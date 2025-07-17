Lux Oro

1.79

Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe

Send a private message to me after purchase;

Screenshot tutorials are in the comment section of the EA [LINK]

Lux Oro est votre Expert Advisor (EA) dédié et puissant, conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD) sur le cadre temporel H1. Contrairement aux EA qui reposent sur des modes d'IA ou de réseaux neuronaux surfaites, Lux Oro est construit sur une base d'analyse technique pure et disciplinée, offrant une stratégie transparente et fiable pour les traders sérieux.

Cet EA est entièrement personnalisable, s'adaptant aux conventions de dénomination d'instruments spécifiques de votre courtier. Lux Oro est indépendant du courtier et prend en charge le hedging, garantissant sa polyvalence dans divers environnements de trading.

Pour protéger votre capital, Lux Oro intègre des fonctionnalités essentielles de gestion des risques, notamment le TrailStop. Cela aide à sécuriser les profits et à minimiser les drawdowns, parfait pour les traders axés sur des performances constantes et une fiabilité à long terme sur le marché de l'or.

________________________________________

Recommended Setup:

  1. Attach EA to the XAUUSD H1 chart only.
  2. Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
  3. Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
  4. Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.

These are the links you need to refer for more information:

  • EA setting tutorial and setfiles: [Link]
  • My personal channel: [Link]




Avis 19
Charles
583
Charles 2025.07.23 20:22 
 

running a demo and it works just like the back test. This EA is a super scalper! i just started it on a live and will post reviews again later. But so far you cannot go wrong with this EA.

DarkLikeMyFantasies
80
DarkLikeMyFantasies 2025.08.19 08:43 
 

so far since the update for more frequent trades (gotta click the option), ive had 3 straight wins, and doing what its meant to. Before that update I had nothing like everyone else. Conclusion: Bot is fine with the right settings.

