Preço final: 1.800$

Bem-vindo ao Silver Flow!

Silver Flow é um EA de última geração projetado para detectar e capitalizar em configurações de negociação de alta probabilidade usando uma combinação de reversão à média e ruptura de volatilidade. Ele se concentra exclusivamente no símbolo XAGUSD(Silver) e é destinado para uso em um único gráfico. Este EA integra um filtro de volatilidade dinâmico e um oscilador de momentum para confirmar entradas, garantindo que as operações sejam realizadas em condições de mercado ideais enquanto minimiza sinais falsos.

Projetado com tecnologia avançada, Silver Flow apresenta desempenho excepcional durante períodos de consolidação do mercado e fases de ruptura. Ele se adapta aos níveis de volatilidade em mudança, otimizando o tamanho e a posição das operações. O EA também inclui ferramentas de gerenciamento de risco embutidas, como stop-loss, take-profit e stops móveis baseados em volatilidade para proteger o capital e garantir ganhos de maneira eficiente.

Recursos:

Configuração rápida: Anexe o EA a um único gráfico de XAGUSD(Silver)

Não utiliza estratégias de grid ou martingale, garantindo gerenciamento de risco baixo

Totalmente compatível com todos os corretores e empresas prop

Adapta-se automaticamente à volatilidade em mudança para desempenho máximo

Possui mecanismos de stop móvel baseado em volatilidade e take-profit dinâmico

Teste de Retorno:

Execute Silver Flow em XAGUSD(Silver) usando configurações padrão ou personalize os parâmetros de risco para adequar-se às suas preferências de drawdown. Os resultados do teste de retorno mostram retornos consistentes ajustados ao risco e gerenciamento de risco eficaz em vários ambientes de mercado.

Configuração:

Basta anexar o EA ao XAGUSD(Silver) no tempo gráfico M15. Configure seu tamanho de operação e configurações de risco preferidas. O EA gerenciará automaticamente as operações, ajustando-se dinamicamente às condições do mercado.

NOTA: Silver Flow deve ser anexado a apenas um gráfico. Ele negociará XAGUSD(Silver) com precisão, mas evite anexá-lo a vários gráficos para prevenir duplicação de operações.

