Zen Flow 2
- Experts
- Hamza Ashraf
- Versione: 4.72
- Aggiornato: 17 settembre 2025
- Attivazioni: 10
PROMOZIONE DI LANCIO:
- Solo pochi esemplari rimasti al prezzo attuale!
- Prezzo finale: 1.700$
- Ottieni 1 EA gratis (per 2 conti di trading) -> contattami dopo l'acquisto
Benvenuto in ZenFlow!
ZenFlow è un EA avanzato progettato per adattarsi con precisione e velocità ai cambiamenti delle tendenze di mercato. È ottimizzato per fare trading sul simbolo XAUUSD( or GOLD) e dovrebbe essere eseguito solo su un grafico. Questo EA utilizza una sofisticata strategia di follow-trend combinata con un indicatore basato sul momentum che identifica i punti di ingresso ottimali mentre filtra i segnali falsi. La funzione di trailing stop-loss aiuta a garantire i profitti mentre gestisce efficacemente i rischi.
Realizzato con una tecnologia all'avanguardia, questo EA è particolarmente efficiente durante i mercati in trend, garantendo un'alta precisione nell'esecuzione delle operazioni. Il suo sistema di gestione del rischio integrato include dimensionamento dinamico dei lotti, stop-loss, take-profit e trailing stops, tutti mirati a massimizzare il potenziale di ogni operazione mentre si protegge il capitale.
Caratteristiche:
- Configurazione rapida e semplice: allega l'EA a un singolo grafico di XAUUSD( or GOLD)
- Nessuna grid, nessun martingale, nessuna strategia ad alto rischio
- Compatibile con tutti i broker e le aziende di trading prop
- Si adatta automaticamente alle condizioni di mercato per prestazioni ottimali
- Funzionalità di trailing stop-loss e take-profit per garantire guadagni
Backtesting:
Esegui l'EA su XAUUSD( or GOLD) con le impostazioni predefinite o personalizza i parametri di gestione del rischio per adattarli ai tuoi livelli di drawdown preferiti. I backtest dimostrano una crescita consistente e una gestione del rischio efficace in varie condizioni di mercato.
Configurazione:
Allega semplicemente l'EA a XAUUSD( or GOLD) sul timeframe M15. Imposta la dimensione dell'operazione e i limiti di rischio preferiti, e l'EA gestirà il resto automaticamente, gestendo le operazioni in modo efficiente.
NOTA: ZenFlow dovrebbe essere allegato solo a un grafico. Fa trading su XAUUSD(GOLD) in modo preciso, ma ti preghiamo di evitare di allegarlo a più grafici per prevenire operazioni duplicate.
Agisci in fretta – il prezzo aumenterà a 1.700$ una volta venduti i primi esemplari!
已购买，如何获得免费EA