Produits recommandés
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Experts
Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. The idea is not complicated, when flat, 2 limit orders are set when using USE_LIMIT_ORDERS = true, otherwise it trades by market. When an order is triggered, the position is closed by TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in an unsuccessful situation by STOP_LOSS_VIRTUAL. Or the orders are deleted. After closing a position, the expert looks at how the position closed, with a pr
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Experts
AP BTC Bullish Retest (MT5) Long-only BTC EA. Waits for a decisive close above resistance , confirms trend/volume quality, then places a BUY LIMIT on the pullback to the broken level. One setup at a time. No grid, no martingale. No DLL/WebRequest. What it is A breakout-and-retest engine for BTC. It builds meaningful resistance handles (body-high clusters) on a higher TF, requires a clean close through that handle, then buys the retest with disciplined risk and strict broker-safe checks. How it t
The Comeback Kid Manager EA
Ryan Brown
5 (1)
Experts
The Comeback Kid Manger is half EA and half trade manager. It's capable of keeping the trader profitable on complete auto-pilot. You can also use the onscreen buttons to intervene with the EA to achieve a creative manual/algo collaboration. It's also capable of recovering losing trades by managing them into a small profit or break even. The user has a lot of control on how and when they would like to increase profit on good trades and recovery bad or losing trades.  Highlights  Includes one of
GoldHFT MT5
Aldo Marco Ronchese
4.5 (4)
Experts
High Frequency Trader for Gold ! Meaning this EA can trade many times in a second to take advantage of news and fast movements while waiting patiently in slow markets for tiny moves to take advantage of . MT4 version can be found here Introducing the future of XAUUSD trading: EA Gold HFT   The AI-powered expert advisor that learns and adapts to the market EA Gold HFT is a new trading tool that uses artificial intelligence to help you take advantage of gold volatility , even if you're a beginne
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experts
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Breakout King EA MT5
Shruti Ajay Jais
Experts
Breakout King EA – P ure price action breakout logic, combined with strict risk management Breakout King EA is a fully automated trading system developed for MetaTrader 5, designed to identify and trade breakout opportunities using price action logic.  This EA was originally developed for personal use and has been tested under live market conditions. Based on its performance and stability, it is now made available on the MQL5 Market for other traders who prefer structured breakout trading with
Portfolio Superman MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) H1 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) H1 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has bee
Portfolio Ufo MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) M30 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) M30 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has b
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Dashboard Super Three MA MT5
Wang Yu
Utilitaires
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super Three MA MT5 Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free Free version: LINK MT4 version: LINK This system basically utilizes PA and three adjustable Moving Average as the main indicator set to generate trading signal. With the feature that all MA_timefram
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Experts
Advanced Trader MT5 is a fully automated trading robot developed by using custom indicator "Trend for MT5", which can be found here . The expert has been tested on AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD and USDCHF using historical data of many years, you can also test it using real ticks history data on MT5 backtest platform. Even if you don't want to 100% automatically trade by it, you can still use it as a good tool for trading, there is parameters for you to control the EA trading and use it as a trade assist
MEA Pro Ea v1
Nguyen Thanh Truc
Experts
MEA Pro - The Ultimate Money Flow Analysis Engine Breakthrough Analysis Technology At the core of this EA is a proprietary algorithm that acts like a powerful microscope. Instead of just looking at the final result of a candle, it has the unique ability to dissect and analyze every single price tick that formed that candle. For each tick, the EA analyzes two factors: The direction of the price movement. More importantly, the trading volume associated with that specific tick. It has the capabilit
Black Digger
Dragan Drenjanin
Experts
Black Digger Trading Robot Black Digger is a sophisticated trading robot designed primarily for trading commodities, such as WTI and Crude Oil, on both spot and futures markets. When trading futures, be aware of contract expiration dates. The robot features a minimalist yet powerful interface, offering full control over critical trading processes. It is highly recommended to test robot in a strategy tester to identify the optimal timeframe (H2, H3, H4, or H6 ++) , as different accounts may have
LT Alligator EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Experience the immense potential of the Alligator indicator like never before with our Alligator Expert Advisor. This powerful tool is meticulously designed to harness the wisdom of this iconic indicator and elevate your trading to new heights.  The Alligator indicator, created by legendary trader Bill Williams, is not just a tool – it's a philosophy. It's based on the concept that the market exhibits different phases – sleeping, waking, and eating. By understanding these phases, you gain a rema
