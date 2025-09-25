Firemen

  • Experten
  • Tao He
  • Version: 2.1
  • Aktualisiert: 25 September 2025
  • Aktivierungen: 10
Auf dem sich ständig verändernden Devisenmarkt standen die drei Währungspaare AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD aufgrund ihrer einzigartigen Marktcharakteristika schon immer im Fokus der Anleger. Sie werden von zahlreichen Faktoren wie Rohstoffpreisen, Wirtschaftsdaten und der globalen Risikostimmung stark beeinflusst. Die Volatilität birgt sowohl Chancen als auch versteckte Risiken. Und ein vernünftiges Positionsmanagement ist der Schlüssel, um in diesem komplexen Markt stetig voranzukommen.
Für Anleger, die einfache und direkte Operationen bevorzugen, ist die Strategie der festen Positionen eine gute Wahl. Nehmen Sie ein Kapital von 10.000 als Beispiel und eröffnen Sie eine Position von 0,1 für jede Transaktion. Auf diese Weise kann der Anleger das Risiko jeder Transaktion besser kontrollieren, die Berechnung potenzieller Gewinne und Verluste erleichtern und ist einfach zu handhaben. Es eignet sich für Anleger, die neu in diesen drei Währungspaaren sind oder einen stabilen Rhythmus verfolgen.
Für langfristig orientierte Anleger, die einen nachhaltigen Vermögenszuwachs anstreben, ist die Compound-Position-Strategie zweifelsohne attraktiver. Ebenfalls auf der Grundlage eines Kapitals von 10.000 eröffnen Sie Positionen mit einem Verhältnis von jeweils 20%. Mit wachsendem Kontoguthaben erhöht sich die Position entsprechend, so dass die Gewinne rollieren und der Effekt des "Zinseszinses" eintritt. Noch wichtiger ist, dass der 20%ige Niedrigpositionsmodus die Risiken erheblich reduzieren kann. Auf dem Devisenmarkt treten schwarze Schwäne zwar nicht häufig auf, aber wenn sie auftreten, verursachen sie oft heftige Schwankungen. Eine niedrige Position kann eine solide Verteidigungslinie für Investoren bilden, die ihnen hilft, diese unerwarteten Situationen sicher zu überstehen und erhebliche Verluste aufgrund eines einzigen Unfalls zu vermeiden.
AUDCAD wird von Kanadas Rohölexporten und Australiens Mineralienhandel beeinflusst, und seine Schwankungen verbergen den Code des Rohstoffmarktes; AUDNZD spiegelt die Ebbe und Flut der Volkswirtschaften Australiens und Neuseelands wider, und geringfügige Veränderungen können eine Trendumkehr auslösen; NZDCAD kombiniert die dualen Eigenschaften von Neuseelands Landwirtschaft und Kanadas Energie mit einem einzigartigen Trend. Angesichts dieser Währungspaare mit unterschiedlichen Merkmalen können Sie einen Rhythmus finden, der zu Ihnen passt, egal ob Sie sich für eine feste Position entscheiden, um sich stetig vorwärts zu bewegen, oder für eine zusammengesetzte Position, um ein Wachstum zu erzielen.
Der Kern langfristiger Investitionen liegt in der Stabilität und Beständigkeit. Die 20-prozentige Low-Position-Operation der Compound-Position steht im Einklang mit diesem Konzept. Sie ermöglicht es Ihnen, Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig Risiken wirksam zu widerstehen, so dass Ihr Vermögen im Laufe der Zeit weiter an Wert gewinnen kann.
Handeln Sie jetzt, wählen Sie eine geeignete Positionsstrategie entsprechend Ihrer eigenen Situation, legen Sie AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD an, bewegen Sie sich auf dem Devisenmarkt stetig vorwärts und nutzen Sie Ihre eigenen Wohlstandschancen!
Für aggressive Händler: $1000 - 0,01Lot
Konservative Händler können 20% zusammengesetzte Positionen eröffnen.
