Zen Flow 2

Bem-vindo ao ZenFlow!

ZenFlow é um EA avançado projetado para se adaptar a tendências de mercado em mudança com precisão e velocidade. Ele é otimizado para negociar o símbolo XAUUSD( or GOLD) e deve ser executado em apenas um gráfico. Este EA utiliza uma estratégia sofisticada de seguir tendências combinada com um indicador baseado em momentum que identifica os pontos de entrada ideais enquanto filtra sinais falsos. O recurso de trailing stop-loss ajuda a garantir lucros enquanto gerencia riscos de forma eficaz.

Construído com tecnologia de ponta, este EA é particularmente eficiente durante mercados em tendência, garantindo alta precisão na execução de negociações. Seu sistema interno de gerenciamento de risco inclui dimensionamento dinâmico de lotes, stop-loss, take-profit e trailing stops, todos com o objetivo de maximizar o potencial de cada negociação enquanto protege seu capital.

Recursos:

Configuração rápida e fácil: Anexe o EA a um único gráfico do XAUUSD( or GOLD)

Sem grid, sem martingale, sem estratégias de alto risco

Compatível com todos os corretores e empresas de negociação prop

Adapta-se automaticamente às condições do mercado para um desempenho ideal

Funcionalidades de trailing stop-loss e take-profit para assegurar ganhos

Teste Retroativo:

Execute o EA no XAUUSD( or GOLD) com as configurações padrão ou personalize os parâmetros de gerenciamento de risco para corresponder aos seus níveis de drawdown preferidos. Testes retroativos demonstram crescimento consistente e gerenciamento de risco eficaz em várias condições de mercado.

Configuração:

Basta anexar o EA ao XAUUSD( or GOLD) no prazo de M15. Defina seu tamanho de negociação preferido e limites de risco, e o EA gerenciará o restante automaticamente, lidando com as negociações de forma eficiente.

NOTA: ZenFlow deve ser anexado a um único gráfico apenas. Ele negocia XAUUSD(GOLD) com precisão, mas evite anexá-lo a múltiplos gráficos para prevenir negociações duplicadas.

