Equity Security MT5

¡LA MEDIDA DEFENSIVA DE SUS ESTRATEGIAS PARA OBTENER BENEFICIOS!


Como dijo el maestro Sun Tzu: La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas; la capacidad de derrotar al enemigo significa tomar la ofensiva.


¿Quiere dejar de sufrir ridículas pérdidas debido a fallos de sus asesores expertos (EA)? ¿Quiere realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas y tomarse en serio la gestión de riesgos? Antes de comprar su próxima cuenta de empresa de prop trading o su próximo Asesor Experto, espere. En primer lugar, ¡enhorabuena! He desarrollado para usted su primera línea de defensa contra pérdidas inesperadas en el trading. Esta potente herramienta bloquea automáticamente su cuenta para que no pueda seguir operando una vez que su objetivo de ganancias diario o su caída diaria alcancen el límite preestablecido, protegiendo su capital de decisiones emocionales, mercados volátiles o Asesores Expertos que funcionan mal. ¡Incluya una copia de esta herramienta en su arsenal de trading y opere con confianza!


Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/145636


✅ Características principales:


🚫 Bloqueo automático de operaciones: detiene toda actividad de trading una vez que se alcanza su objetivo diario de pérdidas de capital o ganancias.

📊 Supervisión en tiempo real: Realiza un seguimiento constante del capital frente a la caída a lo largo de la jornada bursátil.

⏰ Reinicio diario: El límite de caída y el objetivo de ganancias se reinician automáticamente al comienzo de una nueva jornada bursátil.

⚙️ Ajustes personalizables: Establece tu propio objetivo de ganancias y caída en porcentaje o cantidad fija según tu plan de trading.

🔔 Alertas y notificaciones: Recibe una notificación cuando se alcance el límite de capital.



💡 Por qué necesitas T

Productos recomendados
Trading Vision Ex
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción del producto: Trading Vision - Asistente automatizado para operadores de Forex Introducción En los mercados financieros de hoy en día, la automatización de las operaciones de Forex no es sólo deseable, sino esencial para el éxito. El objetivo principal de los sistemas de trading automatizados como Trading Vision es simplificar el proceso de trading mediante la implementación de algoritmos avanzados para analizar las tendencias del mercado. Esto permite a los operadores centrarse en e
Auto stops trailer
Abdulsalim Usman
Utilidades
Presentamos nuestra herramienta Trailing Stop, una potente solución diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante el seguimiento de sus operaciones en función de un número seleccionado de velas. Esta herramienta proporciona una función avanzada que le permite ajustar dinámicamente su nivel de stop loss a medida que el mercado se mueve a su favor, con el objetivo de bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas potenciales. Con la herramienta Trailing Stop, tiene la flexibilidad
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
Utilidades
Introducción Nuestro sistema es más que una herramienta: es su guía personal en el dinámico panorama del trading. Desarrollado por expertos y optimizado mediante estrategias avanzadas, este innovador predictor proporciona a los operadores una poderosa ventaja. No se trata sólo de las características; se trata de un viaje comercial que se destaca de la multitud. Prepárese para una experiencia de trading mejorada como nunca antes. Qué hace Predicción de la próxima vela: Imagine obtener información
Equity Gaurd
Eredewei Henry Tiemo
Utilidades
️ Equity Protector EA - Auto SL & Trailing Stop para MT5 Proteja su capital. Automatice su riesgo. Maximice su control. El EA Equity Protector es una poderosa herramienta de gestión de riesgos diseñada para los traders de Meta Trader 5 que priorizan la preservación del capital y la automatización inteligente de las operaciones. Tanto si eres un scalper, swing trader o inversor a largo plazo, este EA asegura que tu cuenta se mantenga protegida mientras optimiza las salidas de operaciones con pr
Chat Ai MT5
Indra Maulana
3 (2)
Utilidades
Amigos, esta herramienta no funciona en backtesting y hay que ejecutarla en vivo. Chat Ai assistant un versátil e inteligente asistente AI Hable con el AI, obtenga consejos de él, dele órdenes Puede ser usado en todos los gráficos, marcos de tiempo, símbolos, mercados y... Con una interfaz muy simple Esta herramienta es un asistente de inteligencia artificial con el que puede chatear. Puedes darle diferentes comandos. por ejemplo: Dile que abra una orden de compra para ti. O dile que cierre t
