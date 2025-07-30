Equity Security MT5

您獲利策略的防禦性措施！


正如孫子大師所言：防禦之策在於避免敗北；攻克敵軍則需主動出擊。


您是否希望終結因專家顧問程式（EA）故障導致的荒謬回撤？是否渴望追蹤盈虧並認真執行風險管理？在您購買下一筆自營交易帳戶或專家顧問程式前，請暫停腳步。首先恭喜您！我為您開發了「交易意外虧損的第一道防線」。這款強大工具能在您達到每日獲利目標或每日回撤觸及預設限值時，自動鎖定帳戶停止交易，讓您的資金免受情緒決策、市場波動或專家顧問故障的侵蝕。將此工具納入您的交易武庫，從容應對市場波動！


MT4版本：https://www.mql5.com/en/market/product/145636


✅ 核心功能：


🚫 自動交易封鎖：每日權益虧損或獲利目標觸及時，立即停止所有交易活動。

📊 即時監控： 全天候追蹤權益與回撤幅度變化

⏰ 每日重置：回撤上限與盈利目標於新交易日開始時自動重置

⚙️ 自訂參數：依據交易策略設定百分比或固定金額的盈利目標與回撤限額

🔔 警示通知：權益觸及限額時即時接收提醒



💡 您需要 T 的理由

推荐产品
Trading Vision Ex
Vitalii Zakharuk
专家
Product Description: Trading Vision – Automated Assistant for Forex Traders Introduction In today's financial markets, automating Forex trading is not just desirable but essential for success. The primary goal of automated trading systems like Trading Vision is to simplify the trading process by implementing advanced algorithms to analyze market trends. This allows traders to focus on strategic thinking while leaving routine operations to technology. What is Trading Vision? Trading Vision is a p
Auto stops trailer
Abdulsalim Usman
实用工具
Introducing our Trailing Stop Tool, a powerful solution designed to enhance your trading strategy by trailing your trades based on a selected number of candles. This tool provides an advanced feature that allows you to dynamically adjust your stop loss level as the market moves in your favor, aiming to lock in profits while minimizing potential losses. With the Trailing Stop Tool, you have the flexibility to choose the number of candles you want the tool to trail. Whether you prefer a conservat
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
实用工具
Introduction Our system is more than just a tool—it’s your personal guide in the dynamic trading landscape. Expertly developed and optimized using advanced strategies, this groundbreaking predictor gives traders a powerful edge. It’s not just about the features; it’s about a trading journey that stands out from the crowd. Get ready for an enhanced trading experience like never before! What It Does Next Candle Prediction: Imagine gaining insights into the market’s next move before it happens. Our
Equity Gaurd
Eredewei Henry Tiemo
实用工具
️ Equity Protector EA – Auto SL & Trailing Stop for MT5 Protect your capital. Automate your risk. Maximize your control. The Equity Protector EA is a powerful risk management tool designed for Meta Trader 5 traders who prioritize capital preservation and smart trade automation. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor, this EA ensures your account stays protected while optimizing trade exits with precision. Key Benefits Drawdown Shield Automatically monitors your accoun
Chat Ai MT5
Indra Maulana
3 (2)
实用工具
Friends, this tool does not work in backtesting and you must run it live. Chat Ai assistant a versatile and intelligent AI assistant Talk to the AI, get advice from it, give it orders Can be used in all charts, time frames, symbols, markets and... With a very simple interface This tool is an artificial intelligence assistant that you can chat with. You can give him different commands. for example: Tell him to open a buy order for you. Or tell him to close your sales deals Or tell it to change
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
