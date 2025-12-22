Gold Fast Trend





Dies ist GoldFastMoney, getestet unter strengsten Bedingungen, bei verschiedenen Brokern, mit hochprofitablen und konsistenten Ergebnissen (Bilder unten).

In dieser neuesten Version, im konservativen Modus, arbeitet GoldFastMoney mit 10 fortschrittlichen Strategien, die mit beeindruckender Präzision zusammenarbeiten und in der Lage sind, hohe und beständige Gewinne zu erzielen, indem sie nur dann Trades eröffnen, wenn alle Strategien übereinstimmen, dass es der richtige Zeitpunkt ist.

Dieser EA verwendet kein Martingale.

Einfache Installation und vereinfachte Nutzung. Der EA wird für optimale Betriebsbedingungen konfiguriert geliefert.

Anforderungen und Empfehlungen:

- Paar: Gold / XAUUSD

- Zeitrahmen: M5

- Empfohlene Makler: TicMil, FpMarkets, IcMarkets, Fusionmarkets, oder ein Broker mit niedrigen Spreads.

- Mindest-Ersteinlage: 100 US-Dollar auf der niedrigsten Stufe, 200 US-Dollar auf der mittleren Stufe und 500 US-Dollar auf den anderen Stufen, mit einem Hebel von 1:500.

- Die Verwendung eines VPS wird dringend empfohlen, damit der EA 24 Stunden am Tag ohne Unterbrechung laufen kann. Die monatlichen Kosten für einen VPS betragen ca. 10,00 US$ (50 Reais).

Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, und ich sende Ihnen das Handbuch mit allen notwendigen Informationen zu.