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile $498 por introducción, aumentará en 100 por mes hasta llegar a $1298 Bot comercial automatizado para XAUUSD (ORO). ¡Conecte este bot a sus gráficos H1 de XAUUSD (GOLD) y déjelo operar automáticamente con una estrategia probada! Diseñado para traders que buscan una automatización simple pero eficiente, este bot ejecuta operaciones basadas en una combinación de indicadores técnicos y acción del precio, optimizado para spreads bajos a medios. ¿Cómo
Crypto Digger
Dragan Drenjanin
Asesores Expertos
Crypto Digger Expert Advisor: Una Solución de Trading Versátil y Potente El Crypto Digger Expert Advisor (EA) es una herramienta de trading de vanguardia diseñada para la flexibilidad, precisión y adaptabilidad en diversas condiciones del mercado. Ya sea que opere con criptomonedas, pares forex, metales u otros activos, esta aplicación universal dota a los traders de funciones robustas y gestión dinámica del riesgo. Aunque viene preconfigurado para un rendimiento óptimo en el par BTCUSD, el dise
Burning London
Magma Software Solutions UG
Asesores Expertos
Burning London EA MT5 - Ejecución de ruptura de precisión Manual: https: //magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Mis Asesores Expertos: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller SEÑAL EN VIVO: ICTrading - Alto Riesgo: https: //www.mql5.com/en/signals/2311936 --- ¿Por qué elegir Burning London? - Sistema de ruptura totalmente automatizado para GBPUSD - El inicio de la sesión se calcula internamente, sin
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Asesores Expertos
Robot de alto crecimiento y bajo consumo. Ideal para principiantes y profesionales. QUEDAN 5 COPIAS - SIGUIENTE PRECIO $999 ¡Póngase en contacto conmigo después de la compra de información del grupo, manual y un bono personal! Prosperidad fondo vivo, dinero real (>$2,000) señal: HAGA CLIC AQUÍ ACERCA DE Un diamante raro en un mar de EAs - 4x mejoras en la mayoría de las estadísticas backtest. Leemos descripciones diciendo 'no martingala, rejilla, o 'AI'' - Ofrezco parámetros alternativos ... EA
FG Gold Scalper Pro
Ikbal Hossain Molla
Asesores Expertos
Forex Genius EA - Gold Scalper (XAUUSD, M1-M5) ¡Hola, traders! Soy Forex Genius EA , un Asesor Experto profesional creado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) . Optimizado para scalping en gráficos de 1 minuto (Modo HFT) y 5 minutos (Modo Seguro) , ofrezco operaciones rápidas, precisas y disciplinadas en Oro con una estricta gestión del riesgo. No Martingala, no Grid - sólo un enfoque limpio y sistemático adaptado para intradía Oro scalping. Beneficios Clave Funciona sólo en Oro (XAUUSD)
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Le presento los parámetros y ajustes del bot Series Control, que es un bot ultramoderno para trabajar en el mercado Forex. Este bot utiliza las últimas tecnologías de gestión monetaria y análisis de mercado para identificar tendencias y tomar decisiones de trading. También dispone de un sistema flexible de control y protección para cada posición. Pares de divisas para operar : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJP
Premium Risk
Batuhan Bozoklu
Utilidades
Premium Risk es una herramienta inteligente de gestión de riesgo y ejecución de operaciones, diseñada especialmente para scalpers. Calcula automáticamente tu relación riesgo-beneficio (R:R) y el monto del riesgo basado en capital , ayudándote a determinar el tamaño exacto del lote y de la posición. Con el módulo POS , puedes monitorear y gestionar tus operaciones automáticamente. La función magnet detecta el precio de mercado al instante, permitiendo una ejecución rápida y precisa. En resumen, P
NDX 100 Swing EA MT5
Carlos Osvaldo Delgado
Asesores Expertos
NDX 100 Swing EA   Bajamos los precios! Este asesor experto opera el índice Nasdaq 100. La estrategia compra las caídas tomando la ganancia de las tendencias alcistas. La inversión es a largo plazo (Swing). Utiliza el indicador RSI daily como señal para abrir las operaciones, la gestión de las operaciones, el nivel de riesgo y la gestión del capital se realiza en base a cálculos de probabilidad basados en la estadística. Para ello, este proyecto lleva mas de 5 años de desarrollo, durante los que
Sika EA
Frederick Mensah
Asesores Expertos
