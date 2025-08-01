Grid Feast MT4

안녕하세요, 트레이더 여러분! 오래 전 유튜브에서 스트리밍을 하던 중 Expert4x의 강력한 그리드 전략을 접하게 되었습니다. 열정적인 외환 트레이더이자 MQL4/5 프로그래머로서, 이 전략을 기반으로 Expert Advisor(EA)를 개발했으며, 그 이후로 계속 사용해오고 있습니다. 이 EA를 여러분께 제공함으로써 트레이딩 커뮤니티에 기여하는 한 가지 방법으로 삼고자 합니다. 아래 영상에서 전략이 설명되어 있으니 꼭 시청해 주시기 바랍니다.


MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145866


추천 사항

이 전략/EA는 범위형 통화 쌍 전용으로 설계되었습니다. 저는 개인적으로 EURCHF와 AUDNZD에서 이 EA를 사용합니다. 여러분도 이 EA가 유용하다고 느끼시길 바랍니다.


거래 위험 경고!

1. 금융 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있다는 점을 반드시 이해하시기 바랍니다.


2. 이 프로젝트의 사용을 데모 계좌에서 시작하시기 바랍니다. EA 사용 및 일반적인 거래에 따른 위험을 완전히 이해한 후에만 실계좌로 전환하시기 바랍니다.



행복한 거래!!!

추천 제품
Advanced grid
Sergey Kruglov
4.6 (5)
Experts
Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов.  Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с
FREE
Fx Ilan Pluss
Denis Kudryashov
3 (1)
Experts
Fx Ilan Pluss Советник Fx Ilan Pluss -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Plus можно использовать либо на одном графике, либо на двух г
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Experts
Strategy Properties Handling Additional Entry Signals AI learning from history Behavior of the next signal in the same direction - adds to the winning position Signal behavior in the next opposite direction - Decreases position Default trade volume Percentage of trading on your account. The percentage values ​​show how much of the account balance is used to cover the required margin. Maximum number of open lots - 20 The number of input lots for a new position - 10% of the account equity Mo
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
Auric Flow
Sam Kenneth Masterman
Experts
Auric Flow EA Version 1.05 – Optimized Gold Trading System Auric Flow EA is a fully automated trading system designed and optimized for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe . It uses a combination of a 300-period Moving Average, CCI(28), and Stochastic(3,3,3) to identify high-probability entries — managed through a bucket-based profit system with optional martingale scaling for enhanced recovery. Key Features Plug-and-play configuration — no setup needed Optimized set file included for XAUUSD (
Lucky Bro
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper. Default settings for GBPUSD, period M5. The robot opens from 10 to 50 trading transactions every day. TakeProfit is set physically, and StopLoss is indicated as a % of the deposit. The robot also accompanies transactions using a Trailing Stop. The ratio of transactions closed by Take Profit and Stop Loss is approximately 90/10. The robot also works well at various news events, and when important news comes out, if the price does not go in the direction of the technical forecast,
Stock Flow
Ciprian Ghebanoaei
Experts