专家
AO Trade 系統是專門為趨勢交易而設計，利用競價時段或新聞時間作為參考點，與其他特定時間進行比較，以預測市場趨勢。 ** EA 中使用的所有時間參數均基於您的終端時間。不同的經紀人可能運作在不同的格林尼治標準時間區域，亦可能因夏令時調整而進一步變化。 請確保在實施之前對齊您終端的時間設置進行全面驗證。** 推薦設置： Use in   M1  timeframe HK50 / DE40 / ustec / UK100 在時間檢查期間，您將注意到價格檢查發生在特定檢查時間分鐘之後的1分鐘（1.2檢查時間分鐘）。這個設計是有意的，允許參考的柱子完成，從而確保開盤價、最高價、最低價和收盤價可以用於與訂單時間進行準確比較。 設置： -----------------1 Timers------------------- 1.1 Check time hour (HH)    --  用於記錄價格的時間戳。 1.2 Check time minute (MM) 1.3 Order time hour (HH)    -- 用於與檢查價格進行比較以開啟訂單的時間戳。 1.4 Order
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
专家
Send me a message so I can send you the setfile 入门费 498 美元，每月增加 100 美元，直至达到 1298 美元 XAUUSD（黄金）的自动交易机器人。 将此机器人连接到您的 XAUUSD (GOLD) H1 图表并让它按照经过验证的策略自动交易！该机器人专为寻求简单而高效的自动化的交易者而设计，它根据技术指标和价格行为的组合执行交易，并针对低到中等价差进行了优化。 机器人如何工作？ 建议的时间范围：H1（1 小时），以平衡信号精度并降低噪音。 主要资产：XAUUSD（黄金），市场波动性很大，但机会明显。 进入和退出：机器人分析价格模式、关键水平和动量确认以开启/关闭交易。 内置风险管理：自动调整头寸规模并使用动态止损保护。 轻松设置 – 即用 建议手数：1000 美元账户 0.01（根据您的资本进行调整）。 针对低/中价差进行了优化（避免在高佣金条件下进行交易）。 无需复杂的设置 – 只需连接并激活即可。 首先在演示中进行测试——在正式上线之前，务必在模拟账户上验证性能。 主要优势 清晰、不过度优化的策略——适
Crypto Digger
Dragan Drenjanin
专家
加密货币挖掘者智能交易系统：一款多功能且强大的交易解决方案 加密货币挖掘者智能交易系统（EA）是一款前沿的交易工具，专为灵活、精确和适应多变市场条件而设计。无论您是交易加密货币、外汇货币对、贵金属还是其他资产，这款通用应用凭借其强大的功能和动态风险管理，赋予交易者强大的能力。虽然该系统已针对BTCUSD货币对进行预配置以实现最优性能，但其通用设计使其能无缝适配几乎任何交易品种，成为适用于广泛市场的理想选择。 主要特点与优势 通用适用性 ：虽然加密货币挖掘者在交易BTCUSD/XRPUSD/LNKUSD/H4上表现出色，但其复杂的算法使其成为一款兼容外汇货币对（如EURUSD/H4）、贵金属（如XAUUSD/H4、XAUEUR/H4）、指数等多种品种的通用工具。要确定其支持的全部品种列表，建议在MetaTrader 5（MT5）策略测试器中，使用其默认设置对EA进行测试。这可以确保其在您选择的品种上实现最优性能。 灵活订单执行 ：该EA支持多种订单类型（买入、卖出或两者皆可），使其能够适应不同的市场条件和交易策略。可以将其与其他EA（如Crypto Kong或Kong AI）搭配使用，创
Burning London
Magma Software Solutions UG
专家
Burning London EA MT5 – Precision Breakout Execution Manual:  https://magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller LIVE SIGNAL: ICTrading - High Risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2311936 --- Why Choose Burning London?   • Fully automated breakout system for GBPUSD   • Session start is calculated internally – no manual timing needed   • Three
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
专家
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
FG Gold Scalper Pro
Ikbal Hossain Molla
专家
Forex Genius EA – Gold Scalper (XAUUSD, M1–M5) Hello, traders! I am Forex Genius EA , a professional Expert Advisor crafted exclusively for Gold (XAUUSD) . Optimized for scalping on 1-minute (HFT Mode) and 5-minute (Safe Mode) charts, I deliver fast, precise, and disciplined trades on Gold with strict risk management. No Martingale, no Grid – just a clean and systematic approach tailored for intraday Gold scalping. Key Benefits Works only on Gold (XAUUSD) Optimized for M1 (High-Fre
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
专家
I present to you the parameters and settings of the Series Control bot, which is an ultra-modern bot for working in the Forex market. This bot uses the latest money management and market analysis technologies to identify trends and make trading decisions. It also has a flexible control and protection system for each position. Currency pairs for trading: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, GBPCAD, EURNZ
Premium Risk
Batuhan Bozoklu
实用工具