ECN-Konten werden bevorzugt behandelt.
Empfohlene Produkte
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Experten
MetaProfitX wendet eine einzigartige Strategie an, bei der er kontinuierlich kleine profitable Trades scalpt. MetaProfitX hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen bemerkenswerten Ansatz im Umgang mit Verlustgeschäften ab. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden, die sich ausschließlich auf Stop-Loss-Aufträge verlassen, um Verluste zu begrenzen, setzt MetaProfitX eine ausgeklügelte Technik ein, um Verlustpositionen zu verwalten, indem es als Korb handelt und alle Positionen auf einmal
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Experten
Gemini Trump EA stellt eine hochentwickelte Weiterentwicklung der Grid-Handelssysteme dar. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden, die sich auf die Anpassung des Systems an historische Daten stützen, wurde Gemini Trump EA entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen und die authentische Marktdynamik zu nutzen. Gemini verfügt über eine beeindruckende Reihe von Funktionen, die sowohl auf Komfort als auch auf Leistung ausgelegt sind. Mit seinem One Chart Setup können Sie alle unterstüt
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Experten
Alle Benutzer müssen eine eigene Einstellung haben. Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf. Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte sofort. Wir stellen Ihnen die USDJPY-Strategie vor - ein revolutionäres Handelssystem, das fortschrittliche Indikatoren und ausgefeilte Techniken für ein umfassendes und leistungsstarkes Handelserlebnis kombiniert. Es wird kein Martingale hinzugefügt - einfach kontrolliert skalieren! Risiko-Management Wir wissen, dass das Risikomanage
UprZone 18 Forbidden
Shi Chao Ma
Experten
Tri-Strategy Trading EA Product Overview This is an intelligent trading system that integrates three independent trading strategies, specifically designed for the forex and gold markets. The system adopts a modular architecture, allowing users to flexibly enable different strategy combinations to achieve risk diversification and strategic complementarity. A minimum account capital of $10,000 is required, and must not be lower than $7,500! The parameter configuration for Gold (XAUUSD) is readily
Quantum Pulse EA
Jingzhi Wang
Experten
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Quantum Pulse EA Dieses automatisierte Handelssystem wurde entwickelt, um "Pullback"-Handelsgeschäfte durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf Paaren liegt, die nicht im Trend liegen, wie AUDCAD und NZDCAD. Es ist so programmiert, dass es wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Forex-Markt erkennt, wobei der Schwerpunkt auf Preisumkehrungen nach bemerkenswerten Preisbewegungen in verschiedene Richtungen liegt. Durch die Verwendung von glei
Gilded Egg
Tsoi Chi Kin
Experten
Gilded Egg EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das besonders effektiv im Handel mit XAUUSD auf dem Forex-Markt ist. Mehrere Handelsmuster wurden in Gilded Egg EA integriert, um den Markttrend zu analysieren und den Einstiegspunkt zu finden. Es ist auch mit einem speziell entwickelten Marktfilter integriert, um das Kapital zu schützen. Preis: $220 LIVE-Signale: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Anforderungen: Mindestguthaben $2000 Empfohlene Hebelwirkung 1:200 oder mehr Webanfr
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Experten
Hallo an alle Anleger. Die meisten von euch wissen nicht, wie man auf diesem Finanzmarkt handelt. Soweit ich weiß, werden 95% der Marktteilnehmer verlieren. Heute möchte ich Ihnen einen EA vorstellen, der nach den Prinzipien des Kapitalmanagements und des Preisausgleichs arbeitet. Der EA handelt mit mehreren Währungspaaren gleichzeitig, um die Gewinne zu erhöhen und gleichzeitig das Kontorisiko zu reduzieren. Der EA arbeitet und gibt rund um die Uhr Aufträge, damit Sie keine Gelegenheit verpasse
