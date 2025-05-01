Construido y basado en un concepto realista y estructurado de day trading, este EA aplica una lógica de ruptura utilizada comúnmente en entornos profesionales. Su objetivo es capturar movimientos direccionales del mercado tras periodos de consolidación, sin emplear técnicas de alto riesgo como la martingala o la cuadrícula.



Estrategia

El sistema funciona colocando órdenes pendientes en los extremos de un rango definido (por ejemplo, entre las 08:00 y las 09:00). Esta técnica busca aprovechar rupturas que a menudo marcan la dirección del mercado durante el día en muchos instrumentos financieros.

Musahi está diseñado para trabajar de manera eficiente con instrumentos como:

USD/JPY

XAU/USD

BTC/USD

Sin embargo, también puede probarse en otros activos que presenten estructuras de rango intradía consistentes.

Características principales

Compatible con cuentas Netting y Hedging

Solo una operación por dirección al día, ideal para una gestión de riesgo conservadora

Código limpio y optimizado

No utiliza técnicas de escalado, martingala ni algoritmos ocultos

Automatizado y diseñado para funcionar en MetaTrader 5

Fácilmente adaptable tanto a cuentas reales como a cuentas de fondeo

Soporte y actualizaciones

Una vez adquirido, el usuario obtiene acceso a:

Material educativo que explica la lógica del sistema

Conjuntos de parámetros optimizados para distintos instrumentos

Actualizaciones periódicas del Asesor Experto

El soporte se brinda exclusivamente a través del sistema de mensajería interna de MQL5 o en la sección de comentarios del producto.

Recomendaciones

Antes de utilizar el robot en una cuenta real, se recomienda:

Realizar pruebas en un entorno demo

Ajustar los parámetros según las condiciones de su broker y del instrumento seleccionado

Asegurarse de comprender completamente la estrategia y sus riesgos

Asegúrese de probar el Asesor Experto por su cuenta. Los parámetros predeterminados pueden no ser óptimos para todos los mercados o brokers. Este producto no constituye asesoramiento financiero. No se garantiza ni se puede predecir el comportamiento futuro del mercado.

Advertencia de riesgos

Este producto no garantiza ningún resultado financiero. El uso de este Asesor Experto debe hacerse con pleno conocimiento de los riesgos que implica operar en los mercados financieros. El rendimiento pasado, incluidos los resultados de backtests, no representa rendimientos futuros.