Sika EA trabaja en GBPUSD - 1H $1,000 a $11,700 . .. Ene 2020 - Dic 2022 (1% Riesgo. Riesgo Bajo. Cambie el porcentaje de riesgo de cero a 1 para iniciar la operación o probar). $10,000 a $5,000,000 ... Ene 2018 - Dic 2022 (2% Riesgo Operación) Gestión del RIESGO : Siempre es mejor permanecer en el juego para un crecimiento a largo plazo en lugar de una sola vez ganar operaciones. Sika EA utiliza una técnica de promediación para mitigar el riesgo. Take Profit y Stop loss están ocultos por la
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
Bibliotecas
Un indicador gratuito para los que compren la versión completa Este indicador está creado por esta Inteligencia Artificial, con la configuración que usted desee. Inteligencia artificial a su servicio Disponga de una inteligencia artificial completa y utilícela en sus códigos Esta inteligencia artificial está entrenada para decirle en cada vela si el mercado se mueve al alza o a la baja. En general, la inteligencia artificial se puede utilizar en todos los mercados, todos los marcos temporales
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Asesores Expertos
Diversifique su trading con nuevos instrumentos, su cartera será más fuerte    Live Signal  Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$  Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 745 $ Welcome to the SiverPulse AI Hey Soy SilverPulse AI! ¡Este es el primer robot más inteligente que intercambia plata o XAG con pares completos como XAGUSD, XAGEUR y XAGAUD! ¡Reviso las noticias todos los días y aprovecho cualquier oportun
LinearGainBreakoutEA
Dennis Willi Finimento
Asesores Expertos
Si tienes alguna pregunta, no dudes en enviarme un mensaje privado: https://www.mql5.com/en/users/dennisfinimento Visión general     Rango y Breakout Estrategia que utiliza backevolving mercados.     Optimizada y respaldada por inteligencia artificial para reconocer la dirección en el mercado.     Se ha probado durante más de 10 años utilizando datos reales de tick y ha mostrado un rendimiento estable.     El asesor puede ser utilizado en múltiples tipos de cuenta, incluyendo micro, estándar
Powerful Price Action EA MT5
Botond Ratonyi
Asesores Expertos
Potente Acción del Precio Engulfing Doji Robot versión MT5 El paquete contiene: (El precio incluye ambas versiones) SET archivos en la sección de comentarios. 1. Potente Acción del Precio EA Versión Avanzada con NomadTrader Sistema de Gestión de Dinero: --El EA completo con todos los ajustes y parámetros ajustables para ajustar u optimizar. --Utiliza el sistema de gestión de dinero NomadTrader con estrategia de salida dinámica basada en el precio % (porcentaje) basado en Stop loss, Take Profit
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Utilidades
¡Lo último en recuperación de Drawdown y protección de operaciones para MT5! Vea el video tutorial aquí: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en rojo y deje que el EA Ultimate Drawdown Recovery (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es u
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El problema clave del scalping es la dificultad para separar las señales falsas de las que dan la oportunidad de trabajar. Lo interesante es que para el filtrado, muchos recurren al uso de muchos algoritmos intrincados y completamente innecesarios, que sólo conducen a la complejidad del sistema. De hecho, la respuesta está en la superficie y es buscar y encontrar sólo los impulsos de los precios, y no prestar atención a los movimientos vacíos del mercado. El Asesor Experto Megatrons implementa
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Asesores Expertos
Quantum Breaker PRO - Sistema Inteligente de Operaciones de Ruptura Quantum Breaker PRO es un sofisticado Asesor Experto creado con pasión y precisión para capitalizar las rupturas del mercado con precisión quirúrgica. Esto no es sólo otro EA - es un sistema de comercio completo diseñado para identificar y operar las oportunidades de ruptura más rentables en el mercado. Características principales Detección Inteligente de Breakouts Identifica automáticamente los máximos y mínimos de las oscilac
Aladin AI Bot MT5
Albertas Guscius
Asesores Expertos
Aladin AI Bot MT5: Su mejor compañero de trading Desbloquee el poder de la inteligencia artificial en el trading con Aladin AI Bot MT5 , el indicador de MetaTrader 5 de última generación diseñado para revolucionar su experiencia de trading. Tanto si es un trader experimentado como si acaba de empezar, Aladin AI Bot MT5 es su clave para tomar decisiones de trading más inteligentes, rápidas y eficientes. ¿Qué hace especial a Aladin AI Bot MT5? Análisis Inteligente de Tendencias : Aladin AI Bot MT5
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Asesores Expertos