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experten
Bfxenterprise RSI Der inspirierte und optimierte RSI-Indikator ist der Fokus dieses Expert Advisors (EA). Entwickelt mit der Verwendung von RSI, um optimale Transaktionen durchzuführen. Das Lesen von Trends und Preisumkehrungen erfolgt durch den RSI, dessen Funktionen sortiert wurden. Version von Bfxenterprise Die Version mit dem Namen "Bfxenterprise" konzentriert sich auf eine spezielle und gründliche Sortierung der Transaktionen. Daher führt diese Version nicht immer Transaktionen durch, im G
BitcoinWhale
Chiedozie Titus Ugwu
5 (1)
Experten
BitcoinWhale ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und das Bitcoin/USD-Paar entwickelt und optimiert wurde. Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und ist dadurch effektiver als ein Mensch. Updates und Optimierungen werden laufend vorgenommen und stehen
Gold openprice daytrade
Lam Kei Yeung
Experten
Einige Merkmale: - Trendhandel, nur dem Trend folgen. - Day-Trade-EA, nie halten den Auftrag bis zum nächsten Tag und Wochenende. - Würde in den Markt täglich, bis das signal.Means vielleicht 2days ein Handel. - Nur entscheiden, um zu schließen, um genaue Stunde wie 1:00, 2:00. - Die EA stoppen Handel um 18:00 UTC in der Standardeinstellung - Der EA funktioniert nicht, wenn der Goldpreis unter 1650 liegt Die Strategie wurde stabil von 2020 bis 2022 mit jedem Tick basierend auf realen Ticks in MT
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experten
Benutzerfreundliche Schnittstelle. Schutz für Fettfinger auf dem Bedienfeld. Hohe Geschwindigkeit beim Senden von manuellen Bestellungen. Automatisches Follow-up für manuelle Aufträge, die vom Panel erteilt werden. Hochgradig angepasste Parameter für automatische oder manuelle Kauf-/Verkaufsaufträge. Individuelles Geld-Management-System. Fortgeschrittene Benutzer können ihre Kauf-/Verkaufsentscheidungen nach ihren Vorstellungen treffen und den Rest dem EA überlassen, um ihre ursprünglichen Ents
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experten
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money ist ein Experte, der hilft, leicht und mit sehr geringem Risiko Geld zu verdienen, da es einen maximalen Gewinn bei einem geringen Risiko von nur 2 % des Geldes bietet. Die Einstellungen
Algolution HK50
Kin Ching Chan
Experten
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Wir stellen Ihnen die HK50-Strategie vor - ein revolutionäres Handelssystem, das fortschrittliche Indikatoren und ausgefeilte Techniken zu einer umfassenden und leistungsstarken Handelserfahrung verbindet. Es wird kein Martingale hinzugefügt - nur Scalping auf kontrollierte Weise! Risiko-Management Wir wissen, dass Risikomanagement für den erfolgreichen Handel
CapTaiNCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Experten
CapTaiNCAT FullAutomated expert advisor. ZeitRahmen M1 M5 DATEIEN SETZEN; https://www.mql5.com/en/market/product/38300#!tab=Kommentare&Kommentar=11565247 Empfehlungen Bevor Sie den EA auf einem echten Konto verwenden, testen Sie ihn mit minimalem Risiko oder auf einem Demokonto; Verwenden Sie einen VPS-Server mit einem Ping unter 10ms; ECN-Konto mit niedrigen Spreads + niedrigen Kommissionen + hochwertiger Ausführung; Standardeinstellungen sind optimiert für EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY
Two Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experten