당신은 당신의 주식 거래를 다음 단계로 끌어올리고 싶습니까? 스마트 알고리즘과 전문가 주문을 통해 항상 게임에서 앞서 나갈 수 있습니다. 상승 및 하락 시장에서 수익을 내고, 추세를 쉽게 예측하고, 투자 포트폴리오를 최상으로 유지하십시오. Stock Flow를 사용하면 이 모든 것이 가능합니다! 입력 및 출력 주문은 모든 MT4 플랫폼에서 찾을 수 있는 MACD 신호, 모멘텀 표시기 및 자금 흐름 지수 표시기의 두 가지 표시기 조합으로 제공됩니다. 지표에는 최적의 순이익 조합으로 조정된 기간 및 수준 값이 있습니다. 또한 변동성이 증가할 때 자본 보안을 제공하는 손절매 및 이익실현이 포함되어 있습니다. 전문가는 2021년 1월 1일부터 2023년 1월까지 GBPUSD M30 과거 데이터를 테스트했습니다(MT4에서 2년 백 테스트). 다운받아 직접 테스트 해보세요. Metatrader 4 플랫폼의 최적화 기능을 사용하여 더 나은 EA 버전을 찾을 수도 있습니다. 추
FREE
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
Experts
EUROGEDDON EA – 탁월한 안정성과 철저한 리스크 관리 EUROGEDDON EA 는 적응형 인공지능 을 기반으로 한 100% 자동 트레이딩 로봇으로, 소액 계좌의 성장을 위해 설계되었습니다. 계좌의 자산을 보호하면서도 꾸준한 성과를 추구하는 트레이더에게 이상적입니다. 200달러당 0.01 로트라는 매우 낮은 리스크 설정으로, 낮은 드로우다운 을 유지하며 안정적인 퍼포먼스를 보여줍니다. 직접 테스트해볼 가치는 충분합니다. 지금 데모 버전을 다운로드하고 직접 확인해보세요! 백테스트 결과만 믿지 마세요. 제 채널에서 제공하는 데모로 실제 시장에서 어떻게 작동하는지 체험해보시기 바랍니다. 경제 뉴스 발표 중에도 문제 없이 작동 고변동성의 뉴스 이벤트 중에도 EA의 전략은 영향을 받지 않습니다. 기본적인 작동 로직은 안정적으로 유지되어 어떤 상황에서도 지속적으로 작동합니다. 적응형 인공지능 (뉴스 중에도 강력하게 작동하는 핵심 기술) 기본적으로는 고정된 진
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experts
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
유틸리티
StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Mistress
Natalya Sopina
Experts
Mistress  - high speed EA-scalper. Mistress  -  the best EA!  - to my view. Mistress  -universal and simple. Mistress  - trades accurately, frequently and swiftly. Mistress  - independent on TF. Mistress  - worsk on all currency pairs. Mistress  - uses no martingale and no grid Mistress  -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Mistress EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  trade time limit on time : time to start trading off time : time to end
Grid HLevel
Sergey Ermolov
Experts
MT5 버전  |  Valable ZigZag 표시   |   FAQ Grid HLevel  전문가 어드바이저는 매월 외환 시장에서 안정적인 수익을 내고자 하는 트레이더에게 적합합니다. 전문가 어드바이저는 평균화 전략에 따라 작동하므로 올바르게 사용하는 것이 좋습니다. "올바르게"사용한다는 것은 시장의 반전 지점에서 평균화 된 거래를 시작하고 글로벌 추세의 방향으로 만 거래하는 것을 의미합니다. 주요 추세의 방향에 관해서는 H4 기간의 Valable ZigZag 표시기로 결정하는 것이 좋습니다. 지표로 시장이 변할 수있는 수준을 결정하는 것이 더 어렵 기 때문에 평균화 주문을 사용하여 시장에보다 정확하게 진입하기 위해 거래자가 차트에서 수동으로설정하는 것이 좋습니다. Telegram 채팅:  @it_trader_chat 새로운 Expert Advisor Prop Master   - 트레이딩 터미널에서 테스트해보세요 https://www.mql5.com/ko/market/produc
Radiant Trend EA
Khandokar Shakil Rana
Experts
Unlock the power of automated trading with this advanced Forex MT4 Expert Advisor, designed to capitalize on market trends using a proven Exponential Moving Average (EMA) strategy. Built for traders who seek consistent results, this EA combines trend-following with robust money management techniques to optimize your trades. Key Features : EMA Trend-Following Strategy : The EA tracks market trends using the EMA indicator, ensuring trades are aligned with the prevailing direction, improving entr
EMACrossRenko
Hong Ling Mu
1 (1)
Experts
