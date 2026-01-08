RiskForge

RiskForge - Professionelles Risikomanagement-Panel für MT5

RiskForge ist ein fortschrittliches Risikomanagement-Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, das Portfolio-Exposure zu kontrollieren, den Drawdown zu steuern und das Risiko effizient auf mehrere Instrumente zu verteilen.

Mit diesem Panel werden keine Trades automatisch geöffnet oder geschlossen. Stattdessen bietet es Echtzeit-Analysen und Risikoempfehlungen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig ihr Kapital zu schützen.

RiskForge analysiert fortlaufend Kontodaten, offene Positionen und Marktbedingungen, um das optimale Risiko pro Symbol zu berechnen, basierend auf Volatilität, Korrelation und historischen Performance-Metriken.

Hauptmerkmale

  • 🔒 Risikokontrolle auf Kontoebene

    • Referenz für den Anfangsbestand

    • Konfiguration des Ruinrisikos (ROR)

    • Maximale gleichzeitige Risikokontrolle

  • 📊 Pro-Symbol-Risikoallokation

    • Individueller Risikoprozentsatz pro Vermögenswert

    • Volatilitätsbereinigtes Risiko mittels ATR

    • Berücksichtigung konsekutiver Verluste (Streak)

  • 🔗 Korrelationsbewusstes Portfolio-Management

    • Anlageübergreifende Korrelationsanalyse

    • Reduziertes Engagement in korrelierten Instrumenten

    • Konzipiert für Multi-Asset-Portfolios

  • 📈 F ortgeschrittenes Metrik-Dashboard

    • Aktuelles Eigenkapital und Drawdown

    • Abstand zum Risikolimit

    • Offenes Risiko vs. erlaubtes Risiko

    • Erwarteter Wert (E-Mat) pro Symbol

    • Klare Statusanzeigen (OK / Risiko)

  • ⚙️ Vollständig konfigurierbar

    • ATR-Zeitrahmen und Perioden

    • Manuelle oder automatische Symbolkonfiguration

    • Aktualisierungsrate des Dashboards

    • Visuelle Anpassung (Farben, Schriftgröße)

Entwickelt für

  • Portfolio-Händler

  • Prop-Firmen-Konten

  • Algorithmische und diskretionäre Trader

  • Händler, die Wert auf Kapitalerhalt und Konsistenz legen

Wichtige Hinweise

  • Es handelt sich um ein Risikomanagement-Panel, nicht um eine Handelsstrategie.

  • Es führt keine Trades aus.

  • Es wird empfohlen, es neben Expert Advisors oder manuellem Handel einzusetzen.

  • Sowohl für Demo- als auch für Live-Konten geeignet.


