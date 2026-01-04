RTC ML AiBot
RTC ML AiBot | ML Signal Executor EA - Risikomanagement-System für den einmaligen Einstieg
RTC ML AiBot ist kein typischer "Plug-and-Profit"-Roboter.
Es handelt sich um eine professionelle Ausführungs- und Risikokontroll-Engine, die zusammen mit einem fortschrittlichen Machine-Learning-Signalsystem arbeitet.
Dieser EA wurde entwickelt, um ein kritisches Problem zu lösen, mit dem die meisten Händler konfrontiert sind: Kapitalschutz bei gleichzeitiger disziplinierter und konsistenter Ausführung von Signalen.
RTC ML AiBot wurde als spezielle Ausführungs- und Risikomanagementschicht für fortschrittliche signalbasierte Handelssysteme entwickelt.
Es legt den Schwerpunkt auf Kapitalschutz, Ausführungsdisziplin und kontrolliertes Engagement - und nicht auf Handelsfrequenz oder aggressive Strategien.
Dieses System wurde für Händler entwickelt, die bereits verstanden haben, dass das langfristige Überleben auf dem Markt von der Ausführungsqualität und Risikodisziplin abhängt - nicht von der Quantität der Signale.
⚙️ Wofür dieser EA konzipiert ist
Dieser Expert Advisor ist ein professionelles Ausführungs- und Risikomanagement-System.
Er prognostiziert nicht den Markt, sondern konzentriert sich auf:
-
Kapitalschutz
-
Ausführungsdisziplin
-
Risikokonsistenz
Der EA führt Trades nur aus, wenn die Bedingungen strengen Risiko- und Qualitätsregeln entsprechen.
⚙️ Warum gibt es diesen EA?
Die meisten Trader scheitern nicht an schlechten Signalen, sondern an:
- schlechter Ausführung - emotionaler Risikoentscheidungen - mangelnder Disziplin RTC ML AiBot wurde entwickelt, um diese Schwächen zu beseitigen, indem er strenge Ausführungsregeln und Risikogrenzen automatisch durchsetzt.
🛡 Wichtigste Merkmale des Risikomanagements
-
Single-Entry-Ausführung (kein Overtrading)
-
Festes oder dynamisches Risiko pro Handel
-
Täglicher Verlust und täglicher Gewinnschutz
-
Eigenkapitalschutzsystem
-
Konsekutive Verlustkontrolle
-
Spread- und Nachrichtenfilter
-
Trailing Stop und Partial Close Optionen
🚫 Kein Raster 🚫 Kein Martingal 🚫 Keine Mittelwertbildung 🚫 Keine Erholungslogik
🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?
✔ Trader, die Risikokontrolle über die Handelsfrequenz stellen
✔ Prop-Firmen-Trader, die eine strikte Drawdown-Durchsetzung benötigen
✔ Nutzer, die ML- oder signalbasierte Strategien betreiben
⚠️Who Dieser EA ist NICHT geeignet für
✖ Hochfrequenz-Scalper
✖ Grid-/Martingale-Händler
✖ Nutzer, die garantierte Gewinne erwarten
🎯 Handels-Philosophie
-
Ein Handel pro Signal
-
Ein Handel pro Bar (optional)
-
Präzision vor Häufigkeit
-
Entwickelt für Konsistenz, nicht für Glücksspiel
🧠 Signal-Einbindung
⚠️ Dieser EA ist bewusst als begleitender Executor für den RTC ML Indikator konzipiert. Der Indikator führt alle Lern- und Vorhersageaufgaben aus, während der EA dafür sorgt, dass die Signale sicher und konsistent ausgeführt werden.
Der EA:
-
Liest die verarbeiteten Vorhersagedaten
-
Wendet Risiko- und Ausführungslogik an
-
Verwaltet den gesamten Lebenszyklus des Handels
Ohne den Indikator werden keine Trades ausgeführt.
🏦 Prop Firm & Personal Account bereit
Beinhaltet einen speziellen Prop Firm Modus:
-
Tägliche Drawdown-Kontrolle
-
Kontrolle des Gesamt-Drawdowns
-
Verfolgung des Zielgewinns
-
Überwachung der Challenge-Dauer
📊 Transparenz
Ein öffentliches MQL5 Live-Signal wird zur Demonstration bereitgestellt:
-
Ausführungsverhalten
-
Drawdown-Disziplin
-
Performance auf dem realen Markt
Die Live-Ergebnisse werden zur Transparenz des Ausführungsverhaltens und der Risikodisziplin zur Verfügung gestellt - nicht als Gewinngarantie. Sie können hier die Live-Performance von RTC ML AiBot überprüfen
⚠️ Haftungsausschluss
Automatisierter Handel birgt Risiken. Vergangene oder Live-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.