<LOGIC> The EMA RENKO EA should run in Renko chart to show the best performance. The EA will entry based on 2 EMA line cross. (it is changeable in parameter.) As a result of FT , the best box size for XAUUSD (GOLD) is BOX 60 to 100.  Renko box size should be larger than spread value. Normally 3 times of spread. Please decide your box size with yourself. The EA will place addtional order as Grid if the trend move  to xxx pips from the last order. You can turn on/off in the parameter. The MAC
EA Dark Magic MT4
Reni
1 (1)
Experts
Requirements Hedging account! EA work with any brokerage conditions EA should run on a VPS continuously Information Working symbol EUR, USD, GBP, GOLD, any pair Working Timeframe: M15/M30/H1 Min deposit: $500 (1 Pair) Min leverage 1:500      MM = TRUE (Automatic lot calculation according to your risk) MM = FALSE (No Automatic lot calculation)  Risk = Risk % will work if your Auto Lot is True  Lot Size= If MM is False then your manual lot will work        Multiplier  = Multiplier lot siz
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
EZ Volchok
Ruslan Brezovskiy
4.33 (6)
Experts
EZ Volchok- 완전 자동 그리드 거래 자문은 트렌드 반전 시 거래에 참여하는 자문입니다. 기반은 볼린저 밴드와 이동 평균선을 기반으로 한 맞춤형 지표입니다. 거래 방향과 반대 방향으로 가격이 움직일 경우 그리드 시스템이 거래를 관리합니다. 장점 및 특징 완전 자동화되어 추가 관심이 필요하지 않습니다. 모든 브로커와 호환됩니다. 최소 권장 예치금은 1000달러입니다. 예치금에 따라 거래량을 자동으로 계산하는 기능이 있습니다. 거래량 계산 매개변수와 그리드 배율을 조정하여 간단한 리스크 관리 메커니즘이 있습니다. 브로커가 볼 수 없는 가상 스톱 로스와 테이크 프로핏을 사용합니다. 테이크 프로핏 및 그리드 스텝 매개변수는 소수 다섯 번째 자리까지 지정하며, 필요한 경우 자문은 다른 경우에 대해 다시 계산합니다. 무중단 운영을 위해 VPS 사용을 권장합니다. EURUSD M15에 최적화되어 있으며, 기본 설정을 사용하는 것이 좋습니다. 입력 매개변수 지표 매개변수 Indicator
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
AI Night GBPUSD
Roman Mamonov
Experts
Advisor AI Night GBPUSD - 야간 스캘핑에 중점을 두고 금융 시장의 자동화된 거래를 위해 설계된 신경망 기반 야간 스캘퍼입니다. 스캘핑(Scalping)은 봇이 단기적인 가격 변화로부터 작은 이익을 얻으려는 단기 거래 전략입니다. 자문가의 초기 비용은 $190, 처음 10개 사본, 다음 가격 변경은 $490, 자문가의 최종 비용은 $1490입니다. 봇의 주요 특징은 다음과 같습니다. 1. 신경망 사용: • 봇은 신경망을 사용하여 가격, 거래량 및 기타 시장 매개변수에 대한 대량의 데이터를 분석합니다. 신경망은 과거 데이터로부터 학습하고 기존 기술 지표를 사용하여 항상 식별할 수 없는 복잡한 종속성과 패턴을 식별할 수 있습니다. 2. 야간 활동: • 봇은 시장의 변동성이 덜하고 특정 패턴의 영향을 받을 수 있는 야간 거래를 위해 특별히 설계되었습니다. 3. 스캘핑 전략: • 봇은 빠른 거래를 수행하여 사소한 가격 변동도 포착합니다. 이를 위해 그는 작은 이익실현과
White Shark
Elie Almachaalany
5 (4)
Experts
White Shark is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.
Grid Wizard EA
Zakri Bin Othman
Experts
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you want. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Grid Wizard EA has 4 built-in strategies that are really powerful. This EA is a winner EA. It can work on every symbol and timeframe, preferably H1. Tests show it was profitable since 2010. Entry Mode: Both Directions, Same Basket - This strategy opens buy and sell trades at the same time, they are closed together. Both Directions, S
Trade every day
Andrey Kozak
Experts