CryptoSecurency
Ruslan Brezovskiy
Experts
Cryptosecurency est un conseiller en trading de tendance entièrement automatique pour le trading de crypto-monnaies. Le conseiller entre sur le marché lors de moments de volatilité accrue dans le sens de l'impulsion. La détermination de l'impulsion se fait selon l'un des deux algorithmes : En fonction de la variation en pourcentage du prix sur une période de temps spécifique ou en fonction des indicateurs intégrés basés sur les bandes de Bollinger. Pour mesurer la force de la tendance, l'indicat
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experts
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
NeonRectangle
Ivan Zhigalov
Experts
NeonRectangle EA – Algorithme de pointe basé sur l'action des prix pour un profit maximal NeonRectangle est un Expert Advisor (EA) unique et entièrement automatisé, conçu pour offrir des rendements élevés de manière constante en exploitant une analyse avancée de l'action des prix. Développé à partir de plus de 10 ans d'expérience réelle sur les marchés, cet EA est l'aboutissement de ma profonde compréhension des comportements et dynamiques du marché. Suivi en temps réel du compte : NeonRectang
Eagle Odyssey MT5
Azil Al Azizul
4.8 (5)
Experts
Introducing Eagle Odyssey EA with excellent capabilities in automatic trading whose analysis is based on the orderblock concept. Order blocks are often formed in response to significant market moves driven by institutions. When a large order is placed in the market (such as buying or selling a large amount of an asset), the price tends to move to a certain level to "fill" that order. Once this process happens, the area where the institutional order took place acts as a level of support or resist
True Range Pro MT5
Smart Forex Lab.
5 (10)
Experts
Scalping nocturne précis et système de grille intelligent True Range Pro entre sur le marché pendant la session de nuit en utilisant des indicateurs modifiés sur la base de l'apprentissage automatique pour ouvrir une position. Une grille d'ordre dynamique peut être appliquée lorsque le prix évolue à l'encontre des positions ouvertes. L'option spéciale Active Order augmente considérablement les performances lorsque le nombre de positions ouvertes augmente. Les options Trailing Stop et Drawdown S
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Algo Edge
Niklas Templin
1 (1)
Experts
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experts
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
Dashboard Super ma ris cci MT5
Wang Yu
Utilitaires
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super MA RSI CCI Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free, LINK . Dashboard Super MA RSI CCI is an intuitive and handy graphic tool to help you to: Have 28 pairs under control with one dashboard Monitor price movement, identify possible trend based on MA, RS
NoDoubt Money In System MT5
NKATEKO VUKOSI LEROY MASANGO
Experts
NOTE:  The EA open and close trades automatically. It only open one position at a time and close it at high profit or less loss. A next position will be opened whenever the EA Strategy requirements are met. Watch our video to see how it works.   DEFAULT INPUTS: ARE CHANGEABLE Variable Value  Warning  Use [PIPS] not [POINTS]  Trade Size  0.05  Maximum Spread  3.0  Adjusted in OnInit  3  Maximum Stop Loss  20  Maximum Take Profit  0  Audible alerts  True  Maximum Open Trades  1  Hedging  True B
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Gwebs Atm EA
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
Experts
Ghost Entry System allows for sniper entries at trend inception.  Automatic trade management - Opens and closes trades automatically with 1 CANDLE STOP LOSS Feature.   Embrace a relaxed way of managing your trading account with Trailing , Break Even and Stop Loss integration .  Swing Settings in Screenshot Provided.  IF YOU HAVE ANY ISSUES PLEASE CONTACT US IN THE COMMENTS SECTION.
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping de Précision sur M30 Ce Expert Advisor (EA) est spécialement conçu pour la paire GBP/USD, offrant une performance de scalping puissante mais sécurisée sur l’unité de temps M30 (30 minutes). Il combine des entrées précises avec une gestion stricte du risque — seulement 2 % de risque par trade — ce qui en fait un outil idéal pour les traders soucieux de protéger leur capital tout en visant une croissance régulière. Avec une taille de lot dynamique, des niveaux de Stop L
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.63 (35)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
Plus de l'auteur
MilanoBTC
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
5 (3)
Experts
Milano BTC : Trading de Bitcoin Précis sur l’Horizon de Temps H1 Milano BTC est un Expert Advisor (EA) puissant et discipliné, conçu exclusivement pour trader le Bitcoin (BTCUSD) sur l’horizon temporel H1. Construit sur des années de méthodes d’analyse technique éprouvées, Milano BTC évite les artifices d’IA non testés et se concentre plutôt sur des stratégies transparentes et éprouvées, garantissant une constance sur les marchés crypto volatils. La logique de trading de l’EA s’appuie sur une a
Argento
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.25 (4)
Experts
Présentation de Argento  – Trading de précision sur les paires de devises en argent Argento  est un Expert Advisor (EA) puissant et multidevises, conçu exclusivement pour trader les paires de devises en argent (XAG) telles que XAGUSD, XAGEUR et XAGAUD en unité de temps H1. Développé à partir d’une analyse technique pure, Argento  évite les gadgets peu fiables et trop vantés de l’IA ou des réseaux neuronaux. Il offre à la place une exécution stratégique claire, disciplinée et transparente, destin
Filtrer:
Mickey320
19
Mickey320 2025.09.19 14:57 
 