Explosive Breakout Hunter es un Asesor Experto (EA) diseñado para maximizar las ganancias capturando fuertes rompimientos en el mercado. Aunque su tasa de éxito es del 50% y realiza solo unas pocas operaciones al mes, este EA prioriza la calidad sobre la cantidad. Es paciente al esperar oportunidades, acumulando ganancias significativas de manera constante. Puede revisar los resultados de las pruebas retrospectivas en capturas de pantalla para estimar el potencial de ganancias. Además, le invita
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
Los compradores de este producto también adquieren
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilidades
Partial Close Expert   es una herramienta que combina numerosas funciones en un único sistema automatizado. Este EA ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones de forma más eficaz, ofreciendo múltiples opciones para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias potenciales. Con Partial Close Expert, los operadores pueden establecer un       cierre parcial       nivel para fijar ganancias, una       stop dinámico       nivel para proteger las ganancias y limitar las pérdidas, un       punt
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilidades
50% de descuento. Precio original: $375 Reward Multiplier es un gestor de operaciones semiautomático basado en el comercio piramidal que abre órdenes adicionales con el beneficio en curso de sus operaciones para maximizar el retorno exponencialmente sin aumentar el riesgo. A diferencia de otros EAs similares, esta herramienta muestra el beneficio/pérdida potencial y la relación recompensa/riesgo ¡incluso antes de entrar en la primera operación! Descargar Demo aquí (el lote inicial está fijado e
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilidades
¿Qué es exactamente una herramienta de negociación inteligente? Smart Trading Tool fue desarrollado para el comercio rápido y cómodo de los mercados financieros, especialmente para ORDER BLOCKS TRADERS . Proporciona funcionalidades de los comerciantes, tales como: Una herramienta de dibujo Panel de operaciones con un solo clic Cálculo automático del tamaño de los lotes en función de su apetito de riesgo y gestión monetaria (vea este vídeo sobre cómo esta herramienta puede ayudarle a gestionar me
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilidades
¡ Opere con criptodivisas en MT5! GRat_Crypto es una herramienta para el trading manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptodivisa en las criptobolsas más populares en el familiar entorno MT5 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos de las 9 bolsas de criptomonedas más populares están disponibles: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC y OKX . 2. La capacidad de colocar CUALQUIER tipo de orden disponible en MT5, tanto de mercado co
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
PROTEJA SU CUENTA FTMO de la forma más sencilla Must-Have Protector de Cuenta para cualquier cuenta de Prop-trading y Desafío ¡MT4 / MT5 Asesor Experto que protege su cuenta de Forex Prop Trading de una reducción inesperada! FTMO Protector es una herramienta que le permite gestionar las operaciones y controlar sus ganancias y pérdidas a través de múltiples Robots y pares de divisas utilizando un simple parámetros y configuraciones. Utilice tantos EAs e Instrumentos como necesite, el Protector lo
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilidades
Análisis Gráfico Profesional - AI-Powered & Visually Enhanced El AInalyzer es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aprovecha la inteligencia artificial para analizar las estructuras del mercado y automáticamente coloca objetos visuales directamente en sus gráficos. En lugar de pasar horas examinando manualmente los gráficos, obtendrá una visión clara de los niveles de soporte, zonas de resistencia, estructuras de tendencia, y las posibles oportunidades de trading en poco tiempo - todo lógica
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilidades
Este es el mejor generador de gráficos Renko en el mercado puedes establecer el tamaño de las cajas basado en ATR o Tamaño Fijo: 1. 1. Tamaño de Caja Fijo 2. Tamaño ATR actual 3. Tamaño ATR de la Hora de Inicio del Gráfico. también puede establecer el corte del gráfico renko de fecha y hora de inicio como referencia de creación de gráficos renko. usted necesita adjuntar a un gráfico de símbolo que desea que el gráfico renko de la misma, a continuación, inmediatamente se abrirá un nuevo gráfico q
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilidades
Strategy Builder ofrece una increíble cantidad de funcionalidades. Combina un panel de operaciones con automatización configurable (indicadores encubiertos en un EA), estadísticas en tiempo real (ganancias y draw down) más optimización automática de SL, TP/salida, horas de operación, entradas de indicadores. Múltiples indicadores pueden ser combinados en una sola alerta/señal de operación y pueden incluir indicadores personalizados, incluso si solo tienen archivo ex4 o comprados en el Mercado.
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager - Utilidad avanzada de control de riesgos y operaciones de MT5 Visión general Crystal Trade Manager (CTM) es una utilidad profesional de MetaTrader 5 diseñada para la gestión de riesgos, la automatización de operaciones y el control instantáneo de la ejecución. Proporciona a los operadores un sistema integrado para la protección del capital, la gestión de las reducciones diarias, el control del tamaño de los lotes y la aplicación de funciones de automatización como SL/TP a
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilidades
Utilidad Talents ATR Scalper (MT5) Talents ATR Scalper Util ity es una herramienta profesional de ejecución y gestión de operaciones creada para MetaTrader 5. Inspirada en la parábola bíblica de los talentos , esta utilidad está diseñada para ayudar a los operadores a multiplicar su potencial con un control preciso del riesgo, simplicidad con un solo clic y automatización avanzada. Ya se trate de scalping de divisas, oro o índices, esta herramienta ofrece velocidad, consistencia y confianza. Car
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilidades
Autogrids Autogrids EA es una herramienta de automatización de operaciones de vanguardia diseñada para dar a los operadores de Forex una ventaja sin precedentes en el mercado. Construido sobre una potente estrategia cuantitativa, analiza la distribución de frecuencias de los movimientos de precios diarios, aprovechando los datos históricos para crear una red operativa altamente optimizada. ️ Características principales Modo de estrategia dual: Cuadrícula Cuantitativa o Manual: Elija entre e
Telegram Trade Manager For MT5
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Utilidades
Todo en uno Gestión de Operaciones de Telegram Multipropósito, Gestiona y Copia Operaciones sobre la marcha Desde Telegram Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Ejecuta Operaciones en el móvil con ejecución rápida Cuando se aleja de la MT5 de escritorio, o scalping el mercado con el dispositivo móvil, o la necesidad de copiar los oficios de los grupos de telegrama, mientras que fuera, o hacer algunas otras actividades, Telegrama EA Manager es una herramienta eficaz para reali
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Utilidades
Características Con MT5 a Interactive Brokers(IB) Trader, usted puede: 1. Cargar datos de gráficos de IB a MT5, y Analizar con todos los Indicadores estándar o de cliente. 2. Colocar Órdenes a la Cuenta IB Directamente en MT5. 3. Crear sus propios EAs sobre Valores IB, sólo haciendo cambios mínimos en la función de trading. 3. Hacer sus propios EAs en IB Securities haciendo solo cambios mínimos en la función de trading. Uso 1) Instalación Copie el "Mt5ToIBTraderEn.ex4" y los archivos de ejem
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilidades
Esta Utilidad está diseñada para estrategias de acción de precios, banderas de trading y retests, como Guerrilla Trading y estrategias similares Permite colocar órdenes pendientes para retests (en la línea de Retest o a x PIPs de la línea de retest) colocar órdenes para formaciones de banderas calcular el tamaño de los lotes en función del tamaño de la cuenta, el par de divisas y el porcentaje de riesgo Divida las operaciones y coloque múltiples operaciones si el tamaño del lote excede el tamaño
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilidades
¿No sería estupendo que la IA echara un segundo vistazo a sus datos comerciales: gráficos, indicadores y mucho más? Presentamos AI Trading Station , una revolucionaria utilidad perfectamente integrada con la plataforma MetaTrader. Impulsado por la inteligencia avanzada de ChatGPT de OpenAI, esta solución completa cubre cada paso de su viaje de comercio, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de operaciones. El proceso completo de negociación. Reinventado Recopilación y visualización
Otros productos de este autor
