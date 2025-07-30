Equity Security MT5

Como disse o Mestre Sun Tzu: A segurança contra a derrota implica táticas defensivas; a capacidade de derrotar o inimigo significa assumir a ofensiva.


Quer deixar de ter perdas ridículas devido a falhas causadas pelos seus Expert Advisors (EA)? Quer acompanhar os seus ganhos e perdas e levar a gestão de risco a sério? Antes de adquirir a sua próxima conta em uma corretora ou o seu próximo Expert Advisor, espere um pouco. Primeiro, parabéns! Eu desenvolvi para si a sua primeira linha de defesa contra perdas inesperadas nas negociações. Esta poderosa ferramenta bloqueia automaticamente a sua conta para novas negociações assim que a sua meta de lucro diária ou a sua perda diária atingirem o limite predefinido, protegendo o seu capital de decisões emocionais, mercados voláteis ou Expert Advisors com mau funcionamento. Adquira uma cópia desta ferramenta para o seu arsenal de negociação e negocie com confiança!


✅ Principais funcionalidades:


🚫 Bloqueio automático de negociação: interrompe todas as atividades de negociação assim que a sua perda patrimonial diária ou meta de lucro diária for atingida.

📊 Monitorização em tempo real: Acompanha constantemente o património líquido em relação à redução ao longo do dia de negociação.

⏰ Reinicialização diária: O limite de redução e a meta de lucro são reinicializados automaticamente no início de um novo dia de negociação.

⚙️ Configurações personalizáveis: Defina a sua própria meta de lucro e redução em percentagem ou valor fixo com base no seu plano de negociação.

🔔 Alertas e notificações: Receba uma notificação quando o limite de património líquido for atingido.



💡 Por que precisa do