Benutzerfreundliche Schnittstelle. Schutz für Fettfinger auf dem Bedienfeld. Hohe Geschwindigkeit beim Senden von manuellen Bestellungen. Automatisches Follow-up für manuelle Aufträge, die vom Panel erteilt werden. Hochgradig angepasste Parameter für automatische oder manuelle Kauf-/Verkaufsaufträge. Individuelles Geld-Management-System. Fortgeschrittene Benutzer können ihre Kauf-/Verkaufsentscheidungen nach ihren Vorstellungen treffen und den Rest dem EA überlassen, um ihre ursprünglichen Ents
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Durch den Einsatz von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf eine neue Ebene. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu t
BullsPower
Ana Maria Pesaferrer Costa
Experten
Dieser EA funktioniert auf MT4, aber nicht auf MT5, und sein Hauptbestandteil ist GDAXI. Er handelt nur auf der Long-Seite, so dass er Bullenmärkte ausnutzt. In unserem MT4-Backtest hat er einen sehr niedrigen relativen Drawdown mit weniger als 12% Drawdown. Er hat auch eine sehr hohe prozentuale Rendite über 11 Jahre Backtesting mit einer Rendite von 1460% (dies bedeutet nicht, dass es in der Zukunft genau so sein wird). Es wird empfohlen, ein Startkapital von etwa 12k Euro zu verwenden. Um den
Big Deal
Ong Wee Kiat
Experten
Ein automatisierter Expert Advisor, der Price-Action-Techniken verwendet. Er wurde mehrfach entwickelt und getestet. Es ist der einzige EA auf dem Markt , der 29 Jahre Backtesting von 1990 bis 2019 bestanden hat . Empfehlung: EURUSD 1h-Zeitrahmen Verwenden Sie die Einstellungen, die Sie auf der Kommentarseite finden. Sie können mit den Einstellungen wie den Einlagen und Lots herumspielen. Ändern Sie nicht die Take Profit und Stoploss Einstellungen.
MarketFollower
Cristian Mihai
Experten
Dieser Expert Advisor handelt nur entsprechend der Marktrichtung. Wenn der Markt also nach Norden geht, werden Kaufpositionen hinzugefügt, und wenn der Markt nach Süden geht, werden Verkaufspositionen bis zu einer bestimmten Anzahl von Pips ab dem letzten Einstieg hinzugefügt. Wenn eine Marktspanne festgelegt ist, eröffnet der Experte keine weitere Position, sondern wartet auf den Ausbruch. Die offenen Positionen werden verwaltet, bis sie mit Gewinn geschlossen werden. Sie können die Anzahl der
One Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experten
Benutzerfreundliche Schnittstelle. Schutz für Fettfinger auf dem Bedienfeld. Hohe Geschwindigkeit beim Senden von manuellen Bestellungen. Automatisches Follow-up für manuelle Aufträge, die vom Panel erteilt werden. Hochgradig angepasste Parameter für automatische oder manuelle Kauf-/Verkaufsaufträge. Individuelles Geld-Management-System. Fortgeschrittene Benutzer können ihre Kauf-/Verkaufsentscheidungen nach ihren Vorstellungen treffen und den Rest dem EA überlassen, um ihre ursprünglichen Ents
Alchemist Trader
Otgonbold Davaadorj
Experten
Alchemist_trader 7.1 Expert Advisor ist eine optimale Kombination von Hedge , Neuronale Netze und Level Trading-Strategien und basiert auf einem speziellen Algorithmus, der das Risiko berechnet, liest den Preis Candlestick-Chart und legt die Richtung.Running dieser EA kontinuierlich im Laufe des Jahres kann das Gleichgewicht von 50-300% je nach Marktbedingungen zu erhöhen.Das Hauptziel dieses EA ist es, Einsparungen auf lange Sicht zu schaffen.Works auf allen Kombinationen mit dem US-Dollar. Zum
Four Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experten
Benutzerfreundliche Schnittstelle. Schutz für Fettfinger auf dem Bedienfeld. Hohe Geschwindigkeit beim Senden von manuellen Bestellungen. Automatisches Follow-up für manuelle Aufträge, die vom Panel erteilt werden. Hochgradig angepasste Parameter für automatische oder manuelle Kauf-/Verkaufsaufträge. Individuelles Geld-Management-System. Fortgeschrittene Benutzer können ihre Kauf-/Verkaufsentscheidungen nach ihren Vorstellungen treffen und den Rest dem EA überlassen, um ihre ursprünglichen Ents