Premium Risk is an intelligent risk-management and trade-execution tool designed especially for scalpers. It automatically calculates your risk-reward ratio (R:R) and capital-based risk amount , helping you determine accurate lot size and position volume. With the POS module , you can automatically monitor and manage your trades. The magnet feature detects current market price instantly, allowing fast and precise order execution. In short, Premium Risk is a professional, risk-focused trading ass
NDX 100 Swing EA MT5
Carlos Osvaldo Delgado
专家
NDX 100 Swing EA   We lower prices! This expert advisor trades the Nasdaq 100 index. The strategy buys dips by taking profit from bullish trends. The investment is long term (Swing). It uses the RSI daily indicator as a signal to open operations, the management of operations, the level of risk and capital management is carried out based on probability calculations based on statistics. To achieve this, this project has been in development for more than 5 years, during which large amounts of data
Sika EA
Frederick Mensah
专家
Sika EA works on GBPUSD - 1H $1,000 to $11,700   ... Jan 2020 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% Risk Trade) RISK Management : It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades. Sika EA uses an  averaging  technique to mitigate against risk. Take Profit and Stop loss are hidden by the EA and auto calculates each profit base on the parameters
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
专家
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
专家
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
程序库
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
专家
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
专家
使用新工具实现交易多元化，您的投资组合将会更加强大    Live Signal  此价格为促销期间临时价格，稍后将上调 最终价格：5000 美元 当前价格仅剩几份，下一个价格是 -->> 745 $    Welcome to the  SilverPulse AI Hey, I'm SilverPulse AI!  这是第一个最智能的机器人，可以使用 XAGUSD、XAGEUR 和 XAGAUD 等完整货币对进行白银或 XAG 交易！我每天都会查看新闻，并利用任何机会进行技术、基本面和情绪确认！钱就会从急躁商人的口袋里流到病人的口袋里！ 在这个市场上，你将与聪明人竞争！他们想拿走你的钱，你也想拿走他们的钱！利用最准确、最活跃的市场分析，我会尽力而为！祝你好运！ Highlights: 简单易用：在每个交易品种图表（XAGUSD、XAGEUR 和 XAGAUD）上一一附加具有任何时间范围的 EA，无需更改幻数） 无网格/无鞅/无风险资金管理 最低账户余额： 最低账户余额：合约规模为 1000 的经纪商为 100 美元，合约规模为 5000 的经纪商为 500 美元（请留意评
LinearGainBreakoutEA
Dennis Willi Finimento
专家
如果您有任何問題，歡迎傳送私人訊息給我： https://www.mql5.com/en/users/dennisfinimento 總覽     範圍和突破策略，使用反向波動市場。     由人工智能進行優化和後臺，以識別市場方向。     該策略已使用真實交易數據進行了超過 10 年的測試，並顯示出穩定的性能。     該顧問可在多種帳戶類型上使用，包括微型、標準或 ECN 帳戶。     不使用馬丁式或對沖交易方法；相反，您可以，但真的不需要，使用止盈和止蝕來保護已執行的交易。 技術細節：     策略： 範圍和突破策略，使用反向波動市場。     交易對： XAUUSD (黃金) ; BRENT (石油) ; Forex-Majors     時間框架： M15 - H1 取決於交易工具     最低存款額: $100     如果您的個人電腦是 24 小時開啟的，您可以在個人電腦上運行 EA，但您需要一個 VPS，該 VPS 將全天候運行，以便 EA 穩定工作。     帳戶類型： 任何類型 特點：     根據演算法策略自動執行交易     Take-p
Powerful Price Action EA MT5
Botond Ratonyi
专家
Powerful Price Action Engulfing Doji Robot MT5 version Package Contains: (Price includes both versions) SET files in Comment section. 1. Powerful Price Action EA Advanced Version with NomadTrader Money Management System: --Full EA with all adjustable settings and parameters to tweak or optimize. --It uses the NomadTrader Money Management system with Dynamic exit strategy based on Price %(percent) based Stop loss, Take Profit and Adjustable Time Filter to 1 minute preciseness, all parameters ar
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
实用工具
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT5! Watch tutorial video here: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT5 Expert Advi
