Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe
Lux Oro é o seu Expert Advisor (EA) dedicado e poderoso, projetado exclusivamente para negociar Ouro (XAUUSD) no período de tempo H1. Ao contrário de EAs que dependem de IA ou modismos de redes neurais superestimados, o Lux Oro é construído sobre uma base de análise técnica pura e disciplinada, oferecendo uma estratégia transparente e confiável para traders sérios.
Este EA é totalmente personalizável, adaptando-se às convenções específicas de nomes de instrumentos da sua corretora. O Lux Oro é independente da corretora e suporta hedging, garantindo sua versatilidade em diversos ambientes de negociação.
Para proteger seu capital, o Lux Oro integra recursos essenciais de gerenciamento de risco, incluindo o TrailStop. Isso ajuda a garantir lucros e minimizar o drawdown, perfeito para traders focados em desempenho consistente e confiabilidade a longo prazo no mercado de Ouro.
Recommended Setup:
- Attach EA to the XAUUSD H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
Merita 5 stelle.perché il supporto è abbastanza efficiente e rapido! Mi ha inviato ottimizzazione per il mio broker . Per il momento non ho mai perso. Ho iniziato con 200 dollari e ho profitto di 180$ in una settimana! Credo che non possa funzionare con tutti i broker! Ho installato Lux su Pu prime e non mi ha aperto posizioni pur alzando lo spread a 35. Lo sto usando con VTMARKET/ ULTIMA Market e Roboforex e funziona. Vince il 70% delle volte ma quando non vince perde circa 22 dollari. Grazie