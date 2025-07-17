Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe Send a private message to me after purchase;



[LINK] Screenshot tutorials are in the comment section of the EA

Lux Oro est votre Expert Advisor (EA) dédié et puissant, conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD) sur le cadre temporel H1. Contrairement aux EA qui reposent sur des modes d'IA ou de réseaux neuronaux surfaites, Lux Oro est construit sur une base d'analyse technique pure et disciplinée, offrant une stratégie transparente et fiable pour les traders sérieux.

Cet EA est entièrement personnalisable, s'adaptant aux conventions de dénomination d'instruments spécifiques de votre courtier. Lux Oro est indépendant du courtier et prend en charge le hedging, garantissant sa polyvalence dans divers environnements de trading.

Pour protéger votre capital, Lux Oro intègre des fonctionnalités essentielles de gestion des risques, notamment le TrailStop. Cela aide à sécuriser les profits et à minimiser les drawdowns, parfait pour les traders axés sur des performances constantes et une fiabilité à long terme sur le marché de l'or.

Recommended Setup:

Attach EA to the XAUUSD H1 chart only. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker). Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist. These are the links you need to refer for more information: EA setting tutorial and setfiles: [Link]

My personal channel: [Link]