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Hace mucho tiempo, mientras hacía streaming en YouTube, descubrí una potente estrategia de cuadrícula de Expert4x. Como entusiasta del trading en Forex y programador de MQL4/5, desarrollé un asesor experto basado en la estrategia y lo he estado utilizando desde entonces. Comparto aquí el asesor experto con todos vosotros como una forma de contribuir a la comunidad de traders. Por favor, ved el vídeo a continuación, donde se explica la estrategia. MT4 version: https://www.mql5.co
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Gana mucho dinero operando de forma inteligente! Si quieres aumentar tu capital de trading sin estrés, este sistema totalmente automatizado, versátil y adaptable, «AI GOLD ATM», está hecho para ti. Su función es ayudarte a operar con precisión con el par XAUUSD utilizando un sistema inteligente que se adapta al mercado para que nunca pierdas oportunidades rentables. Precio de lanzamiento = 299 $ Precio actual = 1499 $ AI GOLD ATM utiliza algoritmos avanzados para detectar operaciones de alt
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
¡Hola, traders! He desarrollado un indicador para traders que utilizan el Rango Verdadero Promedio (ATR) para determinar el Stop Loss y el Take Profit de sus operaciones. Con este indicador, pueden configurar fácilmente el Take Profit y el Stop Loss con el multiplicador que prefieran. Para usarlo, ajusten el Periodo ATR a su estilo de trading y luego ajusten el Multiplicador de Stop Loss y el Multiplicador de Take Profit según corresponda. ¡Que tengan un buen trading! ¡Mucha suerte y buen tra
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Hace mucho tiempo, mientras hacía streaming en YouTube, descubrí una potente estrategia de cuadrícula de Expert4x. Como entusiasta del trading de divisas y programador de MQL4/5, desarrollé un asesor experto basado en la estrategia y lo he estado utilizando desde entonces. Os ofrezco aquí el EA como una forma de contribuir a la comunidad de traders. Por favor, ved el vídeo a continuación, donde se explica la estrategia. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡CALCULA EL TAMAÑO DE TU LOTE AQUÍ MISMO EN METATRADER! Hola, traders. ¿Te enfocas en la gestión del riesgo? Si es así, esto es para ti. Me llamo Ibrahim y he desarrollado una herramienta que te ayuda a calcular el tamaño de tu lote según tu porcentaje de riesgo respecto al saldo de tu cuenta. Esta herramienta también te permite calcular el tamaño de tu lote si tienes un valor absoluto que deseas arriesgar, en lugar de especificar tu riesgo en porcentaje. Por ejemplo, puedes indicar que deseas
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. ¿Les ha pasado que al abrir una posición el mercado se mueve a su favor o se acerca a su takeprofit y, de repente, el mercado cambia de dirección? Me ha pasado muchas veces y hoy he decidido contraatacar. Les presento un gestor de trading que les ayuda a proteger sus posiciones. Este proyecto les ayuda a establecer el punto de equilibrio de sus posiciones cuando se alcance la cantidad de pips que especifiquen o un porcentaje de su takeprofi
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡CALCULA EL TAMAÑO DE TU LOTE AQUÍ MISMO EN METATRADER! Hola, traders. ¿Te enfocas en la gestión del riesgo? Si es así, esto es para ti. Me llamo Ibrahim y he desarrollado una herramienta que te ayuda a calcular el tamaño de tu lote según tu porcentaje de riesgo respecto al saldo de tu cuenta. Esta herramienta también te permite calcular el tamaño de tu lote si tienes un valor absoluto que deseas arriesgar, en lugar de especificar tu riesgo en porcentaje. Por ejemplo, puedes indicar que deseas
FREE
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. ¿Les ha pasado que al entrar en una posición el mercado se mueve a su favor o se acerca a su takeprofit, y de repente el mercado se revierte en sentido contrario? Bueno, me ha pasado muchas veces y hoy he decidido contraatacar. Les presento un gestor de operaciones que les ayuda a proteger sus posiciones. Este proyecto les ayuda a establecer su(s) posición(es) al punto de equilibrio cuando se alcance la cantidad de pips que especifiquen o u
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
Este es un indicador que le ayuda a escanear todo el marco de tiempo a continuación, le informa acerca de la última posición de la vela Engulfing patrón de vela se formó. El indicador también envía una alerta a su móvil cuando se forma una nueva vela envolvente. Para la visual; 1. Flecha verde hacia arriba indica un patrón de vela envolvente alcista 2. La flecha roja hacia abajo indica un patrón de vela envolvente bajista.
