RTC ML AiBot ist kein typischer "Plug-and-Profit"-Roboter.
 Es handelt sich um eine professionelle Ausführungs- und Risikokontroll-Engine, die zusammen mit einem fortschrittlichen Machine-Learning-Signalsystem arbeitet.
Dieser EA wurde entwickelt, um ein kritisches Problem zu lösen, mit dem die meisten Händler konfrontiert sind: Kapitalschutz bei gleichzeitiger disziplinierter und konsistenter Ausführung von Signalen.

RTC ML AiBot wurde als spezielle Ausführungs- und Risikomanagementschicht für fortschrittliche signalbasierte Handelssysteme entwickelt.
Es legt den Schwerpunkt auf Kapitalschutz, Ausführungsdisziplin und kontrolliertes Engagement - und nicht auf Handelsfrequenz oder aggressive Strategien.
Dieses System wurde für Händler entwickelt, die bereits verstanden haben, dass das langfristige Überleben auf dem Markt von der Ausführungsqualität und Risikodisziplin abhängt - nicht von der Quantität der Signale.

⚙️ Wofür dieser EA konzipiert ist

Dieser Expert Advisor ist ein professionelles Ausführungs- und Risikomanagement-System.
Er prognostiziert nicht den Markt, sondern konzentriert sich auf:

  • Kapitalschutz

  • Ausführungsdisziplin

  • Risikokonsistenz

Der EA führt Trades nur aus, wenn die Bedingungen strengen Risiko- und Qualitätsregeln entsprechen.

⚙️ Warum gibt es diesen EA?

Die meisten Trader scheitern nicht an schlechten Signalen, sondern an:

- schlechter Ausführung - emotionaler Risikoentscheidungen - mangelnder Disziplin RTC ML AiBot wurde entwickelt, um diese Schwächen zu beseitigen, indem er strenge Ausführungsregeln und Risikogrenzen automatisch durchsetzt.


🛡 Wichtigste Merkmale des Risikomanagements

  • Single-Entry-Ausführung (kein Overtrading)

  • Festes oder dynamisches Risiko pro Handel

  • Täglicher Verlust und täglicher Gewinnschutz

  • Eigenkapitalschutzsystem

  • Konsekutive Verlustkontrolle

  • Spread- und Nachrichtenfilter

  • Trailing Stop und Partial Close Optionen

🚫 Kein Raster 🚫 Kein Martingal 🚫 Keine Mittelwertbildung 🚫 Keine Erholungslogik

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

✔ Trader, die Risikokontrolle über die Handelsfrequenz stellen
✔ Prop-Firmen-Trader, die eine strikte Drawdown-Durchsetzung benötigen
✔ Nutzer, die ML- oder signalbasierte Strategien betreiben

⚠️Who Dieser EA ist NICHT geeignet für

✖ Hochfrequenz-Scalper
✖ Grid-/Martingale-Händler
✖ Nutzer, die garantierte Gewinne erwarten

🎯 Handels-Philosophie

  • Ein Handel pro Signal

  • Ein Handel pro Bar (optional)

  • Präzision vor Häufigkeit

  • Entwickelt für Konsistenz, nicht für Glücksspiel

🧠 Signal-Einbindung

⚠️ Dieser EA ist bewusst als begleitender Executor für den RTC ML Indikator konzipiert. Der Indikator führt alle Lern- und Vorhersageaufgaben aus, während der EA dafür sorgt, dass die Signale sicher und konsistent ausgeführt werden.

Der EA:

  • Liest die verarbeiteten Vorhersagedaten

  • Wendet Risiko- und Ausführungslogik an

  • Verwaltet den gesamten Lebenszyklus des Handels

Ohne den Indikator werden keine Trades ausgeführt.


🏦 Prop Firm & Personal Account bereit

Beinhaltet einen speziellen Prop Firm Modus:

  • Tägliche Drawdown-Kontrolle

  • Kontrolle des Gesamt-Drawdowns

  • Verfolgung des Zielgewinns

  • Überwachung der Challenge-Dauer

📊 Transparenz

Ein öffentliches MQL5 Live-Signal wird zur Demonstration bereitgestellt:

  • Ausführungsverhalten

  • Drawdown-Disziplin

  • Performance auf dem realen Markt

Die Live-Ergebnisse werden zur Transparenz des Ausführungsverhaltens und der Risikodisziplin zur Verfügung gestellt - nicht als Gewinngarantie. Sie können hier die Live-Performance von RTC ML AiBot überprüfen


⚠️ Haftungsausschluss
Automatisierter Handel birgt Risiken. Vergangene oder Live-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



❓FAQ

Warum handelt der EA nicht allein?
Dieser EA ist als Ausführungs- und Risikomanagementschicht konzipiert. Die gesamte Marktanalyse wird durch den ML-Indikator durchgeführt.

Warum kein Backtest?
Der Indikator verwendet adaptives Lernen, das nur unter realen Marktbedingungen funktioniert, um eine historische Überanpassung zu vermeiden.

Ist dieses System sicher?
Der EA verwendet keine Grid-, Martingal- oder Mittelwertbildungsstrategien. Risikolimits werden auf mehreren Ebenen durchgesetzt.

Welcher Kontotyp wird empfohlen?
Broker mit niedrigem Spread / Null-Spread. Vor dem Live-Einsatz wird ein Demotest empfohlen.





