Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe
Lux Oro est votre Expert Advisor (EA) dédié et puissant, conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD) sur le cadre temporel H1. Contrairement aux EA qui reposent sur des modes d'IA ou de réseaux neuronaux surfaites, Lux Oro est construit sur une base d'analyse technique pure et disciplinée, offrant une stratégie transparente et fiable pour les traders sérieux.
Cet EA est entièrement personnalisable, s'adaptant aux conventions de dénomination d'instruments spécifiques de votre courtier. Lux Oro est indépendant du courtier et prend en charge le hedging, garantissant sa polyvalence dans divers environnements de trading.
Pour protéger votre capital, Lux Oro intègre des fonctionnalités essentielles de gestion des risques, notamment le TrailStop. Cela aide à sécuriser les profits et à minimiser les drawdowns, parfait pour les traders axés sur des performances constantes et une fiabilité à long terme sur le marché de l'or.
Recommended Setup:
- Attach EA to the XAUUSD H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
running a demo and it works just like the back test. This EA is a super scalper! i just started it on a live and will post reviews again later. But so far you cannot go wrong with this EA.