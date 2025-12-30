Trend Pulse Pro EA MT4
- Experten
- Nghiep Hoang Tran
- Version: 3.2
- Aktivierungen: 10
Trend Pulse Pro - Hochpräzises Scalping-System
Trend Pulse Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf hohe Gewinnraten und Kapitalerhalt legen. Basierend auf fortschrittlichen Trend-Momentum-Algorithmen fängt dieser EA kleine, aber höchst zuverlässige Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision ein.
[Herausragende Ergebnisse]
Der Backtest-Bericht spricht für sich selbst und zeigt eine unglaubliche Stabilität über eine massive Stichprobe von fast 10.000 Trades:
-
Gewinnrate: ~93.5% (Außergewöhnliche Genauigkeit).
-
Gesamt-Nettogewinn: Über 2.306% Wachstum seit der ersten Einzahlung.
-
Maximaler Drawdown: Nur 2,92% - Wahrhaft professionelles Risikomanagement.
-
Gewinn-Faktor: 1,62.
[Hauptmerkmale]
-
Keine gefährlichen Strategien: KEIN Martingale, KEIN Grid, KEIN Averaging. Jeder Handel ist durch einen festen Stop Loss geschützt.
-
Hohe Frequenz: Führt eine große Anzahl von Trades aus und stellt sicher, dass das Gesetz der großen Zahlen zu Ihren Gunsten wirkt.
-
Intelligenter Einstieg/Ausstieg: Verwendet proprietäre "Trend Pulse"-Filter, um nur dann einzusteigen, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit am höchsten ist.
-
Brokerfreundlich: Funktioniert bei jedem MT4-Broker mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung.
[Anforderungen & Empfehlungen]
-
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
-
Zeitrahmen: [M15].
-
Symbol: [XAUUSD].
-
Mindesteinlage: $100 (für 0,01 Lot)
-
Konto-Typ: ECN- oder Raw Spread-Konten werden dringend empfohlen.
[Setup-Anweisungen]
-
Verbinden Sie den EA mit dem empfohlenen Chart und Zeitrahmen.
-
Wählen Sie Ihr Risikoniveau (Fixed Lot oder Auto-Lot).
-
Stellen Sie sicher, dass "Live-Trading zulassen" und "DLL-Importe zulassen" aktiviert sind.
[Haftungsausschluss] Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Forex-Handel ist mit Risiken verbunden. Bitte nutzen Sie die kostenlose Demo, um die Umgebung Ihres Brokers vor dem Kauf zu testen.