Grid Feast MT4

Merhaba, yatırımcılar! Uzun zaman önce YouTube'da yayın yaparken, Expert4x'in güçlü bir grid stratejisiyle karşılaştım. Forex ticareti ve MQL4/5 programcısı olarak, bu stratejiye dayalı bir Uzman Danışman geliştirdim ve o zamandan beri bu EA'yı kullanıyorum. Ticaret topluluğuna katkıda bulunmak için bu EA'yı sizlerle paylaşıyorum. Stratejinin açıklandığı aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.





MT5 sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/145866





ÖNERİ

Strateji/EA sadece aralıklı çiftler için tasarlanmıştır. Ben şahsen EA'yı EURCHF ve AUDNZD üzerinde kullanıyorum. Umarım siz de EA'yı faydalı bulursunuz.





TİCARET RİSK UYARISI!

1. Finansal piyasalarda ticaret yapmak önemli riskler içerir ve herkes için uygun olmayabilir. Yatırdığınız sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybedebileceğinizi anladığınızdan emin olun.





2. Lütfen bu projeyi bir demo hesapta kullanmaya başlayın. Stratejiyi ve EA'yı kullanmanın ve genel olarak ticaret yapmanın risklerini tam olarak anladıktan sonra canlı hesaba geçin.









İyi ticaretler!!!