This is scam. Back test was good. So I bought this bot and ran for 2 months. But recent days, 3 entries failed continously. I lost money

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.19 17:04
hi sorry the new update will fix it
Varun Kodo
127
Varun Kodo 2025.09.08 04:00 
 

Doesnt do what it's supposed to do. and backtest is just lies. Very disappointed, if maker is reading this - least you can do is refund .

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:13
Hello thank you for your feedback
KSTshine
96
KSTshine 2025.08.28 21:36 
 

Disappointing – Backtests and reality are worlds apart..... I purchased this EA based on the impressive backtest results and was initially optimistic. Unfortunately, live trading paints a completely different picture: instead of generating profits, the EA consistently produces losses. In my view, the EA has been heavily optimized for backtests (curve-fitting), which explains the strong historical performance. However, in real market conditions it lacks stability and adaptability. Anyone making a purchase decision solely on the presented backtests will most likely be disappointed. Based on my experience, I cannot recommend this EA.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:13
Hello thank you for your feedback i will consider it.
Suthon Nunt
88
Suthon Nunt 2025.08.28 14:15 
 

This is the lowest rating I have ever given to any EA. Well...I will give the honest review. " Those who thinking about renting or buying it after test the backtest please read" This EA is totally different from the backtest. I have used it since 1st week of August(Almost a month), til now only got 3trades on "low trade activities" while, dont talk about "moderate trade activities" because even in backtest the win rate is very low. Not sure, why would it totally different like this or the seller does manipulates the backtest. Luckily that I just rent it, so dont cost much. ---- Will give the EA another 2weeks on September, if it is getting better, I give more stars otherwise, 0star if possible.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:14
hello thank you for your feedback i will consider it
Classical Success
760
Classical Success 2025.08.28 09:00 
 

So far so bad. There is a slim chance that the performance will pick up in the future. However, so far I have used the slow "high quality" settings for a number of weeks and the results are very poor. I gained about $30 and then lost $1000. It's nothing like the back test which shows many profit trades every month. It seems that the EA was completely over optimized / curve fitted. I have not tried with the frequent trading setting because it is not good in the back test. But it turns out that even the slow, so called "high quality" trades setting is also bad. I can't recommend this.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:14
hello thank you for your feedback i will consider it
renko1234
636
renko1234 2025.08.27 16:31 
 

Another disappointment.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:15
Hello thank you for your feedback
Cristóbal Manuel
414
Cristóbal Manuel 2025.08.27 06:33 
 

scam

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:15
Hi im sorry to hear this i will try to fix it in update
Lamax888
76
Lamax888 2025.08.21 14:23 
 

I purchased the EA at the end of July, but I had previously tested it extensively. I added it to an online account in August, and it has so far made two trades, although I only verified three trades in the backtest. I also have other EAs, and I must say that this month, the others have also slowed down their trading. I didn't select the high-frequency option because it doesn't seem as profitable as the low-frequency option. I'll give another evaluation at the end of September.

I'm updating my feedback and confirming what the latest reviews have been saying. The backtest data doesn't match the actual trades. It's difficult to use the EA anymore.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:15
Hi sorry to hear this i will try to improve it in next update
abusadek
70
abusadek 2025.08.21 11:17 
 

Agree with the comment below, complete overfitting going on here. Any backtest after the release date will tell you the real data. Good thing I rented this rather than buy. The higher frequency trade option is no good as its not profitable.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:16
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
John Carne
103
John Carne 2025.08.21 10:27 
 

I can't put more than 2 stars, the bot is not doing what is shown in backtest A big issue somewhere between backtests and reality, this seller does not even have a live account with real money to test its things... Backtests shows transaction every 2 days, now nothing for weeks ! Complete overfitting, nothing serious !

Update 27/08/2025

Even with last update yesterday, it tooks a new position of sell at 3376 without confirming seriously down breakout support lines (EA is really stupid), and is a direct loss with SL. For a month, I got one single trade positive, the other one was also a loss....

A disaster !

