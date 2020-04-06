Gold Velocity Pro
Universal Scalper Pro ist ein hochleistungsfähiges automatisiertes Handelssystem, das für einen einzigen Zweck entwickelt wurde:beständige Gewinngenerierung.
Im Gegensatz zu restriktiven EAs, die Sie an ein einziges Paar binden, funktioniert diese universelle Engine mitJEDEM Symbol ( XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, Indizes) undJEDEM Zeitrahmen. Er ist so konzipiert, dass er sich an die Marktvolatilität anpasst und schnelle Gewinne sichert, während er Ihr Kapital mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau schützt.
🚀 Warum Trader Universal Scalper Pro wählen
-
Multi-Asset-Freiheit: Handeln Sie Gold (XAUUSD) für hohe Volatilität oder Majors (EURUSD) für Stabilität. Ein EA verwaltet sie alle.
-
Zweistufiges Profit-Locking: Das System verwendet eine intelligente "Bank & Run"-Funktion. Es sichert Teilgewinne frühzeitig (TP1), um die Kosten zu decken, und lässt dann die verbleibende Position den Trend für maximale Gewinne mitlaufen (TP2).
-
Equity Guard Technology: Eingebaute Kapitalschutzfunktionen, einschließlichtäglicher Verlustlimits und aufeinanderfolgender Verlustabschirmungen, stellen sicher, dass Sie den nächsten Tag überleben.
-
Session Targeting: Handelt automatisch nur während der profitabelsten Stunden (London/New York), um eine Stagnation bei geringer Liquidität zu vermeiden.
-
Keine gefährlichen Methoden: Kein Martingale, kein Grid, keine Arbitrage, sondern rein logische Eingaben mit harten Stop-Losses für jeden Handel.
⚙️ Optimierte Eingaben für maximalen Gewinn
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, können Sie diese Schlüsseleinstellungen je nach Ihrer Risikobereitschaft anpassen: [use Xauusd of M5]
💰 Positions- und Geldmanagement
-
FixedLotSize : Das Volumen für Ihre Trades.
-
Tipp für Gewinne: Beginnen Sie mit 0,01. erhöhen Sie diesen Wert auf 1 Lot und erhöhen Sie Ihre täglichen Erträge.
-
-
DailyLossPercentLimit : Der "Sicherheitsschalter".
-
Empfehlung: Setzen Sie ihn auf3,0 ( 3%). Wenn das Eigenkapital an einem Tag um diesen Betrag sinkt, wird der EA angehalten, um Ihr Konto zu schützen.
-
📈 Gewinnziele (Die Engine)
-
TakeProfit1FixedPips : Abstand zum ersten Gewinnziel.
-
Profit Hack: Standard ist50.0. Verwenden Sie 80 Pip für profitablere Ergebnisse Für Scalping auf niedrigeren Zeitrahmen (M5), für häufigere Gewinne können Sie reduzieren.
-
-
TakeProfit2FixedPips (dies funktioniert nicht, bitte nicht verwenden)
-
TakeProfit1Percent : (dies funktioniert nicht, nicht verwenden)
🛡️ Risikokontrollen
-
HarterSLCapInPips : Der maximale Verlust pro Handel.
-
Sicherheitstipp: Der Standardwert ist20,0. Halten Sie diesen Wert eng, um sicherzustellen, dass Ihre Gewinntrades Ihre Verlusttrades einfach übertreffen.
-
-
MaxConsecutiveLosses : Intelligente Vermeidung von Drawdowns.
-
Funktion: Wenn die Marktbedingungen schlecht sind und der EA6 Verluste in Folge erleidet, geht er in den "Schlafmodus", um emotionales Rachehandeln zu verhindern.
-
⏱️ Zeitsteuerung & Filter
-
LondonStartStunde / NewYorkStartStunde :
-
Strategie: Der EA findet die besten Züge bei hohem Volumen. Stellen Sie sicher, dass diese mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinstimmen (in der Regel GMT+2/3), um die Eröffnungsexplosionen des Marktes zu erwischen.
