Equity Security MT5

¡LA MEDIDA DEFENSIVA DE SUS ESTRATEGIAS PARA OBTENER BENEFICIOS!





Como dijo el maestro Sun Tzu: La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas; la capacidad de derrotar al enemigo significa tomar la ofensiva.





¿Quiere dejar de sufrir ridículas pérdidas debido a fallos de sus asesores expertos (EA)? ¿Quiere realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas y tomarse en serio la gestión de riesgos? Antes de comprar su próxima cuenta de empresa de prop trading o su próximo Asesor Experto, espere. En primer lugar, ¡enhorabuena! He desarrollado para usted su primera línea de defensa contra pérdidas inesperadas en el trading. Esta potente herramienta bloquea automáticamente su cuenta para que no pueda seguir operando una vez que su objetivo de ganancias diario o su caída diaria alcancen el límite preestablecido, protegiendo su capital de decisiones emocionales, mercados volátiles o Asesores Expertos que funcionan mal. ¡Incluya una copia de esta herramienta en su arsenal de trading y opere con confianza!





Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/145636





✅ Características principales:





🚫 Bloqueo automático de operaciones: detiene toda actividad de trading una vez que se alcanza su objetivo diario de pérdidas de capital o ganancias.

📊 Supervisión en tiempo real: Realiza un seguimiento constante del capital frente a la caída a lo largo de la jornada bursátil.

⏰ Reinicio diario: El límite de caída y el objetivo de ganancias se reinician automáticamente al comienzo de una nueva jornada bursátil.

⚙️ Ajustes personalizables: Establece tu propio objetivo de ganancias y caída en porcentaje o cantidad fija según tu plan de trading.

🔔 Alertas y notificaciones: Recibe una notificación cuando se alcance el límite de capital.









💡 Por qué necesitas T