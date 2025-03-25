ようこそ Silver Flow へ!

Silver Flow は、高確率取引セットアップを検出し、活用するためにミーンリバージョンとボラティリティブレイクアウト戦略の組み合わせを使用して設計された最先端のEAです。それはXAGUSD(Silver)シンボルにのみ焦点を当てており、1つのチャートでの使用を意図しています。このEAは、エントリーを確認するためにダイナミックボラティリティフィルターとモメンタムオシレーターを統合しており、誤ったシグナルを最小限に抑えながら最適な市場条件で取引を行うことを保証します。

先進技術で設計されたSilver Flowは、市場の統合期間とブレイクアウトフェーズで非常に優れたパフォーマンスを発揮します。変化するボラティリティレベルに適応し、取引サイズとポジショニングを最適化します。このEAには、資本を保護し、効率的に利益を確保するためのストップロス、テイクプロフィット、およびボラティリティベースのトレーリングストップなどの組み込みリスク管理ツールも含まれています。

特徴:

迅速なセットアップ: XAGUSD(Silver) の単一チャートにEAを添付

の単一チャートにEAを添付 グリッドまたはマーチンゲール戦略を使用せず、低リスク管理を保証

すべてのブローカーおよびプロップファームと完全に互換性がある

最大のパフォーマンスのために変化するボラティリティに自動的に適応

ボラティリティベースのトレーリングストップおよびダイナミックテイクプロフィットメカニズムを搭載

バックテスト:

デフォルト設定を使用してXAGUSD(Silver)でSilver Flowを実行するか、ドローダウンの好みに合わせてリスクパラメータをカスタマイズしてください。バックテスト結果は、さまざまな市場環境における一貫したリスク調整後のリターンと効果的なリスク管理を示しています。

セットアップ:

単にM15タイムフレームのXAGUSD(Silver)にEAを添付してください。好みの取引サイズとリスク設定を構成してください。EAは自動的に取引を管理し、市場条件に動的に調整します。

注意: Silver Flowは1つのチャートのみに添付する必要があります。XAGUSD(Silver)を正確に取引しますが、取引の重複を防ぐために複数のチャートに添付しないでください。

迅速に行動してください – 初回コピーが売り切れたら価格が1,800$に上がります!