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. Les he propuesto un proyecto interesante basado en la ruptura de precios. Este proyecto es ideal para traders interesados ​​en la ruptura de rangos temporales o que operan con ella. El proyecto les protege de tomar decisiones emocionales en sus operaciones. El EA también puede utilizarse para retos de empresas propias; solo tienen que ajustar el rango temporal de ruptura a su gusto, ajustar el porcentaje/lote fijo de la cuenta que desean usa
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡LA MEDIDA DEFENSIVA DE SUS ESTRATEGIAS PARA OBTENER BENEFICIOS! Como dijo el maestro Sun Tzu: La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas; la capacidad de derrotar al enemigo significa tomar la ofensiva. ¿Quiere dejar de sufrir ridículas pérdidas debido a fallos de sus asesores expertos (EA)? ¿Quiere realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas y tomarse en serio la gestión de riesgos? Antes de comprar su próxima cuenta de empresa de prop trading o su próximo Asesor Expe
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Gana mucho dinero operando de forma inteligente! Si quieres aumentar tu capital de trading sin estrés, este sistema totalmente automatizado, versátil y adaptable, «AI GOLD ATM», está hecho para ti. Su función es ayudarte a operar con precisión con el par XAUUSD utilizando un sistema inteligente que se adapta al mercado para que nunca pierdas oportunidades rentables. Precio de lanzamiento = 299 $ Precio actual = 1499 $ MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 AI GOLD ATM u
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
Hola, traders. ¿Son ustedes de los que confían en sus entradas, pero suelen acabar siendo víctimas de la caza de stop loss? ¿Sus análisis son más del 70% correctos, pero sus operaciones suelen alcanzar el stop loss debido a la caza de stop loss o a manipulaciones del mercado? Si es así, ¡es hora de tomar el control! Con esta herramienta, pueden ganar todas sus operaciones precisas sin preocupaciones. También les ayuda a rastrear sus posiciones y asegurar sus ganancias hasta que el Sr. Mercado d
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. Les he propuesto un proyecto interesante basado en la ruptura de precios. Este proyecto es ideal para traders interesados ​​en la ruptura de rangos temporales o que operan con ellos. El proyecto les protege de tomar decisiones emocionales al operar. El EA también se puede usar para desafíos de empresas propias; solo necesitan ajustar el rango temporal de ruptura a su gusto, ajustar el porcentaje/lote fijo de la cuenta que desean usar y listo
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
Hola, traders. ¿Son ustedes de los que confían en sus entradas, pero suelen acabar siendo víctimas de la caza de stop loss? ¿Sus análisis son más del 70% correctos, pero sus operaciones suelen alcanzar el stop loss debido a la caza de stop loss o a manipulaciones del mercado? Si es así, ¡es hora de tomar el control! Con esta herramienta pueden ganar todas sus operaciones precisas sin preocupaciones. También les ayuda a rastrear sus posiciones y asegurar sus ganancias hasta que el Sr. Mercado de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario