Zen Flow 2

1 EA 무료 제공 (2개의 거래 계좌에 해당) -> 구매 후 저에게 연락해주세요



ZenFlow에 오신 것을 환영합니다!

ZenFlow는 변화하는 시장 트렌드에 정밀하고 신속하게 적응하도록 설계된 고급 EA입니다. XAUUSD( or GOLD) 기호로 거래할 수 있도록 최적화되어 있으며, 오직 하나의 차트에서만 실행해야 합니다. 이 EA는 정교한 추세 추종 전략과 최적의 진입점을 식별하면서 잘못된 신호를 걸러내는 모멘텀 기반 지표를 결합하여 사용합니다. 트레일링 손절매 기능은 이익을 확보하면서 효과적으로 리스크를 관리하는 데 도움을 줍니다.

최첨단 기술로 제작된 이 EA는 특히 추세가 있는 시장에서 효율적이며, 거래 실행의 높은 정확성을 보장합니다. 내장된 리스크 관리 시스템에는 동적 로트 크기 조정, 손절매, 이익 실현 및 트레일링 스톱이 포함되어 있어, 자본을 보호하면서 각각의 거래의 잠재력을 극대화하는 것을 목표로 합니다.

특징:

빠르고 간편한 설정: XAUUSD( or GOLD)의 단일 차트에 EA를 첨부하십시오.

그리드, 마틴게일, 고위험 전략 없음

모든 브로커 및 사모펀드와 호환 가능

최적의 성과를 위해 시장 조건에 자동으로 적응

이익 확보를 위한 트레일링 손절매 및 이익 실현 기능

백테스트:

기본 설정으로 XAUUSD( or GOLD)에서 EA를 실행하거나, 선호하는 드로우다운 수준에 맞게 리스크 관리 매개변수를 사용자 지정하십시오. 백테스트는 다양한 시장 조건에서 일관된 성장과 효과적인 리스크 관리를 보여줍니다.

설정:

M15 타임프레임에서 XAUUSD( or GOLD)에 EA를 첨부하기만 하면 됩니다. 선호하는 거래 크기 및 리스크 한계를 설정하면 EA가 나머지를 자동으로 관리하여 효율적으로 거래를 처리합니다.

참고: ZenFlow는 하나의 차트에만 첨부해야 합니다. XAUUSD(GOLD)를 정확하게 거래하지만, 중복 거래를 방지하기 위해 여러 차트에 첨부하지 않도록 하세요.

