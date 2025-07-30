Equity Security MT5

🛡️ Sicurezza del capitale – Proteggi il tuo capitale in modo professionale!


Vuoi smettere di sperperare i tuoi conti di trading? Vuoi smettere di subire ridicoli drawdown a causa di malfunzionamenti dei tuoi Expert Advisor (EA)? Vuoi monitorare le tue vincite e perdite e prendere sul serio la gestione del rischio? Prima di acquistare il tuo prossimo conto presso una società di trading o il tuo prossimo Expert Advisor, aspetta. Innanzitutto, congratulazioni! Ho sviluppato per te la tua prima linea di difesa contro le perdite impreviste nel trading. Questo potente strumento blocca automaticamente il tuo conto da ulteriori operazioni di trading una volta che il tuo obiettivo di profitto giornaliero o il tuo drawdown giornaliero raggiungono il limite preimpostato, proteggendo il tuo capitale da decisioni emotive, mercati volatili o Expert Advisor malfunzionanti. Aggiungi una copia di questo strumento al tuo arsenale di trading e fai trading con fiducia!


Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/145636


✅ Caratteristiche principali:


🚫 Blocco automatico del trading: interrompe tutte le attività di trading una volta raggiunto il limite giornaliero di perdita di capitale o il target di profitto giornaliero.

📊 Monitoraggio in tempo reale: tiene costantemente traccia del capitale rispetto al drawdown durante la giornata di trading.

⏰ Reset giornaliero: il limite di drawdown e l'obiettivo di profitto si azzerano automaticamente all'inizio di una nuova giornata di trading.

⚙️ Impostazioni personalizzabili: imposta il tuo obiettivo di profitto e il tuo drawdown in percentuale o importo fisso in base al tuo piano di trading.

🔔 Avvisi e notifiche: ricevi una notifica quando viene raggiunto il limite di capitale.



💡 Perché ne hai bisogno:


1. Proteggiti dal rischio di perdere tutto a causa di bug dell'EA o di un eccessivo


