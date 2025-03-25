Silver Flow

런칭 프로모션: 현재 가격에 한정된 수량만 제공됩니다!

환영합니다 Silver Flow에!

Silver Flow는 평균 회귀와 변동성 돌파 전략의 조합을 사용하여 높은 확률의 거래 세트를 탐지하고 활용하도록 설계된 최신 EA입니다. 이 EA는 오직 XAGUSD(Silver) 기호에만 집중하며, 하나의 차트에서만 사용하도록 되어 있습니다. 이 EA는 진입을 확인하기 위해 동적 변동성 필터와 모멘텀 오실레이터를 통합하여 잘못된 신호를 최소화하면서 최적의 시장 조건에서 거래가 이루어지도록 합니다.

최첨단 기술로 설계된 Silver Flow는 시장 통합 및 돌파 단계에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 변화하는 변동성 수준에 적응하여 거래 규모 및 포지셔닝을 최적화합니다. 이 EA는 자본을 보호하고 효율적으로 수익을 확보하기 위해 손절매, 익절, 및 변동성 기반의 트레일링 스탑과 같은 내장 위험 관리 도구를 포함하고 있습니다.

기능:

빠른 설정: XAGUSD(Silver) 의 단일 차트에 EA를 부착하세요

의 단일 차트에 EA를 부착하세요 그리드 또는 마틴게일 전략을 사용하지 않아 낮은 위험 관리를 보장합니다

모든 브로커 및 프로프 회사와 완전히 호환됩니다

최대 성능을 위해 변화하는 변동성에 자동으로 적응합니다

변동성 기반의 트레일링 스탑 및 동적 익절 메커니즘을 갖추고 있습니다

백테스트:

기본 설정을 사용하거나 손실 선호도에 맞게 위험 매개변수를 사용자 정의하여 XAGUSD(Silver)에서 Silver Flow를 실행하세요. 백테스트 결과는 다양한 시장 환경에서 일관된 위험 조정 수익과 효율적인 위험 관리를 보여줍니다.

설정:

간단하게 XAGUSD(Silver)의 M15 시간대에 EA를 부착하세요. 선호하는 거래 크기와 위험 설정을 구성하세요. EA는 자동으로 거래를 관리하며, 시장 조건에 따라 동적으로 조정됩니다.

주의: Silver Flow는 하나의 차트에만 부착해야 합니다. XAGUSD(Silver)를 정확하게 거래하지만, 거래 중복을 피하기 위해 여러 차트에 부착하지 않도록 하세요.