Automatic analytical trading robot scalper. Thanks to a complex, multi-fractional algorithm of reverse impulses, this robot accurately determines the price reversal points. At these points, the robot opens pending orders at a distance of a volatile wave in order to determine the exact price movement with great accuracy. If the price breaks through the pending order, the robot starts to accompany the deal with all available virtual instruments: stop loss, take profit, trailing stop, virtual modu
Hamster Original
Himma Youssef
Experts
Hamster Original (Very Fast, Easy Setup, More Power!) You can check live Hamster Original trading  on  Telegram_Channel The  Hamster Original  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses some Indicators as a filter to maximize Correct entries. Recommendations :  Lot = 0.01. ( if autolot enabled  Allow (initial Lot) per (xx)USD  = 50 ). Balance  = 100 USD. Pair = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted Brokers Inputs descriptions :  Initial Lot
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Th3Eng Bird
Ahmed Farag
3.67 (6)
Experts
Th3Eng Bird Scalper is simple scalper, Many expert traders recommend using it with big accounts with a low lot size. It opens positions based on Analyses. next new version:: Add news filter Add more filters Requirements:: Account Balance: 5000$ minimum Spread: Not more than 30 points (3.0 pips). Account type: any account (standard, micro and cent). Platform Digits: Pentagonal platform (five digits symbol price and three on yen symbols X.XXXXX on EURUSD NOT X.XXXX). Best Setups: EURUSD, 15M E
FREE
Algorithmic trading
Andrey Kozak
Experts
Algorithmic trading is a scalping bot for trading major currency pairs. Recommended timeframes for trading M1, M5, M15, M30, H1. The robot automatically analyzes the market with each arrival of a new tick and determines the places of sharp price changes. When a sharp large jump in price appears on the chart, the robot opens a trade. If the price rises sharply, the robot opens a buy trade. If the price drops sharply, the robot opens a sell trade. Due to the fact that the robot analyzes the marke
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
출시 프로모션: 990$ 대신 단 34 9 $! 이 프로모션 가격으로 몇 장만 남았습니다! 저희 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 꼭 확인해 보세요   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here 실시간 결과 위험도 낮음 실시간 결과 고위험 STABILITY PRO에 오신 것을 환영합니다   . 시장에서 가장 발전되고 안정적이며 위험이 낮은 그리드 시스템 중 하나입니다! 이 EA는 사용하는 외환쌍의 전체 사용 내역에 대해 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 이러한 스트레스 테스트 동안 EA는 아래 스크린샷에서 볼 수 있듯이 2007년부터 오늘까지 매달 수익을 올렸습니다. EA는 고정된 거리에서 그리드 거래를 추가하지 않지만 시장 움직임을 분석하여 그리드 위치를 결정하는 고급 SVG 알고리즘(스마트 변수 그리드)을 사용합니다. 나는 이 EA에 대해 좋은 위험/보상 비율과 강력한 복구 요소를 얻기 위해 많은 노력을 기울였습
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
ICMarkets 실계좌 신호: 여기를 클릭하세요 KT Gold Nexus EA로 성공하기 위해 필요한 것은 무엇입니까? 인내. 규율. 시간. KT Gold Nexus EA는 전문 트레이더와 개인 자산 운용자들이 실제로 사용하는 실전 트레이딩 접근 방식을 기반으로 설계되었습니다. 단기적인 흥미나 빠른 수익이 아닌, 장기적으로 안정적이고 일관된 성과를 목표로 합니다. 이 EA는 장기 운용을 전제로 만들어졌습니다. 전략의 진정한 잠재력을 확인하려면 최소 1년 이상 지속적으로 운용하는 것이 권장됩니다. 전문 트레이딩과 마찬가지로 손실이 발생하는 주간이나 월간 구간이 존재할 수 있으며, 이는 정상적인 과정입니다. 중요한 것은 짧은 기간의 결과가 아니라 장기간에 걸친 누적 성과입니다. 많은 그리드 또는 마틴게일 시스템은 초기에는 빠른 수익을 보여주지만, 대부분 결국 계좌 손실로 이어집니다. 본 EA는 이러한 구조적 위험을 배제하고, 안정적이며 통제 가능한 성장을 추구하도록 설계되었습니다.
