Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe
Lux Oro는 H1 시간대에서 금(XAUUSD) 거래를 위해 독점적으로 설계된, 귀하의 전용 강력한 전문가 고문(EA)입니다. 과장된 AI 또는 신경망 유행에 의존하는 EA와 달리, Lux Oro는 순수하고 훈련된 기술 분석을 기반으로 구축되어 진지한 트레이더에게 투명하고 신뢰할 수 있는 전략을 제공합니다.
이 EA는 브로커의 특정 상품 명명 규칙에 맞게 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. Lux Oro는 브로커 독립적이며 헤징을 지원하여 다양한 거래 환경에서 다용도로 사용할 수 있습니다.
자본을 보호하기 위해 Lux Oro는 TrailStop을 포함한 필수 위험 관리 기능을 통합합니다. 이는 수익을 확보하고 손실을 최소화하는 데 도움이 되며, 금 시장에서 일관된 성능과 장기적인 신뢰성에 중점을 두는 트레이더에게 완벽합니다.
Recommended Setup:
- Attach EA to the XAUUSD H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.
Merita 5 stelle.perché il supporto è abbastanza efficiente e rapido! Mi ha inviato ottimizzazione per il mio broker . Per il momento non ho mai perso. Ho iniziato con 200 dollari e ho profitto di 180$ in una settimana! Credo che non possa funzionare con tutti i broker! Ho installato Lux su Pu prime e non mi ha aperto posizioni pur alzando lo spread a 35. Lo sto usando con VTMARKET/ ULTIMA Market e Roboforex e funziona. Vince il 70% delle volte ma quando non vince perde circa 22 dollari. Grazie