Megatrons
Vitalii Zakharuk
专家
The key problem of scalping is the difficulty in separating false signals from those giving the opportunity to work. The interesting thing is that for filtering, many resort to using many intricate and completely unnecessary algorithms, which only lead to the complexity of the system. In fact, the answer lies on the surface and is to seek and find only price impulses, and not pay attention to empty market movements. The Megatrons Expert Advisor implements a scalping strategy based on several t
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
专家
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
Aladin AI Bot MT5
Albertas Guscius
专家
Aladin AI Bot MT5: Your Ultimate Trading Companion Unlock the power of artificial intelligence in trading with Aladin AI Bot MT5 , the next-generation MetaTrader 5 indicator designed to revolutionize your trading experience. Whether you're a seasoned trader or just starting, Aladin AI Bot MT5 is your key to smarter, faster, and more efficient trading decisions. What Makes Aladin AI Bot MT5 Special? Intelligent Trend Analysis : Aladin AI Bot MT5 uses advanced algorithms to analyze market trends d
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
专家
Explosive Breakout Hunter 是一款旨在通过捕捉强劲突破来最大化收益的智能交易系统（EA）。 尽管胜率约为50%，且每月的交易次数有限，但它更注重质量而非数量。 耐心等待最佳交易机会，稳步积累大幅获利。 您可以通过回测结果的截图了解该EA的潜在盈利能力。 此外，您还可以免费试用EA的演示版，亲自体验其效果。 安装非常简单，无需更改任何设置。 EA可以在大多数使用GMT+2（包括夏令时）的经纪商服务器上正常运行，且无需额外调整。如果您的经纪商服务器时间不同，也可以通过EA属性轻松调整。 必要条件: 交易货币对:   USDJPY 时间周期:   1小时图 交易时间:   东欧时间（EET）7:00至12:00 推荐条件: 最低初始资金: $1,000 杠杆: 最低1:25（推荐1:100） 使用VPS: 建议通过VPS确保EA全天候稳定运行 中长期策略: 本EA以中长期收益最大化为优势，建议至少运行1年，甚至更长时间！ 回测参数: 回测时间: 2014年1月1日至2024年11月30日 初始资金: $5,000 杠杆比例: 1:100 账户资金风险比例: 5% 使用
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
专家
VIX Momentum Pro EA - 产品说明 概述 VIX Momentum Pro是一个专门为VIX75合成指数设计的复杂算法交易系统。该算法采用先进的多时间框架分析，结合专有的动量检测技术，以识别合成波动率市场中的高概率交易机会。 交易策略 该专家顾问基于综合的动量方法运行，分析多个时间框架的价格走势。系统通过数学分析VIX75特有的价格模式来识别方向性动量。当多个技术条件对齐时生成入场信号，包括动量汇合、波动率阈值和方向偏差确认。 该策略避免依赖传统指标，而是依赖专门为合成指数行为校准的专有数学模型。这种方法使算法能够在合成市场独特的24/7交易环境中有效运行。 风险管理 VIX Momentum Pro实施了一个全面的三层风险管理系统，旨在保护资本的同时最大化盈利潜力： 仓位规模设定：算法使用基于百分比的风险计算来确定基于账户余额和预定义风险参数的最佳仓位规模。 动态止损管理：每个仓位都受到智能止损设置的保护，该设置适应市场条件和仓位表现。 紧急保护系统：多层账户保护包括最大日风险限制和紧急停止机制，当达到预定回撤阈值时激活。 系统包含先进的利润保护技术，包括自动盈亏
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
专家
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
该产品的买家也购买
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
实用工具
Live Forex Signals 专为现场信号交易而设计   https://live-forex-signals.com/en 和  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 参数 如果您已订阅网站，则用户名和密码live-forex-signals.com/foresignal.com ，然后您应该使用您的凭据填写这些参数;如果没有订阅，则将字段留空; 评论对正在开启的交易的评论 风险风险作为交易存款的百分比，如果风险=0，则使用价值地段 固定交易量 使用获利使用从网站获利 UseStopLoss从网站使用止损 FrequencySignalUpdateInMinute顾问访问网站的频率 交易的最大点差交易的最大允许点差，如果点差较高，则设置的挂单被取消 使用追踪止损 TrailingStop跟踪止损的值以点为单位 为了使实时外汇信号正常工作，您需要放置网站地址 https://live-forex
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
实用工具
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
实用工具
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
实用工具