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experts
EA Gold Stuff 는 금 거래를 위해 특별히 고안된 전문가 고문입니다. 작업에 기반의 개방의 주문 금을 사용하여 물건의 표시는,그래서 고문 작품에 따라"트렌드를 따라"전략을 의미,다음과 같은 추세이다. 중요! 구매 후 즉시 저에게 연락하여 지침과 보너스를 받으십시오!  강력한 지원 및 트렌드 스캐너 표시기의 무료 사본을 받으실 수 있습니다. 메시지를 보내주세요. 나!   실시간 결과는 여기에서 볼 수 있습니다 매개 변수 새로운 시리즈 열기-주문의 새로운 시리즈의 온/오프 시작. 시작 로트-시작 로트. 무역 구매-전문가 고문이 구매할 수 있도록하십시오. 무역 판매-전문가 고문이 판매 할 수있게하십시오. 사용하지면서 기능을 사용한 고문이 무역은 모두 구매 및 판매하는 방향,기능 장애인,고문관이 무역에 단 하나의 방향이다. 돈 Manadgement 를 사용-온/오프 자동 로트 계산의 사용. 오토롯. 각 0.01 로트에 대한 자유 마진-각 0.01 로트 단위의 개방을위한
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
Game Change EA는 Game Changer 지표를 기반으로 하는 추세 추종 트레이딩 시스템입니다. 빨간색 점이 형성될 때마다 자동으로 매도하고, 노란색 X가 나타날 때까지 매도 방향으로 진행합니다. 이는 추세의 잠재적 종료를 나타냅니다. 매수 거래에도 동일한 논리가 적용됩니다. 파란색 점이 나타나면 EA는 매수를 시작하고 노란색 X가 감지되는 즉시 매수 주기를 종료합니다. 이 EA는 모든 통화쌍과 모든 시간대에 적합하지만, M15 시간대의 xauusd와 같이 추세가 강한 상품에서 특히 우수한 성과를 보입니다. 실시간 결과는 여기에서 볼 수 있습니다. 개인 보너스를 받으려면 구매 후 즉시 저에게 연락하십시오! 설정 및 매뉴얼은 여기   설정 Open new series – true/false - 새로운 주문 시리즈의 시작 Trade Buy - EA가 구매하도록 허용 Trade Sell - EA가 판매하도록 허용 Support manual orders – true/false –
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
Trend Ai EA는 Trend Ai 지표와 연동되도록 설계되었습니다. Trend Ai 지표는 추세 식별, 실행 가능한 진입 시점 및 반전 알림을 결합하여 자체적으로 시장 분석을 수행하고 지표의 모든 신호를 완전 자동으로 처리합니다! EA에는 완벽하게 조정 가능한 여러 외부 매개변수가 포함되어 있어 트레이더가 원하는 대로 전문가를 맞춤 설정할 수 있습니다. 녹색 점이 나타나면 EA는 매수 거래를 준비합니다. 파란색 화살표로 상승 추세가 확인되면 EA는 다음 캔들에서 매수 주문을 입력합니다. 시장이 반전되면 EA는 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 반대 신호가 나타나고 차트에 빨간색 점이 나타나면 EA는 매도 준비를 하고, 빨간색 화살표가 나타나면 EA는 다음 캔들에서 매도 거래를 입력하고 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 통화쌍 및 시간대: 이 EA는 모든 상장 자산, 선물, 주식, 외환, 상품, 암호화폐 또는 지수에 사용할 수 있습
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Capybara
Sergey Kasirenko
4.72 (53)
Experts
Capybara EA는 Hama 지표를 기반으로 한 고급 자동화 추세 추적 시스템입니다. 시장이 약세로 바뀌고 표시기가 빨간색으로 바뀌면 EA는 매도하고, 시장이 강세로 바뀌고 표시기가 파란색으로 바뀌면 EA는 매수하게 됩니다. EA는 상승 추세와 하락 추세의 시작을 정확하게 감지할 수 있으며 TP에 도달할 때까지 마틴게일/그리드 스타일로 공개 거래를 제어합니다. 권장 쌍: eurusd와 같은 모든 주요 쌍; audusd; gbpusd; nzdusd 및 audcad와 같은 마이너 쌍; nzdcad; m15 시간 프레임에 xauusd를 포함한 eurnzd 및 eurcad. 시작 시간 - EA의 시작 시간 시작 분 - EA의 시작 분 종료 시간 - EA의 종료 시간 종료 분 - EA의 종료 분 Lot - 거래를 시작할 초기 Lot 가변 Lot 사용 - True/False - 자금 관리 사용 True/False 0.01 Lot당 무료 마진 - 0.01 Lot당 무료 마진 Multiplic
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Bazooka EA
Davit Beridze
Experts
Bazooka EA – MT4용 트렌드 및 모멘텀 기반 전문가 자문 기본 설정은 2024년 초부터 현재까지 GOLD M5 (Open Prices 방식)에서 EA를 백테스트하도록 구성되어 있습니다. 다른 타임프레임에 대한 최적의 설정은 댓글란을 참고해 주십시오. Bazooka EA 는 MetaTrader 4 용 완전 자동 매매 전문가 자문(Expert Advisor)으로, **추세 확인(Trend Confirmation)**과 **모멘텀 필터링(Momentum Filtering)**을 결합하여 방향성 있는 시장 움직임을 거래하도록 설계되었습니다. 이 EA는 통제된 진입과 규칙적인 청산에 중점을 두며, 과도한 매매나 고위험 포지션 관리 기법을 사용하지 않습니다. Bazooka EA는 명확한 규칙 기반 전략과 조정 가능한 리스크 관리를 선호하는 트레이더에게 적합합니다. 전략 설명 Bazooka EA는 다음과 같은 기술적 요소의 조합을 통해 시장을 분석합니다. 이동평균선(Moving Ave
