NebulaX

NebulaX - Multi-Asset Mean Reversion Expert Advisor

NebulaX ist ein vollautomatischer Mean Reversion Expert Advisor, der für den Handel mit mehreren Assets mit diszipliniertem Risikomanagement und einem systematischen, regelbasierten Ansatz entwickelt wurde.

Der EA identifiziert überzogene Preisbedingungen mithilfe von Momentum- und Trendfiltern und geht nur dann in den Handel ein, wenn die statistische Reversionswahrscheinlichkeit günstig ist. Die Trades werden dynamisch mit einem ATR-basierten Stop-Loss und Take-Profit verwaltet, der sich an die aktuelle Marktvolatilität anpasst.

NebulaX wurde ausgiebig in verschiedenen Anlageklassen getestet, darunter:

  • EURUSD (Devisen)

  • S&P 500 / SPX500 (Indizes)

Backtests zeigen eine konsistente Performance, kontrollierte Drawdowns und ein stabiles Aktienwachstum, was die Robustheit der Strategie über unkorrelierte Märkte hinweg demonstriert.

Hauptmerkmale

  • Multi-Asset-Handel (Devisen & Indizes)

  • ✅ Mean-Reversion-Logik mit Momentum- und Trendfiltern

  • ✅ ATR-basierter dynamischer Stop Loss und Take Profit

  • ✅ Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung (prozentuales Risiko pro Handel)

  • ✅ Zeit- und Session-Filter

  • ✅ Kein Martingal, kein Grid, kein Hedging

  • ✅ Vollständig automatisiert, kein manuelles Eingreifen erforderlich

Empfohlener Einsatz

NebulaX ist geeignet für:

  • Portfoliodiversifizierung

  • Algorithmische Trader, die nicht trendfolgende Strategien suchen

  • Prop-Firmen- und Privatkonten mit strengen Risikoregeln


