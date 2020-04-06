AI Engine Crypto MT4

Wenn Sie bereits mindestens ein paar Top-EAs in Ihrem Anlageportfolio haben, ist die beste Ergänzung für sie AI Engine Crypto MT4 - ein effektiver EA mit offenen Parametern zur Optimierung, der für den Handel mit Kryptowährungen auf der Meta Trader 4-Plattform entwickelt wurde.
Unter Verwendung von neuronalen Netzwerken und Handelsniveaus ist dieser EA für das Scalping an Börsen konzipiert - Tickmill, IC Markets (BTCUSD, ETHUSD, etc.).
Die Strategie konzentriert sich auf kleine Preisschwankungen, analysiert die Marktbedingungen in Echtzeit und führt automatisch Trades mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus mit Trailing-Stop-Unterstützung durch.
Der EA verwendet einen Spread-Filter, um schwebende Aufträge genau zu setzen, um den Handel unter ungünstigen Bedingungen zu vermeiden. Der EA verfügt außerdem über einen eingebauten Tagesfilter, Volatilitätsfilter und Anti-Slippage-Schutz.

MT5-Version.

Wichtig!!!

Die Standardeinstellungen sind nicht zum Testen und realen Handel geeignet!!!!! Einstellungen in der Diskussion für das Paar: ETHUSD und BTCUSD.

  • Empfehlungen:
  • Währungspaar: BTCUSD, ETHUSD
  • Zeitrahmen: M5
  • Mindesteinlage: $50
  • Kontotyp: ECN, Raw mit niedrigen Spreads.
  • Für beste Ergebnisse verwenden Sie Konten mit niedrigen Spreads auf Tickmill, IC Markets oder andere Konten mit niedrigen Spreads!
  • Hebelwirkung - 1:100 - 1:500
  • Konto-Typ: Absicherung
