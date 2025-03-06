ZenFlowへようこそ！

ZenFlowは、変化する市場トレンドに正確かつ迅速に適応するよう設計された高度なEAです。XAUUSD( or GOLD)シンボルの取引に最適化されており、1つのチャートでのみ実行するべきです。このEAは、偽のシグナルをフィルタリングしながら最適なエントリーポイントを特定するモメンタムベースのインジケーターと組み合わせた洗練されたトレンドフォロー戦略を使用しています。トレーリングストップロス機能は、リスクを有効に管理しながら利益を確保するのに役立ちます。

最先端の技術で構築されたこのEAは、特にトレンド市場で効率的であり、取引の実行精度が高いことを保証します。内蔵のリスク管理システムには、ダイナミックなロットサイズ、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップが含まれており、すべてがあなたの資本を守りながら取引の可能性を最大化することを目的としています。

特徴：

迅速で簡単なセットアップ：XAUUSD( or GOLD)の単一チャートにEAを接続します

グリッドなし、マーチンゲールなし、高リスク戦略なし

すべてのブローカーおよびプロップトレーディング会社と互換性があります

市場状況に自動的に適応して最適なパフォーマンスを提供

利益を確保するためのトレーリングストップロスおよびテイクプロフィット機能

バックテスト：

デフォルト設定でXAUUSD( or GOLD)でEAを実行するか、好みのドローダウンレベルに合わせてリスク管理パラメータをカスタマイズします。バックテストは、さまざまな市場条件での一貫した成長と効果的なリスク管理を示しています。

セットアップ：

M15の時間枠でXAUUSD( or GOLD)にEAを単に接続します。好みの取引サイズとリスク制限を設定すると、EAは自動的に残りの管理を行い、取引を効率的に処理します。

注意： ZenFlowは1つのチャートにのみ接続する必要があります。XAUUSD(GOLD)を正確に取引しますが、重複取引を防ぐために複数のチャートに接続しないでください。

急いでください – 初期コピーが売れると価格は1,700ドルに上がります！