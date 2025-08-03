Produkttitel: Quantum Grid Matrix





Kurzbeschreibung:





Ein hochentwickelter Expert Advisor, der den Markt mithilfe eines dynamischen Grid-Systems intelligent steuert. Die Quantum Grid Matrix wurde entwickelt, um Marktschwankungen durch die Erstellung eines kalkulierten Order-Rasters zu meistern und so Gewinne aus natürlichen Preisbewegungen zu erzielen.





Vollständige Beschreibung:

Meistern Sie den Rhythmus des Marktes mit intelligentem Grid-Trading.

Sie suchen ein strategisches Tool, das methodisch und emotionslos agiert? Die Quantum Grid Matrix verwandelt Marktvolatilität in Chancen. Sie automatisiert eine professionelle Grid-Trading-Strategie, die darauf ausgelegt ist, systematisch Positionen aufzubauen und vom natürlichen Auf und Ab des Marktes zu profitieren.





Die Kernstrategie: Intelligentes Grid-Management





Die Quantum Grid Matrix arbeitet nach einem klaren und kalkulierten Prinzip:





Erster Einstieg: Der EA legt einen Startpunkt für sein Grid fest.





Dynamische Grid-Erstellung: Bei Kursbewegungen platziert der EA automatisch eine Reihe von Pending Orders in vordefinierten Intervallen (Grid Distance) und schafft so eine strukturierte Handelszone.





Progressive Skalierung: Um den durchschnittlichen Einstiegspreis der Position zu optimieren, kann jede neue Order im Grid eine progressiv größere Lotgröße (Lot-Multiplikator) nutzen. Diese Technik soll das Gesamtgewinnziel effizienter erreichen.





Zyklus-Gewinnschließung: Sobald der Marktpreis das berechnete Take-Profit-Niveau für das gesamte Grid erreicht, werden alle offenen Positionen gleichzeitig geschlossen, wodurch der Zyklus mit Gewinn abgeschlossen wird.





Dieses fortschrittliche Tool eignet sich für Trader, die einen systematischen, unkomplizierten Marktansatz schätzen.





Hauptfunktionen:

Vollautomatische Grid-Logik: Der EA übernimmt alle Berechnungen für Grid-Abstand und Orderplatzierung.





Erweitertes Lot-Management: Verfügt über einen ausgeklügelten Lot-Multiplikator zur strategischen Gewichtung neuer Orders innerhalb des Grids.





Vollständige Kontrolle und Anpassung: Sie können alle wichtigen Parameter, einschließlich Grid-Abstand, Take-Profit, Multiplikatoren und mehr, anpassen und so das Verhalten des EA an Ihren persönlichen Handelsstil und Ihre Risikobereitschaft anpassen.





Robustes Order-Management: Mit Magic Number und Slippage-Kontrolle für Präzision und Sicherheit im Live-Handel.





Einführungspreis nur für begrenzte Zeit!

Werden Sie Teil unserer ersten Nutzergruppe und sichern Sie sich die Quantum Grid Matrix zum Sonderpreis.





Die ersten 10 Exemplare sind für nur 299 $ erhältlich!





Nach dem Verkauf der ersten 10 Exemplare erhöht sich der Preis dauerhaft auf 399 $.





Nutzen Sie die Chance, dieses leistungsstarke Tool zum niedrigsten Preis zu erwerben.





Empfohlene Einstellungen und Best Practices

Für optimale Performance und Risikomanagement beachten Sie bitte diese Empfehlungen.





Laden Sie nach dem Kauf bitte zunächst die bereitgestellte ".set"-Datei herunter und laden Sie sie. Sie enthält die optimierten Einstellungen für die Strategie.





Empfohlenes Setup:

Währungspaar: EURUSD





Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)





Broker: Ein Broker mit niedrigen Spreads wird dringend empfohlen.





Kontotyp: Cent-Konto. Die Nutzung eines Cent-Kontos ist für das Risikomanagement entscheidend, da Sie so mit einer geringeren Kapitalbasis handeln können.





Hebel: 1:50





Mindesteinzahlung: 10.000 Cent (entspricht 100 US-Dollar). Dies bietet ausreichend Puffer für die effektive Umsetzung der Grid-Strategie.





Wichtige Hinweise:

Demo-Einführung: Wir empfehlen dringend, den EA zunächst auf einem Demokonto mit den empfohlenen Einstellungen zu testen. So machen Sie sich mit der Grid-Mechanik und dem Verhalten vertraut, bevor Sie live handeln.





Klein starten: Die bereitgestellte „.set“-Datei ist für ein 10.000-Cent-Konto konfiguriert. Verwenden Sie keine höheren Lot-Größen, bis Sie mit der Strategie vertraut sind.





Strategie verstehen: Dieser EA ist ein leistungsstarkes Tool für Trader, die die Prinzipien des gridbasierten Handels und des Positionsmanagements verstehen.