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (563)
Experts
EA Black Dragon은 Black Dragon 표시기에서 작동합니다. Expert Advisor는 지표의 색상으로 거래를 연 다음 주문 네트워크를 구축하거나 손절매로 작업할 수 있습니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 여기에서 모든 설정을 찾을 수 있습니다! 권장 사항 통화 쌍 EURUSD GBPUSD  타임 프레임 M15  권장 보증금 1000달러 또는 센트  권장 설정 기본 설정 입력 매개변수  초기 로트 - 초기 로트 로트 승수 - 후속 주문에 대한 로트 승수. Autolot - 자동 로트 계산을 활성화/비활성화합니다. 자동 로트 크기 - 자동 로트가 활성화된 경우 어드바이저가 로트를 사용할 예치금. 거리 - 주문 사이의 거리. 최대 로트 - 어드바이저가 열 수 있는 최대 로트. 이익을 취하십시오 - 이익을 취하십시오. 손절매 - 손절매 포인트;
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Experts
Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - 전문 금 스캘핑 전문가 자문가 XAU FLUX는 금 시장에서 빠르고 체계적인 거래를 위해 설계된 전문 트레이딩 로봇입니다. 일일 소폭 가격 변동에서 꾸준한 수익을 추구하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 주요 기능: XAU FLUX는 M1 및 M5 시간대에서 작동하는 고급 스캘핑 시스템을 사용하여 시장의 미세 기회를 평가합니다. EA는 시장 상황을 지속적으로 분석하여 적절한 진입점을 식별하고 자동으로 거래를 개시합니다. 리스크 관리 및 자본 보호: EA는 모든 오픈 포지션을 동적 추적 스탑 메커니즘으로 보호합니다. 이는 불리한 움직임 시 손실을 최소화하면서 이익을 확보합니다. 스프레드 제어 및 변동성 필터 덕분에 거래는 적합한 시장 조건에서만 실행됩니다. 계좌 성장 잠재력: XAU FLUX는 소규모 로트 사이즈로 시작하여 계좌를 꾸준히 성장시키는 데 이상적입니다. 매일 작은 수익을 누적하여 지속 가능한 장기 수익을 목표로 합니다. 공격적인 마틴게일이나 그리드
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Ziwox 기본 트레이더 Ziwox Fundamental 거래자는 금융 시장 거래자가 EA 정보 데이터를 기반으로 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 거래 도우미입니다. 이 EA는 온라인 소스를 사용하여 통화의 근본적인 편향, 쌍에 대한 실시간 소매 거래자 비율의 감정, 은행 및 기관 예측, COT 보고서 데이터 및 복잡한 EA 패널의 기타 데이터와 같은 필요한 모든 정보를 포착합니다. 간단히 말해서, 수동 거래자가 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 통합 외환 데이터 소스 및 정보입니다. 이와 함께 Currency Fundamental Bias 및 기술 데이터를 기반으로 이러한 데이터를 사용하여 자동으로 쌍으로 거래하는 FULL 기본 로봇 거래입니다. EA 구성 요소: 거래에 필요한 모든 정보는 데이터 패널에 통합된 일련의 외환 데이터 스트림 구성 요소로 여기에 수집됩니다. 각 구성 요소는 개별적으로 거래 보조 지표 또는 설명 시장 보고서의 역할을 하여 거래자가 의
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
제작자의 제품 더 보기
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 오래 전 유튜브에서 스트리밍을 하던 중 Expert4x의 강력한 그리드 전략을 접하게 되었습니다. 열정적인 외환 트레이더이자 MQL4/5 프로그래머로서, 이 전략을 기반으로 Expert Advisor(EA)를 개발했으며, 그 이후로 계속 사용해오고 있습니다. 이 EA를 여러분께 제공함으로써 트레이딩 커뮤니티에 기여하는 한 가지 방법으로 삼고자 합니다. 아래 영상에서 전략이 설명되어 있으니 꼭 시청해 주시기 바랍니다. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 추천 이 전략/EA는 범위형 통화 쌍 전용으로 설계되었습니다. 저는 개인적으로 EURCHF와 AUDNZD에서 이 EA를 사용합니다. 여러분도 이 EA가 유용하다고 느끼시길 바랍니다. 거래 위험 경고! 1. 금융 시장에서의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
메타트레이더에서 바로 랏사이즈를 계산하세요!!! 안녕하세요, 트레이더 여러분. 위험 관리에 중점을 두시는 트레이더이신가요? 그렇다면 바로 이 기능이 도움이 될 것입니다. 저는 이브라힘입니다. 계좌 잔액 대비 위험 비율을 기반으로 랏사이즈를 계산하는 도구를 개발했습니다. 위험 비율을 %로 지정하는 대신 절대값을 지정하여 랏사이즈를 계산할 수도 있습니다. 예를 들어, 잔액에서 $100를 위험에 빠뜨리고 싶다고 지정할 수 있습니다. MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/155026 무료입니다. 꼭 확인해 보세요. 댓글로 추가했으면 하는 기능이나 커뮤니티를 위해 개발했으면 하는 다음 도구에 대한 의견을 남겨주세요. 즐거운 트레이딩, 즐거운 자동화 되세요!!!