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experten
Gold Bullion EA ist VIP, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.die Indikatoren in Experten verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet. Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order Ein Experte auf Basis von (GOLD , XAUUSD ) Dieser Experte ist Day Trader und Breakout Strategie HINWEIS Standard EA Einstellung ist korrekt Zeitrahmen : Täglich D
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Trinity Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Trinity Gold ist ein intelligenter Handelsroboter für den automatisierten Goldhandel, der auf fortschrittlichen Algorithmen basiert. Dieser Expert Advisor ist für den Handel mit dem XAUUSD-Asset auf einem Fünf-Minuten-Chart (M5) konzipiert. Seine Funktionsweise ist vollständig automatisiert und basiert auf der Analyse von Markttrends und der Vorhersage von Einstiegs- und Ausstiegspunkten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Datenanalyse: Trinit
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Experten
EuroNest Egg EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das besonders effektiv im Handel mit EURUSD auf dem Devisenmarkt ist. Mehrere Handelsmuster wurden in EuroNest Egg EA integriert, um den Markttrend zu analysieren und den Einstiegspunkt zu finden. Es ist auch mit einem speziell entwickelten Marktfilter integriert, um das Kapital zu schützen. Preis: $220 LIVE-Signale: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Anforderungen: Mindestguthaben $2000 Empfohlene Hebelwirkung 1:200 oder mehr We
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor arbeitet auf der Grundlage wellenförmiger Veränderungen in den Kursbewegungen. Der dynamische Regressionskanal ermöglicht eine genaue Vorhersage der kurzfristigen Preisbewegung. Der Expert Advisor verwendet den Indikator in seinem Handel: https: // www.mql5.com/en/market/product/64252 Handelsinstrumente (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. Der Expert Advisor wurde seit 2003 erfolgreich mit 99% Qualitätskursen, Floating Spread und Random Ping getestet. Eine Optimierung des Adv
Vegor
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Advisor arbeitet auf der Grundlage einer Strategie zur Bestimmung der ruhigen und volatilen Marktbedingungen sowie der Phasen der Umverteilung der Handelsaktivität. In Momenten erhöhter Volatilität analysiert der Advisor ähnliches Kursverhalten (Muster) in der jüngsten Vergangenheit, und wenn Übereinstimmungen gefunden werden (die Anzahl der Übereinstimmungen wird vom Benutzer im Parameter Strategie-Genauigkeit konfiguriert), entscheidet der Advisor, den Handel zu beginnen. Der Advisor ver
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experten
Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experten
Mit dem Multiday Overlay Strategy EA können Sie alle Haupt-/Minor-/Cross-Paare am Forex parallel handeln. Dieser EA ist ziemlich einzigartig, da er in der Lage ist, "dem Markt zu folgen", das heißt: Es ist keine Optimierung erforderlich; derselbe Satz von Eingabeparametern ist für alle Paare geeignet; Sie brauchen die Eingabeparameter nicht zu ändern, auch wenn sich die Marktbedingungen ändern. Diese 3 Eigenschaften bedeuten, dass der EA nicht "manuell" an ein bestimmtes Paar in einem bestimmten
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experten
Price Action EA für Scalping. Öffnen Sie Trades durch bar Höhe, wenn bar Höhe erfüllen komplexe mathematische Berechnungen. Timerame ist grundlegend M1 und arbeitet alle Forex-Symbole. Prozentuales Trailing-System. Zeitliche Begrenzung. Autolot durch Prozentsatz der Balance. Einstellungen von ea automatisch. Schließen Sie Sicherheit durch Zeit in Minuten und schließen Sie Ihre Bestellung nach x Minuten, auch wenn es nicht in Gewinn oder Verlust von Ihnen. Setzen Sie Stoploss und Takeprofit Wert
CSM System
Michal Milko
Experten
Das CSM-System ist derzeit vollständig automatisiert, mit allen besonderen Merkmalen und Funktionen, gesteuert und regelmäßig überwacht. Seine Entwicklung, die Parameter und die einzelnen Algorithmen werden von einer erfahrenen Gruppe von Programmierern professionell bewertet und optimiert, die neue aktualisierte Versionen des Systems entwickeln. Im Gegensatz zu anderen Systemen haben wir uns darauf konzentriert, ein System zu schaffen, bei dem die erfolgreichen Backtesting-Ergebnisse mit der r
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experten
ACHTUNG WICHTIG: Verwenden Sie dieses System nicht zum Handel mit Währungspaaren. ACHTUNG ES IST WICHTIG: Verwenden Sie dieses System nicht zum Handeln und Testen ohne individuelle Set-Dateien für den ausgewählten Broker. Marrykey Aktienindizes - Scalper System basiert auf einem hybriden Kombinatorik gebaut Ichimoku mit 6 verschiedenen Strategien ausgestattet und ist in erster Linie auf den amerikanischen Aktienmarktindizes zu arbeiten wie der S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. Das System
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Der RSI-Indikator und ein ATR-basierter Filter werden für den Einstieg verwendet. Die Überwachung des realen Betriebs sowie meine anderen Produkte finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/users/winwifi/ Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 100 USD, der empfohlene Zeitrahmen ist M15, H1, H4. Verwenden Sie einen
The seed of a big tree
Jun Feng
Experten
Dies ist ein vollautomatischer EA, der auf Preisschwankungen basiert und das Prinzip der speziellen Erkennung von Preis und Gleichgewicht verwendet. Die Parameter sind einfach und anpassungsfähig, der EA kann mit Schock, Trend, Daten, Nachrichten und anderen Arten von Markt umgehen, und die Leistung ist stabil. Run timeframe: die Ergebnisse sind in jedem Zeitraum gleich. Eine Demonstration der Ausführung des EA kann unter den folgenden Links eingesehen werden: https://www.mql5.com/zh/signals/470
Chicken peck rices
Jun Feng
Experten
Hühneraugen-Reis Dies ist ein kurzfristiger EA, der auf Preisdurchbrüchen basiert, und die Parameter sind einfach und anpassbar. Anforderungen: Run timeframe: H1; Die Art des Kontos: ECN, Spread der Währung≤3, zum Beispiel, EURUSD, USDJPY, und andere. Der minimale Spread für die Auftragsänderung: 0, das bedeutet, dass der minimale Abstand zwischen dem Stop-Loss oder Take-Profit und dem aktuellen Preis Null ist. Sie müssen die erforderlichen Konten verwenden, um die Zuverlässigkeit des Gewinns zu
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Experten
Der Multi-Strategie-Handelsroboter Dieser automatische Handelsroboter verwendet immer einen Stop-Loss. Big Hunter wurde speziell für den Goldhandel entwickelt, aber Sie können ihn auch mit anderen Paaren testen, da Sie Zugriff auf die Parameter haben. Der Roboter verwendet verschiedene Strategien wie Swing-Trading , Momentum-Trading , Positionshandel und mehr. Er wurde in den letzten 10 Jahren unter den härtesten, simulierten Marktbedingungen rückgetestet. Jeder Handel hat einen eigenen SL, T
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experten
THE REVOLUTION Simple Trade ist für alle Arten von Tradern geeignet, egal ob Sie Swing Trader, Day Trader oder Scalper sind. THE REVOLUTION Paket besteht aus 3 EAs, die zu einem einzigen EA kombiniert werden, der viele Strategien erstellen kann, abhängig von den Handelsfähigkeiten, die jeder Trader nutzt/kennt. Wir bieten AUTO_SETTING vor allem für Anfänger oder keine Erfahrung Investoren, die diese AUTO_SETTING wird den Handel zu erreichen 1000 Punkte oder 10% / Monat, und für Händler / Investo
