Silver Flow

PROMOTION DE LANCEMENT :

  • Copies limitées disponibles au prix actuel !
  • Prix final : 1 800 $
  • Obtenez 1 EA gratuit (valable pour 2 comptes de trading) -> contactez-moi après votre achat

Bienvenue à Silver Flow!

Silver Flow est un EA à la pointe de la technologie conçu pour détecter et capitaliser sur des configurations de trading à haute probabilité en utilisant une combinaison de reversion à la moyenne et de brouillage de volatilité. Il se concentre exclusivement sur le symbole XAGUSD(Silver) et est destiné à être utilisé sur un seul graphique. Cet EA intègre un filtre de volatilité dynamique et un oscillateur de momentum pour confirmer les entrées, garantissant que les transactions sont effectuées dans des conditions de marché optimales tout en minimisant les signaux faussement.

Conçu avec une technologie avancée, Silver Flow performe exceptionnellement bien lors des périodes de consolidation du marché et des phases de rupture. Il s'adapte aux niveaux de volatilité changeants, optimisant la taille et le positionnement des trades. L'EA comprend également des outils de gestion des risques intégrés tels que stop-loss, take-profit, et trailing stops basés sur la volatilité pour protéger le capital et sécuriser les gains efficacement.

Caractéristiques :

  • Configuration rapide : attachez l'EA à un seul graphique de XAGUSD(Silver)
  • N'utilise pas de stratégies de grille ou de martingale, garantissant une gestion des risques faible
  • Entièrement compatible avec tous les courtiers et sociétés de prop trading
  • S'adapte automatiquement aux niveaux de volatilité changeants pour une performance maximale
  • Fonctionne avec des trailing stops basés sur la volatilité et des mécanismes de take-profit dynamique

Backtesting :

Exécutez Silver Flow sur XAGUSD(Silver) en utilisant les paramètres par défaut ou personnalisez les paramètres de risque pour s'adapter à vos préférences de drawdown. Les résultats des tests de rétroaction montrent des rendements ajustés au risque cohérents et une gestion des risques efficace dans divers environnements de marché.

Configuration :

Il suffit d'attacher l'EA à XAGUSD(Silver) sur la période M15. Configurez votre taille de trade préférée et vos paramètres de risque. L'EA gérera automatiquement les trades, s'ajustant dynamiquement aux conditions du marché.

REMARQUE : Silver Flow doit être attaché à un seul graphique. Il négociera XAGUSD(Silver) avec précision, mais évitez de l'attacher à plusieurs graphiques pour éviter les duplications de trades.

Agissez rapidement – le prix augmentera à 1 800 $ une fois les copies initiales vendues !

Giorgi Mgebrishvili
Giorgi Mgebrishvili 2025.05.28 21:24 
 

The product had more lose than win since the beginning.

Hamza Ashraf
9428
Réponse du développeur Hamza Ashraf 2025.09.02 20:19
I hope its better in the new version
Répondre à l'avis