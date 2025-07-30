Equity Security MT5

Crypto Digger Dragan Drenjanin 专家

加密货币挖掘者智能交易系统：一款多功能且强大的交易解决方案 加密货币挖掘者智能交易系统（EA）是一款前沿的交易工具，专为灵活、精确和适应多变市场条件而设计。无论您是交易加密货币、外汇货币对、贵金属还是其他资产，这款通用应用凭借其强大的功能和动态风险管理，赋予交易者强大的能力。虽然该系统已针对BTCUSD货币对进行预配置以实现最优性能，但其通用设计使其能无缝适配几乎任何交易品种，成为适用于广泛市场的理想选择。 主要特点与优势 通用适用性 ：虽然加密货币挖掘者在交易BTCUSD/XRPUSD/LNKUSD/H4上表现出色，但其复杂的算法使其成为一款兼容外汇货币对（如EURUSD/H4）、贵金属（如XAUUSD/H4、XAUEUR/H4）、指数等多种品种的通用工具。要确定其支持的全部品种列表，建议在MetaTrader 5（MT5）策略测试器中，使用其默认设置对EA进行测试。这可以确保其在您选择的品种上实现最优性能。 灵活订单执行 ：该EA支持多种订单类型（买入、卖出或两者皆可），使其能够适应不同的市场条件和交易策略。可以将其与其他EA（如Crypto Kong或Kong AI）搭配使用，创