Silver Flow

3

PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO:

  • ¡Copias limitadas disponibles al precio actual!
  • Precio final: 1,800$
  • Obtén 1 EA gratis (válido para 2 cuentas de trading) -> contáctame después de tu compra

¡Bienvenido a Silver Flow!

Silver Flow es un EA de última generación diseñado para detectar y capitalizar configuraciones de trading de alta probabilidad utilizando una combinación de estrategias de reversión a la media y ruptura de volatilidad. Se centra exclusivamente en el símbolo XAGUSD(Silver) y está destinado a usarse en un solo gráfico. Este EA integra un filtro de volatilidad dinámica y un oscilador de momentum para confirmar entradas, asegurando que las operaciones se realicen en condiciones óptimas del mercado mientras se minimizan las señales falsas.

Ingeniería con tecnología avanzada, Silver Flow tiene un desempeño excepcional durante períodos de consolidación del mercado y fases de ruptura. Se adapta a los niveles de volatilidad cambiantes, optimizando el tamaño de la operación y la posición. El EA también incluye herramientas de gestión de riesgos integradas, como stop-loss, take-profit y trailing stops basados en volatilidad para salvaguardar el capital y asegurar ganancias de manera eficiente.

Características:

  • Configuración rápida: Adjunta el EA a un solo gráfico de XAGUSD(Silver)
  • No utiliza estrategias de grid o martingale, asegurando una gestión de riesgos baja
  • Completamente compatible con todos los brokers y empresas prop
  • Se adapta automáticamente a la volatilidad cambiante para un rendimiento máximo
  • Incluye mecanismos de trailing stop basado en volatilidad y take-profit dinámico

Pruebas Retrospectivas:

Ejecuta Silver Flow en XAGUSD(Silver) usando configuraciones predeterminadas o personaliza los parámetros de riesgo para adaptarlos a tus preferencias de drawdown. Los resultados de las pruebas retrospectivas muestran retornos consistentes ajustados por riesgo y una gestión de riesgos efectiva en diversos entornos de mercado.

Configuración:

Simplemente adjunta el EA a XAGUSD(Silver) en el marco de tiempo M15. Configura tu tamaño de operación y ajustes de riesgo preferidos. El EA gestionará automáticamente las operaciones, ajustándose de manera dinámica a las condiciones del mercado.

NOTA: Silver Flow debe adjuntarse a solo un gráfico. Operará con XAGUSD(Silver) con precisión, pero evita adjuntarlo a múltiples gráficos para prevenir la duplicación de operaciones.

¡Actúa rápido - el precio aumentará a 1,800$ una vez que se vendan las copias iniciales!

Filtro:
Giorgi Mgebrishvili
44
Giorgi Mgebrishvili 2025.05.28 21:24 
 

The product had more lose than win since the beginning.

Hamza Ashraf
9548
Respuesta del desarrollador Hamza Ashraf 2025.09.02 20:19
I hope its better in the new version
Respuesta al comentario