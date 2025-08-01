Grid Feast MT4

Ciao, trader! Molto tempo fa, mentre stavo trasmettendo in streaming su YouTube, mi sono imbattuto in una potente strategia grid di Expert4x. Da appassionato trader forex e programmatore MQL4/5, ho sviluppato un Expert Advisor basato su questa strategia e da allora lo utilizzo. Metto a disposizione di tutti voi l'EA come mio contributo alla comunità dei trader. Guardate il video qui sotto in cui viene spiegata la strategia.


Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866


RACCOMANDAZIONE

La strategia/EA è progettata solo per coppie con range. Personalmente utilizzo l'EA su EURCHF e AUDNZD. Spero che anche voi troviate utile l'EA.


AVVISO SUL RISCHIO DI TRADING!

1. Il trading sui mercati finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti. Assicuratevi di comprendere che potreste perdere parte o tutto il capitale investito.


2. Vi invitiamo a iniziare a utilizzare questo progetto su un conto demo. Passate a un conto live solo dopo aver compreso appieno la strategia e i rischi connessi all'utilizzo dell'EA e al trading in generale.



Buon trading!!!

Filtro:
Oscar Arribas
140
Oscar Arribas 2025.08.10 12:04 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione