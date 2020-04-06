Gold Velocity Pro

Universal Scalper Pro ist ein hochleistungsfähiges automatisiertes Handelssystem, das für einen einzigen Zweck entwickelt wurde:beständige Gewinngenerierung.

Im Gegensatz zu restriktiven EAs, die Sie an ein einziges Paar binden, funktioniert diese universelle Engine mitJEDEM Symbol ( XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, Indizes) undJEDEM Zeitrahmen. Er ist so konzipiert, dass er sich an die Marktvolatilität anpasst und schnelle Gewinne sichert, während er Ihr Kapital mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau schützt.

🚀 Warum Trader Universal Scalper Pro wählen

Multi-Asset-Freiheit: Handeln Sie Gold (XAUUSD) für hohe Volatilität oder Majors (EURUSD) für Stabilität. Ein EA verwaltet sie alle.

Zweistufiges Profit-Locking: Das System verwendet eine intelligente "Bank & Run"-Funktion. Es sichert Teilgewinne frühzeitig (TP1), um die Kosten zu decken, und lässt dann die verbleibende Position den Trend für maximale Gewinne mitlaufen (TP2).

Equity Guard Technology: Eingebaute Kapitalschutzfunktionen, einschließlich täglicher Verlustlimits und aufeinanderfolgender Verlustabschirmungen , stellen sicher, dass Sie den nächsten Tag überleben.

Session Targeting: Handelt automatisch nur während der profitabelsten Stunden (London/New York), um eine Stagnation bei geringer Liquidität zu vermeiden.

Keine gefährlichen Methoden: Kein Martingale, kein Grid, keine Arbitrage, sondern rein logische Eingaben mit harten Stop-Losses für jeden Handel.

⚙️ Optimierte Eingaben für maximalen Gewinn

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, können Sie diese Schlüsseleinstellungen je nach Ihrer Risikobereitschaft anpassen: [use Xauusd of M5]

💰 Positions- und Geldmanagement

FixedLotSize : Das Volumen für Ihre Trades. Tipp für Gewinne: Beginnen Sie mit 0,01. erhöhen Sie diesen Wert auf 1 Lot und erhöhen Sie Ihre täglichen Erträge.

DailyLossPercentLimit : Der "Sicherheitsschalter". Empfehlung: Setzen Sie ihn auf 3,0 ( 3%). Wenn das Eigenkapital an einem Tag um diesen Betrag sinkt, wird der EA angehalten, um Ihr Konto zu schützen.



📈 Gewinnziele (Die Engine)

TakeProfit1FixedPips : Abstand zum ersten Gewinnziel. Profit Hack: Standard ist 50.0 . Verwenden Sie 80 Pip für profitablere Ergebnisse Für Scalping auf niedrigeren Zeitrahmen (M5), für häufigere Gewinne können Sie reduzieren.

TakeProfit2FixedPips (dies funktioniert nicht, bitte nicht verwenden)

TakeProfit1Percent : (dies funktioniert nicht, nicht verwenden)

🛡️ Risikokontrollen

HarterSLCapInPips : Der maximale Verlust pro Handel. Sicherheitstipp: Der Standardwert ist 20,0 . Halten Sie diesen Wert eng, um sicherzustellen, dass Ihre Gewinntrades Ihre Verlusttrades einfach übertreffen.

MaxConsecutiveLosses : Intelligente Vermeidung von Drawdowns. Funktion: Wenn die Marktbedingungen schlecht sind und der EA 6 Verluste in Folge erleidet, geht er in den "Schlafmodus", um emotionales Rachehandeln zu verhindern.



⏱️ Zeitsteuerung & Filter