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
지표
Hello, Traders! I have developed something for traders who uses Average True Range aka ATR value to determine their trade's Stoploss and Takeprofit. With this indicator you can easily set the Takeprofit and Stoploss with the multiplier of your choice. To use this, kindly adjust the ATR Period to your trading style, then adjust the Stoploss Multiplier and Takeprofit Multiplier accordingly. Happy Trading. Goodluck and Goodtrading!!!
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
메타트레이더에서 바로 랏사이즈를 계산하세요!!! 안녕하세요, 트레이더 여러분. 위험 관리에 중점을 두시는 트레이더이신가요? 그렇다면 바로 이 기능이 도움이 될 것입니다. 저는 이브라힘입니다. 계좌 잔액 대비 위험 비율을 기반으로 랏사이즈를 계산하는 도구를 개발했습니다. 위험 비율을 %로 지정하는 대신 절대값을 지정하여 랏사이즈를 계산할 수도 있습니다. 예를 들어, 잔액에서 $100를 위험에 빠뜨리고 싶다고 지정할 수 있습니다. MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/155025 무료입니다. 꼭 확인해 보세요. 댓글로 추가했으면 하는 기능이나 커뮤니티를 위해 개발했으면 하는 다음 도구를 알려주세요. 즐거운 트레이딩, 즐거운 자동화 되세요!!!
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
지표
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
스마트하게 거래하며 막대한 수익을 창출하세요! 스트레스 없이 거래 자산을 늘리고 싶다면, 이 완전 자동화되고 다재다능하며 적응형 시스템 “AI GOLD ATM”이 당신을 위해 만들어졌습니다. 이 시스템의 역할은 시장에 적응하는 지능형 시스템을 활용해 XAUUSD 쌍을 정밀하게 거래하도록 도와 수익 기회를 절대 놓치지 않게 하는 것입니다. 출시 가격 = $299 실제 가격 = $1499 AI GOLD ATM은 고급 알고리즘으로 높은 확률의 거래 기회를 포착합니다; 시간을 절약해 줍니다 수동 오류를 줄여 줍니다 거래 일관성을 향상시킵니다 최소한의 손실률로 거래에서 막대한 수익을 창출하도록 돕습니다. 트렌드, 그리드, 피라미드 시스템을 스마트하게 결합하여 시장 움직임마다 더 많은 수익을 확보하는 동시에 위험을 효과적으로 관리합니다. AI GOLD ATM으로 모든 거래가 AI 기반 정밀도로 뒷받침된다는 확신을 가지고 자본을 성장시킬 수 있습니다. 지금 출시
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
수익 창출 전략의 방어적 조치! 손자(孫子)가 말했듯: 패배를 막는 것은 방어적 전술이며, 적을 물리치는 능력은 공격을 의미한다. 자동 거래 시스템(EA)의 결함으로 인한 터무니없는 손실을 막고 싶으신가요? 수익과 손실을 추적하고 리스크 관리를 진지하게 접근하고 싶으신가요? 다음 프로프 펌 계좌나 다음 EA를 구매하기 전에 잠시 멈추세요. 먼저 축하드립니다! 여러분을 위해 개발한, 거래 중 예상치 못한 손실에 대한 첫 번째 방어선을 소개합니다. 이 강력한 도구는 일일 수익 목표나 일일 손실이 사전 설정된 한도에 도달하면 자동으로 계좌를 잠그어 추가 거래를 차단합니다. 감정적 결정, 변동성 높은 시장, 또는 오작동하는 EA로부터 자본을 보호합니다. 이 도구를 여러분의 트레이딩 무기고에 추가하고 자신감 있게 거래하세요! MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145639 주요 기능: 자동 거래 차단: 일일 순자산 손실 또는
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