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experten
Kryptosystem automaticky Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systemému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experten
Der Revolution Target Achiever FT - Auto_Setting 1000 Punkte Hallo an alle Investoren und Trader, Wir haben gerade diesen EA auf eine neue Version 3.0 aktualisiert, die viel mehr Vorteile hat, für Investoren, die diesen EA 24 Stunden mit vps laufen lassen wollen, können die Auto_Setting versuchen, um 1000 Punkte oder 10 % zu erreichen, für Trader, die ihr eigenes Setup und Ziel 1-100% haben, können die manual_setting verwenden, THE REVOLUTION Target Achiever ist für Anleger geeignet, die einen e
Broker
Andrey Spiridonov
Experten
Makler Broker ist ein autodidaktischer Berater. Der Algorithmus dieses Beraters passt sich ständig an die Handelsdynamik des Marktes an. Der Advisor hat eine minimale Anzahl von Parametern, was die Arbeit von Anfängern auf dem Devisenmarkt erleichtert. Advisor Vorteile arbeitet mit jeder Zeitperiode Funktioniert mit jedem Handelssymbol keine Parameter, die optimiert werden müssen bei jeder Transaktion lernt der Advisor und passt sich an die aktuelle Handelssituation an Advisor-Parameter lot_per
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Experten
Der REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 % EIN WEITERER EXZELLENTER EA, DEN SIE IN BETRACHT ZIEHEN SOLLTEN, UM IHRE INVESTITIONEN ZU STEIGERN !!! THE REVOLUTION Great A chiever eignet sich für Anleger, die einen einfachen und sofort einsetzbaren Expert Advisor (EA) haben möchten. Diese feste EA-Einstellung ist modifiziert und erstellt aus dem REVOLUTION Simple Trade , der über eine kostenlose benutzerdefinierte Einstellung oder einen Strategy Build EA verfügt, der für erfahrene/f
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Experten
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Experten
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experten
Expert Advisor für die Arbeit mit den wichtigsten Währungspaaren. Eröffnung von Trades basierend auf der Analyse der Preisbewegung. Eintritt in den Markt mit ausstehenden dynamischen Aufträgen, setzt immer StopLoss und TakeProfit, verwendet keine Martingale und Mittelwertbildung. Der Roboter überschreitet nicht die Grenzen seiner Strategie, hält sich an das festgelegte Risikoniveau und kontrolliert die Spread-Ausweitung, indem er die günstigsten Momente für den Einstieg in ein Geschäft wählt. Fü
Swing Price Action Trader
Minh Nguyen Nam
Experten
Swing & Price Action Trader ( SPA Trader) Wie kann man mit SPA Trader handeln? SPA Trader ist ein sehr spezielles Werkzeug für den automatischen und halbautomatischen Handel . Er arbeitet als Indikator und Expert Advisor, um vollautomatisch zu handeln, wenn der Trader ihn auf "true" und "false" stellt, dann wird er handeln, wenn der Trader die Position über den SPA Trader manuell eingeht , aber die Geldmanagement- und Risikomanagement-Funktionen bleiben automatisch, um die offenen Positionen fü
Weitere Produkte dieses Autors
Limitreversal
Tao He
Experten
Limitumkehrung EA Hallo, Trader! Ich bin "Limitreversal", das neueste Mitglied der Limitreversal Smart Trading System Familie, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Die neueste Ergänzung der Limitreversal Smart Trading System-Familie, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Meine Spezialitäten: AUD/CAD, CAD/NZD, NZD/CAD. Richtig, ich handle AUD/CAD, CAD/NZD, NZD/CAD. Ich handele die Paare AUD/CAD, CAD/NZD und NZD/CAD mit Präzision und Zuversicht und biete einen unvergleichlichen Handel. Richtig, ich
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension