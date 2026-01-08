RiskForge - Professionelles Risikomanagement-Panel für MT5

RiskForge ist ein fortschrittliches Risikomanagement-Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, das Portfolio-Exposure zu kontrollieren, den Drawdown zu steuern und das Risiko effizient auf mehrere Instrumente zu verteilen.

Mit diesem Panel werden keine Trades automatisch geöffnet oder geschlossen. Stattdessen bietet es Echtzeit-Analysen und Risikoempfehlungen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig ihr Kapital zu schützen.

RiskForge analysiert fortlaufend Kontodaten, offene Positionen und Marktbedingungen, um das optimale Risiko pro Symbol zu berechnen, basierend auf Volatilität, Korrelation und historischen Performance-Metriken.

Hauptmerkmale

🔒 Risikokontrolle auf Kontoebene Referenz für den Anfangsbestand Konfiguration des Ruinrisikos (ROR) Maximale gleichzeitige Risikokontrolle

📊 Pro-Symbol-Risikoallokation Individueller Risikoprozentsatz pro Vermögenswert Volatilitätsbereinigtes Risiko mittels ATR Berücksichtigung konsekutiver Verluste (Streak)

🔗 Korrelationsbewusstes Portfolio-Management Anlageübergreifende Korrelationsanalyse Reduziertes Engagement in korrelierten Instrumenten Konzipiert für Multi-Asset-Portfolios

📈 F ortgeschrittenes Metrik-Dashboard Aktuelles Eigenkapital und Drawdown Abstand zum Risikolimit Offenes Risiko vs. erlaubtes Risiko Erwarteter Wert (E-Mat) pro Symbol Klare Statusanzeigen (OK / Risiko)

⚙️ Vollständig konfigurierbar ATR-Zeitrahmen und Perioden Manuelle oder automatische Symbolkonfiguration Aktualisierungsrate des Dashboards Visuelle Anpassung (Farben, Schriftgröße)



Entwickelt für

Portfolio-Händler

Prop-Firmen-Konten

Algorithmische und diskretionäre Trader

Händler, die Wert auf Kapitalerhalt und Konsistenz legen

Wichtige Hinweise