Zen Flow 2

欢迎来到ZenFlow!

ZenFlow是一款先进的EA，旨在精确快速地适应不断变化的市场趋势。它经过优化，专门用于交易XAUUSD( or GOLD)符号，并且只应在一个图表上运行。该EA使用复杂的趋势跟随策略，结合基于动量的指标来识别最佳入场点，同时过滤掉虚假信号。移动止损功能有助于在有效管理风险的同时保障利润。

使用尖端技术构建，这款EA在趋势市场中特别高效，确保交易执行的高准确性。其内置的风险管理系统包括动态手数、止损、止盈和移动止损，旨在最大化每笔交易的潜力，同时保护您的资金。

特点：

快速简便的设置：将EA附加到XAUUSD( or GOLD)的单个图表上

无网格，无马丁格尔，无高风险策略

与所有经纪商和自营交易公司兼容

自动适应市场条件以实现最佳性能

移动止损和止盈功能以保障收益

回测：

在XAUUSD( or GOLD)上使用默认设置运行EA，或根据您喜欢的回撤水平自定义风险管理参数。回测显示在各种市场条件下持续增长和有效的风险管理。

设置：

只需将EA附加到XAUUSD( or GOLD)的M15时间框架上。设置您喜欢的交易大小和风险限制，EA将自动管理其余的内容，高效处理交易。

注意：ZenFlow仅应附加到一个图表上。它精确交易XAUUSD(GOLD)，但请避免将其附加到多个图表，以防止重复交易。