스마트하게 거래하며 막대한 수익을 창출하세요! 스트레스 없이 거래 자산을 늘리고 싶다면, 이 완전 자동화되고 다재다능하며 적응형 시스템 “AI GOLD ATM”이 당신을 위해 만들어졌습니다. 이 시스템의 역할은 시장에 적응하는 지능형 시스템을 활용해 XAUUSD 쌍을 정밀하게 거래하도록 도와 수익 기회를 절대 놓치지 않게 하는 것입니다. 출시 가격 = $299 실제 가격 = $1499 MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 AI GOLD ATM은 고급 알고리즘으로 높은 확률의 거래 기회를 포착합니다; 시간을 절약해 줍니다 수동 오류를 줄여 줍니다 거래 일관성을 향상시킵니다 최소한의 손실률로 거래에서 막대한 수익을 창출하도록 돕습니다. 트렌드, 그리드, 피라미드 시스템을 스마트하게 결합하여 시장 움직임마다 더 많은 수익을 확보하는 동시에 위험을 효과적으로 관리합니다. AI GOLD AT
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
안녕하세요, 트레이더 여러분. 진입에 자신감이 있지만, 손절매의 대상이 되는 경우가 잦은 트레이더이신가요? 분석 결과는 70% 이상 정확하지만, 손절매나 시장 조작으로 인해 손절매에 걸리는 경우가 많으신가요? 그렇다면 지금이 바로 트레이더가 될 때입니다! 이 도구를 사용하면 정확한 거래에서 아무런 걱정 없이 수익을 낼 수 있습니다. 또한, 미스터 마켓(Mr. Market)이 반전을 결정할 때까지 포지션을 추적하고 수익을 확정하는 데에도 도움이 됩니다. MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/156745 이 도구는 시장이 강세일 때, 예를 들어 주요 뉴스가 발표될 때에도 달러를 발행합니다. 헤지 모드로 전환하고 분석 결과에 따라 포지션을 트리거하면 매니저가 마법처럼 처리해 줍니다. 이 모든 과정을 시각적으로 보여주는 영상을 보려면 아래 영상을 시청하세요. 정상에서 뵙겠습니다. 더 많은 정보를 원하시면 저를 팔로우하고 업데이트를 기다려
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
️ 자본 보호 – 전문적으로 자본을 지키는 방법! 거래 계좌를 계속 잃고 싶지 않으신가요? 전문가 자문 프로그램(EA)의 오류로 인해 터무니없는 손실을 입는 것을 멈추고 싶으신가요? 승패를 추적하고 리스크 관리를 진지하게 접근하고 싶으신가요? 다음 프로프 펌 계좌나 전문가 자문 프로그램을 구매하기 전에 잠시 기다려 주세요. 먼저, 축하합니다! 저는 여러분을 위해 개발했습니다. 거래 중 예상치 못한 손실로부터의 첫 번째 방어선. 이 강력한 도구는 일일 수익 목표나 일일 손실 한도가 사전 설정된 한도에 도달하면 계좌를 추가 거래로부터 자동으로 잠그며, 감정적 결정, 변동성 높은 시장, 또는 고장난 Expert Advisors로부터 자본을 보호합니다. 이 도구를 거래 도구함에 추가하고 자신감 있게 거래하세요! MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145636 주요 기능: 자동 거래 차단: 일일 자본 손실 또는 일일 수익 목
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
유틸리티
안녕하세요, 트레이더 여러분. 진입에 자신감이 있지만, 손절매의 대상이 되는 경우가 많은 트레이더이신가요? 분석 결과는 70% 이상 정확하지만, 손절매나 시장 조작으로 인해 손절매에 걸리는 경우가 많으신가요? 그렇다면 지금이 바로 트레이더가 될 때입니다! 이 도구를 사용하면 정확한 거래에서 아무런 걱정 없이 수익을 낼 수 있습니다. 또한, 미스터 마켓(Mr. Market)이 반전할 때까지 포지션을 추적하고 수익을 확보하는 데에도 도움이 됩니다. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747 이 도구는 시장이 강세일 때(예: 주요 뉴스 발표)에도 달러를 발행합니다. 헤지 모드로 전환하고 분석 결과에 따라 포지션을 트리거하면 매니저가 마법처럼 처리해 줍니다. 이 모든 과정을 시각적으로 보여주는 영상을 보려면 아래 영상을 시청하세요. 정상에서 뵙겠습니다. 팔로우하고 최신 소식을 계속 확인하세요. 행운을 빕니다! 좋은 트레이딩
필터:
Oscar Arribas
140
Oscar Arribas 2025.08.10 12:04 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

리뷰 답변