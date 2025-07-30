Equity Security MT5

🛡️ 자본 보호 – 전문적으로 자본을 지키는 방법!





거래 계좌를 계속 잃고 싶지 않으신가요? 전문가 자문 프로그램(EA)의 오류로 인해 터무니없는 손실을 입는 것을 멈추고 싶으신가요? 승패를 추적하고 리스크 관리를 진지하게 접근하고 싶으신가요? 다음 프로프 펌 계좌나 전문가 자문 프로그램을 구매하기 전에 잠시 기다려 주세요. 먼저, 축하합니다! 저는 여러분을 위해 개발했습니다. 거래 중 예상치 못한 손실로부터의 첫 번째 방어선. 이 강력한 도구는 일일 수익 목표나 일일 손실 한도가 사전 설정된 한도에 도달하면 계좌를 추가 거래로부터 자동으로 잠그며, 감정적 결정, 변동성 높은 시장, 또는 고장난 Expert Advisors로부터 자본을 보호합니다. 이 도구를 거래 도구함에 추가하고 자신감 있게 거래하세요!





MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/145636





✅ 주요 기능:





🚫 자동 거래 차단: 일일 자본 손실 또는 일일 수익 목표가 달성되면 모든 거래 활동을 중단합니다.

📊 실시간 모니터링: 거래일 내내 자본과 손실 한도를 지속적으로 추적합니다.

⏰ 일일 리셋: 손실 한도와 이익 목표가 새로운 거래일 시작 시 자동으로 리셋됩니다.

⚙️ 사용자 정의 설정: 거래 계획에 따라 이익 목표와 손실 한도를 퍼센트 또는 고정 금액으로 설정할 수 있습니다.

🔔 알림 및 통지: 자본 한도가 달성되면 알림을 받습니다.









💡 왜 이 도구가 필요한가요:





1. EA 버그나 과도한 거래로 인해 계좌가 파산하는 것을 방지합니다.