部分平仓专家 是一款将多种功能整合到一个自动化系统中的工具。该 EA 提供多种风险管理选项，并最大化潜在收益，从而帮助交易者更有效地管理仓位。 使用部分平仓专家，交易者可以设置   部分关闭   锁定利润的水平，     追踪止损   保护利润和限制损失的水平，     收支平衡   水平，以确保即使价格朝着不利于交易的方向变动，交易也能实现盈亏平衡，以及其他一些功能。 使用这款一体化智能交易系统，交易者可以节省时间和精力，因为他们无需时刻监控交易。相反，EA 会根据市场情况执行预设指令，从而为交易者提供更大的灵活性和对交易的控制力。 附加部分关闭专家，     按下键盘上的“p”   ，更改设置，然后就可以开始了。 部分关闭专家   安装和输入指南 如果您想收到有关 EA 的通知，请添加 URL（   http://www.betasoft.dev   ）MT4/MT5 终端（见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14965 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
实用工具
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
实用工具
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
实用工具
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
实用工具
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
实用工具
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
实用工具
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
实用工具
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
实用工具
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
实用工具
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
实用工具
Autogrids Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. ️ Key Features Dual Strategy Mode: Quantitative or Manual Grid: Choose between the Quantitative Mode, which automatically generates grids based on the statistical distribution of d
Telegram Trade Manager For MT5
Ebunoluwa Abimb Owodunni
实用工具
All in one Multipurpose   Telegram Trade Management , Manage and Copy Trades on the go From Telegram Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Execute Trades on mobile with fast execution When away from desktop MT5, or scalping the market with mobile device, or needed to copy trades from telegram groups while away, or doing some other activities, Telegram EA Manager is an effective tool to perform any trade operation with swift execution. In other words, Our  Telegram Trade Manag
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
实用工具
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
实用工具
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
作者的更多信息
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
专家
交易者們，你們好！很久以前，當我在 YouTube 上進行流覽時，我看到了 Expert4x 的一個強大的網格策略。作為一個熱衷於外匯交易和 MQL4/5 的程序員，我根據這個策略開發了一個專家顧問，從那時起我就一直在使用這個 EA。作為我對交易社區的貢獻之一，我在此向大家提供此 EA。請觀賞下面的視頻，其中對策略進行了解釋。 MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 推薦 該策略/EA 僅適用於有波動的交易對。我個人在 EURCHF 和 AUDNZD 上使用該 EA。我希望您也能找到有用的 EA 交易風險警告！ 1. 金融市場交易涉及重大風險，可能不適合所有人。請務必瞭解您可能會損失部分或全部投資資本。 2. 請從模擬帳戶開始使用本專案。只有在您完全瞭解使用 EA 和一般交易的策略和風險後，才能轉移到真實帳戶。 交易愉快
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
专家
聰明交易，賺取豐厚收益！ 若您渴望在零壓力的狀態下增長交易資本，「AI GOLD ATM」這款全自動化、多功能且適應性強的系統正是為您量身打造 其核心使命是透過智能市場適應系統，精準執行XAUUSD交易，確保您永不錯失獲利良機。 上市價 = $299 實際售價 = $1499 AI GOLD ATM運用先進演算法鎖定高勝率交易機會： 節省您的時間 降低人為失誤 提升交易穩定性 助您在最小回撤下創造巨額收益 智慧融合趨勢、網格與金字塔系統，助您更有效管理風險，同時從每波市場波動中擷取更多利潤。 使用AI GOLD ATM，您可憑藉AI驅動的精準交易背書，自信地擴展資產規模。 立即把握上市優惠價（限時特惠） 每售出10份即調漲100美元，直至恢復實際定價。 重要提示：購買後請主動聯繫以獲取安裝手冊與設定指南，您將加入高價值支援社群享受額外權益。 充分發揮效能之最低要求與建議 1. 建議交易對：XAUUSD 2. 建議初始入金：帳戶內存入2000美元，或優先使用10,000美分帳戶 3. 槓桿比例至少1:200，建議1:500 4. 帳戶類型：對沖帳戶 透過 Deep
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
指标
Hello, Traders! I have developed something for traders who uses Average True Range aka ATR value to determine their trade's Stoploss and Takeprofit. With this indicator you can easily set the Takeprofit and Stoploss with the multiplier of your choice. To use this, kindly adjust the ATR Period to your trading style, then adjust the Stoploss Multiplier and Takeprofit Multiplier accordingly. Happy Trading. Goodluck and Goodtrading!!!
