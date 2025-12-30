Trend Pulse Pro EA MT4

Trend Pulse Pro - Hochpräzises Scalping-System

Trend Pulse Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf hohe Gewinnraten und Kapitalerhalt legen. Basierend auf fortschrittlichen Trend-Momentum-Algorithmen fängt dieser EA kleine, aber höchst zuverlässige Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision ein.

[Herausragende Ergebnisse]

Der Backtest-Bericht spricht für sich selbst und zeigt eine unglaubliche Stabilität über eine massive Stichprobe von fast 10.000 Trades:

  • Gewinnrate: ~93.5% (Außergewöhnliche Genauigkeit).

  • Gesamt-Nettogewinn: Über 2.306% Wachstum seit der ersten Einzahlung.

  • Maximaler Drawdown: Nur 2,92% - Wahrhaft professionelles Risikomanagement.

  • Gewinn-Faktor: 1,62.

[Hauptmerkmale]

  • Keine gefährlichen Strategien: KEIN Martingale, KEIN Grid, KEIN Averaging. Jeder Handel ist durch einen festen Stop Loss geschützt.

  • Hohe Frequenz: Führt eine große Anzahl von Trades aus und stellt sicher, dass das Gesetz der großen Zahlen zu Ihren Gunsten wirkt.

  • Intelligenter Einstieg/Ausstieg: Verwendet proprietäre "Trend Pulse"-Filter, um nur dann einzusteigen, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit am höchsten ist.

  • Brokerfreundlich: Funktioniert bei jedem MT4-Broker mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung.

[Anforderungen & Empfehlungen]

  • Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

  • Zeitrahmen: [M15].

  • Symbol: [XAUUSD].

  • Mindesteinlage: $100 (für 0,01 Lot)

  • Konto-Typ: ECN- oder Raw Spread-Konten werden dringend empfohlen.

[Setup-Anweisungen]

  1. Verbinden Sie den EA mit dem empfohlenen Chart und Zeitrahmen.

  2. Wählen Sie Ihr Risikoniveau (Fixed Lot oder Auto-Lot).

  3. Stellen Sie sicher, dass "Live-Trading zulassen" und "DLL-Importe zulassen" aktiviert sind.

[Haftungsausschluss] Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Forex-Handel ist mit Risiken verbunden. Bitte nutzen Sie die kostenlose Demo, um die Umgebung Ihres Brokers vor dem Kauf zu testen.


