550 $. Depois disso, o valor aumentará para 650 $ e 750 $, com preço final de 1200 $ Sinal ao vivo >>>>>   https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Clique Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendente
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Só restam 1/5 cópias a este preço ---> Próximo preço 250$ // Versão MT5 O Gold King AI foi criado usando o TensorTrade, uma estrutura Python de código aberto projetada especificamente para construir, treinar, avaliar e implementar algoritmos de negociação robustos usando aprendizagem por reforço. O algoritmo opera durante a sessão de negociação de Nova Iorque. Depois de analisar o mercado por algumas horas para identificar áreas de interesse, ele coloca ordens pendentes que são executadas quand
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Experts
Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Consultor Especialista Profissional em Scalping de Ouro O XAU FLUX é um robô de negociação profissional concebido para negociações rápidas e disciplinadas no mercado do ouro. Foi desenvolvido para negociadores que pretendem obter lucros consistentes a partir de pequenas oscilações diárias dos preços. Principais características: O XAU FLUX utiliza um sistema avançado de scalping que opera nos intervalos de tempo M1 e M5 para avaliar microoportunidades no mercado. O EA analisa continua
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
Mais do autor
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Olá, traders! Há muito tempo, enquanto fazia uma transmissão no YouTube, descobri uma estratégia de grade poderosa da Expert4x. Como entusiasta do comércio forex e programador MQL4/5, desenvolvi um Expert Advisor com base na estratégia e tenho usado o EA desde então. Estou a disponibilizar o EA aqui para todos vocês como uma forma de contribuir para a comunidade de trading. Assista ao vídeo abaixo, onde a estratégia é explicada. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 RECOME
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
CALCULE O TAMANHO DO SEU LOTE AQUI MESMO NO METATRADER!!! Olá, traders. É um trader focado em gestão de risco? Se sim, então esta ferramenta é para si. O meu nome é Ibrahim e desenvolvi uma ferramenta que o pode ajudar a calcular o tamanho do seu lote com base na sua percentagem de risco em relação ao saldo da sua conta. Esta ferramenta também pode ajudá-lo a calcular o tamanho do seu lote se tiver um valor absoluto que deseja arriscar, em vez de especificar o seu risco em percentagem. Por exe
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
Olá Traders! Desenvolvi uma ferramenta para os traders que utilizam o ATR (Average True Range) para determinar o Stop Loss e o Take Profit das suas operações. Com este indicador, pode facilmente definir o Stop Loss e o Take Profit com o multiplicador da sua escolha. Para o utilizar, ajuste o Período do ATR de acordo com o seu estilo de negociação e, em seguida, ajuste os Multiplicadores de Stop Loss e Take Profit conforme necessário. Bons negócios! Boa sorte e bons negócios!!!
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
CALCULE O TAMANHO DO SEU LOTE AQUI MESMO NO METATRADER!!! Olá, traders. É um trader focado em gestão de risco? Se sim, então esta ferramenta é para si. O meu nome é Ibrahim e desenvolvi uma ferramenta que o pode ajudar a calcular o tamanho do seu lote com base na sua percentagem de risco em relação ao saldo da sua conta. Esta ferramenta também pode ajudá-lo a calcular o tamanho do seu lote se tiver um valor absoluto que deseja arriscar, em vez de especificar o seu risco em percentagem. Por exe
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente! Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si. A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas. Preço de lançamento = $299 Preço real = $1499 O AI GOLD ATM usa algoritmos avançados para identificar negociações de alta pr
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
A MEDIDA DEFENSIVA DAS SUAS ESTRATÉGIAS DE GANHO DE LUCRO! Como disse o Mestre Sun Tzu: A segurança contra a derrota implica táticas defensivas; a capacidade de derrotar o inimigo significa assumir a ofensiva. Quer deixar de ter perdas ridículas devido a falhas causadas pelos seus Expert Advisors (EA)? Quer acompanhar os seus ganhos e perdas e levar a gestão de risco a sério? Antes de adquirir a sua próxima conta em uma empresa de prop trading ou o seu próximo Expert Advisor, espere um pouco.
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente! Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si. A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas. Preço de lançamento = $299 Preço real = $1499 MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 O AI GOLD ATM usa
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Olá, traders! É o tipo de trader que confia nas suas entradas, mas acaba por ser alvo de ataques de stop loss? As suas análises têm mais de 70% de precisão, mas as suas operações atingem frequentemente o stop loss devido a estes ataques ou manipulações de mercado? Se sim, chegou a hora de assumir o controlo! Com esta ferramenta, poderá realizar todas as suas operações com precisão, sem preocupações. Permite ainda que acompanhe as suas posições e garanta os seus lucros até que o mercado decida i
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
A MEDIDA DEFENSIVA DAS SUAS ESTRATÉGIAS DE GANHO DE LUCRO! Como disse o Mestre Sun Tzu: A segurança contra a derrota implica táticas defensivas; a capacidade de derrotar o inimigo significa assumir a ofensiva. Quer deixar de ter perdas ridículas devido a falhas causadas pelos seus Expert Advisors (EA)? Quer acompanhar os seus ganhos e perdas e levar a gestão de risco a sério? Antes de adquirir a sua próxima conta em uma corretora ou o seu próximo Expert Advisor, espere um pouco. Primeiro, para
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Olá, traders! É o tipo de trader que confia nas suas entradas, mas acaba por ser alvo de ataques de stop loss? As suas análises têm mais de 70% de acerto, mas as suas operações geralmente atingem o stop loss devido a estes ataques ou manipulações de mercado? Se sim, chegou a hora de assumir o controlo! Com esta ferramenta, poderá realizar todas as suas operações corretas sem preocupações. Ajuda-o também a acompanhar as suas posições e a garantir os seus lucros até que o mercado decida inverter
Filtro:
Oscar Arribas
140
Oscar Arribas 2025.08.10 12:04 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário