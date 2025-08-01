Grid Feast MT4

¡Hola, traders! Hace mucho tiempo, mientras hacía streaming en YouTube, descubrí una potente estrategia de cuadrícula de Expert4x. Como entusiasta del trading de divisas y programador de MQL4/5, desarrollé un asesor experto basado en la estrategia y lo he estado utilizando desde entonces. Os ofrezco aquí el EA como una forma de contribuir a la comunidad de traders. Por favor, ved el vídeo a continuación, donde se explica la estrategia.





Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866





RECOMENDACIÓN

La estrategia/EA está diseñada solo para pares con rango. Yo personalmente utilizo el EA en EURCHF y AUDNZD. Espero que también os resulte útil.





¡ADVERTENCIA SOBRE EL RIESGO DEL TRADING!

1. Operar en los mercados financieros conlleva riesgos significativos y puede no ser adecuado para todo el mundo. Asegúrese de comprender que puede perder parte o la totalidad de su capital invertido.





2. Comience a utilizar este proyecto en una cuenta demo. Solo migre a una cuenta real después de conocer plenamente la estrategia y el riesgo que conlleva el uso del EA y el trading en general.









¡Feliz trading!