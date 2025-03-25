PROMOZIONE LANCIO: Copie limitate disponibili al prezzo attuale!

Benvenuto in Silver Flow!

Silver Flow è un EA all'avanguardia progettato per rilevare e capitalizzare su setup di trading ad alta probabilità utilizzando una combinazione di strategie di ritorno alla media e rottura della volatilità. Si concentra esclusivamente sul simbolo XAGUSD(Silver) ed è destinato all'uso su un solo grafico. Questo EA integra un filtro dinamico di volatilità e un oscillatore di momentum per confermare gli ingressi, garantendo che le operazioni vengano eseguite in condizioni di mercato ottimali riducendo al minimo i falsi segnali.

Progettato con tecnologia avanzata, Silver Flow si comporta eccezionalmente bene durante i periodi di consolidamento del mercato e le fasi di rottura. Si adatta ai livelli di volatilità in cambiamento, ottimizzando la dimensione e il posizionamento delle operazioni. L'EA include anche strumenti di gestione del rischio integrati come stop-loss, take-profit e stop loss basati sulla volatilità per proteggere il capitale e garantire guadagni in modo efficiente.

Caratteristiche:

Installazione rapida: Collega l'EA a un singolo grafico di XAGUSD(Silver)

Non utilizza strategie di griglia o martingale, garantendo una gestione a basso rischio

Completamente compatibile con tutti i broker e le aziende prop

Si adatta automaticamente alla volatilità in cambiamento per il massimo delle prestazioni

Dispone di meccanismi di stop loss basati sulla volatilità e take-profit dinamico

Test retrospettivi:

Esegui Silver Flow su XAGUSD(Silver) utilizzando le impostazioni predefinite o personalizza i parametri di rischio per soddisfare le tue preferenze di drawdown. I risultati dei test retrospettivi mostrano rendimenti consistenti aggiustati per il rischio e una gestione del rischio efficace in vari ambienti di mercato.

Impostazione:

Collega semplicemente l'EA a XAGUSD(Silver) sul timeframe M15. Configura la dimensione delle operazioni e le impostazioni di rischio preferite. L'EA gestirà automaticamente le operazioni, adattandosi dinamicamente alle condizioni di mercato.

NOTA: Silver Flow dovrebbe essere collegato solo a un grafico. Eseguirà XAGUSD(Silver) con precisione, ma evita di collegarlo a più grafici per prevenire la duplicazione delle operazioni.

