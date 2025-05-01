Musahi
- Experten
- OneUp Trading LLC
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 17 November 2025
- Aktivierungen: 20
Dieser EA basiert auf einem realistischen und strukturierten Daytrading-Konzept und wendet eine Ausbruchslogik an, die in professionellen Umgebungen üblich ist. Sein Ziel ist es, direktionale Marktbewegungen nach Konsolidierungsphasen zu erfassen, ohne dabei risikoreiche Techniken wie Martingale oder Grid-Systeme einzusetzen.
Strategie
Das System arbeitet, indem es schwebende Aufträge an den Extremen einer definierten Spanne (z. B. zwischen 08:00 und 09:00 Uhr) platziert. Diese Technik zielt darauf ab, Ausbrüche auszunutzen, die bei vielen Finanzinstrumenten oft die Marktrichtung für den Tag vorgeben.
Musahi ist so konzipiert, dass es effizient mit Instrumenten wie folgenden arbeitet:
-
USD/JPY
-
XAU/USD
-
BTC/USD
Es kann jedoch auch mit anderen Vermögenswerten getestet werden, die konsistente Intraday-Spannenstrukturen aufweisen.
Hauptmerkmale
-
Kompatibel sowohl mit Netting- als auch mit Hedging-Konten
-
Nur ein Handel pro Richtung und Tag, ideal für konservatives Risikomanagement
-
Sauberer und optimierter Code
-
Verwendet keine Skalierungstechniken, Martingale oder versteckte Algorithmen
-
Automatisiert und für den Betrieb auf MetaTrader 5 ausgelegt
-
Leicht anpassbar sowohl an Live- als auch an Prop-Firm-Konten
Unterstützung und Updates
Nach dem Kauf erhält der Benutzer Zugang zu:
-
Lehrmaterial, das die Logik des Systems erklärt
-
Optimierte Parametersätze für verschiedene Instrumente
-
Regelmäßige Updates für den Expert Advisor
-
Der Support erfolgt ausschließlich über das interne Nachrichtensystem von MQL5 oder über den Kommentarbereich des Produkts.
Empfehlungen
Bevor Sie den Roboter auf einem Live-Konto verwenden, wird empfohlen:
-
Tests in einer Demo-Umgebung durchzuführen
-
Passen Sie die Parameter entsprechend den Bedingungen Ihres Brokers und des gewählten Instruments an
-
Sicherstellen, dass Sie die Strategie und ihre Risiken vollständig verstehen
Testen Sie den Expert Advisor auf jeden Fall selbst. Die Standardparameter sind möglicherweise nicht für alle Märkte oder Broker optimal. Dieses Produkt stellt keine Finanzberatung dar. Das zukünftige Marktverhalten kann nicht garantiert oder vorhergesagt werden.
Risikowarnung
Dieses Produkt bietet keine Garantie für finanzielle Ergebnisse. Die Verwendung dieses Expert Advisors muss im vollen Bewusstsein der Risiken erfolgen, die mit dem Handel an den Finanzmärkten verbunden sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, einschließlich der Backtest-Ergebnisse, ist kein Indikator für zukünftige Erträge.
Excelente herramienta completamente automatizada, con la oportunidad de poder crear nuevos set en otros pares cambiando los parametros. Gracias a esta herramienta puedo trabajar de forma manual en otras cuentas a la vez que trabaja el bot de forma independiente. El autor ofrece soporte para dudas o sugerencias y es muy atento, enviando set actualizados y nuevas funciones.