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
实用工具
在 MetaTrader 上直接計算您的交易手數！ 各位交易員，大家好！您是一位注重風險管理的交易者嗎？如果是，那麼這款工具正是為您量身打造的。我叫 Ibrahim，我開發了一款工具，可以根據您帳戶餘額中的風險百分比來計算您的交易手數。如果您想要承擔一個絕對值的風險，而不是以百分比的形式指定風險，這款工具也能幫您計算出合適的交易手數。例如，您可以指定從您的帳戶餘額中拿出 100 美元進行交易。 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/155026 它是免費的，歡迎體驗！請在評論區留言，告訴我您希望我添加哪些功能，或您希望我為社區開發哪些其他工具。 祝您交易愉快，自動化交易快樂！
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
专家
交易者們，你們好！很久以前，當我在 YouTube 上進行流覽時，我看到了 Expert4x 的一個強大的網格策略。作為一個熱衷於外匯交易和 MQL4/5 的程序員，我根據這個策略開發了一個專家顧問，從那時起我就一直在使用這個 EA。作為我對交易社區的貢獻之一，我在此向大家提供此 EA。請觀賞下面的視頻，其中將解釋該策略。 MT5 版本: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 推薦 該策略/EA 僅適用於有波動的交易對。我個人在 EURCHF 和 AUDNZD 上使用該 EA。我希望您也能找到有用的 EA 交易風險警告！ 1. 金融市場交易涉及重大風險，可能不適合每個人。請務必瞭解您可能會損失部分或全部投資資本。 2. 請從模擬帳戶開始使用本專案。只有在您完全瞭解使用 EA 和一般交易的策略和風險後，才能轉移到真實帳戶。 交易愉快
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
实用工具
各位交易高手們，你們好！相信你們一定做得很好。你們有沒有遇過這樣的情況：市場最初走勢對你有利，或接近你的止盈目標，然後突然反轉，與你的部位方向相反？這種情況我遇過很多次，今天我決定反擊。 我向你們介紹一款交易管理器，它可以幫助你保護你的部位。這個項目可以幫助你將部位設定為損益平衡，當達到你指定的點數或止盈的一定百分比時，即可達到損益平衡，取決於你選擇的模式。 此外，這個專案還可以幫助你追蹤部位，當部位達到你指定的點數或止盈的一定百分比時，即可達到損益平衡，取決於你選擇的模式。 MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/144196 使用方法 只需將 EA 應用於活躍貨幣對（例如 BTCUSD 或 XAUUSD），然後相應地設定損益平衡和交易參數即可。 注意： EA 不依賴價格變動。即使應用該功能的圖表沒有出現任何價格變動或價格波動，它也能管理您的所有部位。 祝您好運，交易順利。
FREE
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
实用工具
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
指标
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
实用工具
在 MetaTrader 平台直接計算您的交易手數！ 各位交易員，大家好！您是一位注重風險管理的交易者嗎？如果是，那麼這款工具正是為您量身打造的。我叫 Ibrahim，我開發了一款工具，可以根據您帳戶餘額中的風險百分比來計算您的交易手數。如果您想要承擔一個絕對值的風險，而不是以百分比的形式指定風險，這款工具也能幫您計算出合適的交易手數。例如，您可以指定從您的帳戶餘額中拿出 100 美元來承擔風險。 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/155025 它是免費的，歡迎體驗！請在評論區留言，告訴我您希望我添加哪些功能，或您希望我為社區開發哪些新的工具。 祝您交易愉快，自動化交易快樂！
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
专家
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
实用工具
您獲利策略的防禦性措施！ 正如孫子大師所言：防禦之策在於避免敗北；攻克敵軍則需主動出擊。 您是否希望終結因專家顧問程式（EA）故障導致的荒謬回撤？是否渴望追蹤盈虧並認真執行風險管理？在您購買下一筆自營交易帳戶或專家顧問程式前，請暫停腳步。首先恭喜您！我為您開發了「交易意外虧損的第一道防線」。這款強大工具能在您達到每日獲利目標或每日回撤觸及預設限值時，自動鎖定帳戶停止交易，讓您的資金免受情緒決策、市場波動或專家顧問故障的侵蝕。將此工具納入您的交易武庫，從容應對市場波動！ MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/145639 核心功能： 自動交易封鎖：每日權益虧損或獲利目標觸及時，立即停止所有交易活動。 即時監控： 全天候追蹤權益與回撤幅度變化 每日重置：回撤上限與盈利目標於新交易日開始時自動重置 ️ 自訂設定：依據交易策略設定百分比或固定金額的盈利目標與回撤限額 警示通知：權益觸及限額時即時接收提醒 您需要 T 的理由 透過  DeepL.com （免費版）翻譯
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
专家
聰明交易，賺取豐厚收益！ 若您渴望在零壓力的狀態下增長交易資本，「AI GOLD ATM」這款全自動化、多功能且適應性強的系統正是為您量身打造 其核心使命是透過智能市場適應系統，精準執行XAUUSD交易，確保您永不錯失獲利良機。 上市價 = $299 實際售價 = $1499 AI GOLD ATM運用先進演算法鎖定高勝率交易機會： 節省您的時間 降低人為失誤 提升交易穩定性 助您在最小回撤下創造巨額收益 智慧融合趨勢、網格與金字塔系統，助您更有效管理風險，同時從每波市場波動中擷取更多利潤。 使用AI GOLD ATM，您可憑藉AI驅動的精準交易背書，自信地擴展資產規模。 立即把握上市優惠價（限時特惠） 每售出10份即調漲100美元，直至恢復實際定價。 重要提示：購買後請主動聯繫以獲取安裝手冊與設定指南，您將加入高價值支援社群享受額外權益。 充分發揮效能之最低要求與建議 1. 建議交易對：XAUUSD 2. 建議初始入金：帳戶內存入2000美元，或優先使用10,000美分帳戶 3. 槓桿比例至少1:200，建議1:500 4. 帳戶類型：對沖帳戶 透過 Deep
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
实用工具
Hello, traders. Are you the kind of trader who is confident about his entry but usually end up as a subject of stoploss hunt? Your analysis are more than 70% correct but your trades usually hit stoploss due to stop hunt or market manipulations? If you are, then it's time to take over! With this tool you can win all your accurate trades with zero worries. This tool also help you trail your positions and lock-in your profits untill Mr. Market decides to reverse. MT5 Version: https://www.mql5.com
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
专家
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
实用工具
Hello, traders. Are you the kind of trader who is confident about his entry but usually end up as a subject of stoploss hunt? Your analysis are more than 70% correct but your trades usually hit stoploss due to stop hunt or market manipulations? If you are, then it's time to take over! With this tool you can win all your accurate trades with zero worries. This tool also help you trail your positions and lock-in your profits untill Mr. Market decides to reverse. MT4 Version: https://www.mql5.com
筛选:
无评论
回复评论