What a shame this seller, he went selling directly his product, made 5 updates over a month, publish a demo signal at same time it sells it... this is really a joke

Even

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:16
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Hong Tao Yu
141
Hong Tao Yu 2025.08.21 01:33 
 

This bot total scam. The bot was made with past data to sell to users. So it looks very good in backtest, but in actual trading, it does nothing. Not recommend

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.08.21 10:27
Bro you did not even try to think about what you are saying? For you information even with high trade activity option enabled EA made profit with TrailStop feature I prepared for you. You do not even try to contact me to help you.
DarkLikeMyFantasies
80
DarkLikeMyFantasies 2025.08.19 08:43 
 

so far since the update for more frequent trades (gotta click the option), ive had 3 straight wins, and doing what its meant to. Before that update I had nothing like everyone else. Conclusion: Bot is fine with the right settings.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.08.21 11:08
Thank you Friend, best wishes
Mr Christopher Michael Tonks
770
Mr Christopher Michael Tonks 2025.08.18 19:22 
 

Odd behaviour from the EA, doesnt trade like the backtest meaning the EA is faulty or the backtest is faulty do not reccomend.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:16
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Vincent Visoiu
958
Vincent Visoiu 2025.08.18 12:54 
 

This EA simply does not place any trades so it's a complete waste of time and money. I messaged the seller and he said to update to latest and choose the option to enable more trades but no trades are placed. Market moves with volatility and the EA just sits idly not placing any trades. Unless the seller updates it and makes it trade at least one time a week it is pointless to use it. I do not recommend it at this time. Maybe things will change and I will update the review if I start getting some trades.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:17
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Pieter Van Aswegen
146
Pieter Van Aswegen 2025.08.18 10:59 
 

I purchased this EA with the expectation that it would respond intelligently to market conditions, but after weeks of monitoring, I’m left disappointed. The trading frequency is extremely low, even during periods of significant market movement. It simply sits idle while opportunities pass by. This behavior raises serious concerns about the model’s robustness. Based on what I’ve seen, I suspect it may be overfitted to historical data, optimised to perform well in backtests but unable to generalise to live market dynamics. The trades that looked promising in simulations rarely materialize in real-time, and the few that do are too infrequent to justify the cost of purchase. At this point, I cannot recommend this EA to others. I’ll continue to monitor its performance over the coming months and will update this review if anything changes. But for now, it feels more like a theoretical exercise than a practical trading tool. [Based on v1.28]

Since upgrading to v1.35, I have noticed that no new trades have been opened, even with the “higher trade activity” setting enabled. Unfortunately, this seems to confirm my earlier suspicion that the model is overfitted to historical data and struggles to adapt to live market conditions.

Conclusion 10.09.2025 - total disappointment, please avoid

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:17
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Nick Gilbert
208
Nick Gilbert 2025.08.16 10:49 
 

Really suspicious about this EA as the trading in live doesn't match the backtest at all. In backtesting it trades quite often, but on live there has only been one trade in two weeks (and that trade is NOT in the backtest). There is either a signficant bug in the EA or the backtest is manipulated. If it traded the same way as it did in the backtests it would be a fantastic EA but at the moment it seems non functional. If you enable the setting to trade more often, the backtest results are dramatically worse.

EDIT: This is a SCAM EA. There are no trades after the release date of the version I'm running in the backtests. I started a backtest from the the release date of the version I was running until the current date and it didn't place a single trade. I then updated the EA to the current version and it magically placed a few trades which stop again at the new release date. That means this EA can only trade properly when the history has been baked into the binary of the EA.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:17
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Axel
231
Axel 2025.08.15 02:10 
 

Compared to backtesting, the trading volume is too low to even cover the rental fee. Many of the trades observed in backtests do not occur in real trading. At this point, I cannot recommend it to anyone else, but I have rented it for three months, so I will update my review when that period ends.

Update: This is a cleverly designed scam EA.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:18
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Charles
583
Charles 2025.07.23 20:22 
 

running a demo and it works just like the back test. This EA is a super scalper! i just started it on a live and will post reviews again later. But so far you cannot go wrong with this EA.

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.07.24 10:42
Hi, super excited to see that you are happy with the reults. Good luck
Aleksandr Davydov
451
Aleksandr Davydov 2025.07.23 09:34 
 

Disappointment

Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1776
Réponse du développeur Seyed Davoud Nikkhouy Tanha 2025.09.17 09:18
Hello sorry to hear this i will try to improve it in next update
Répondre à l'avis