Zen Flow 2

2.9

출시 프로모션:

  • 현재 가격에 남은 수량은 몇 개밖에 없습니다!
  • 최종 가격: 1,700$
  • 1 EA 무료 제공 (2개의 거래 계좌에 해당) -> 구매 후 저에게 연락해주세요

ZenFlow에 오신 것을 환영합니다!

ZenFlow는 변화하는 시장 트렌드에 정밀하고 신속하게 적응하도록 설계된 고급 EA입니다. XAUUSD( or GOLD) 기호로 거래할 수 있도록 최적화되어 있으며, 오직 하나의 차트에서만 실행해야 합니다. 이 EA는 정교한 추세 추종 전략과 최적의 진입점을 식별하면서 잘못된 신호를 걸러내는 모멘텀 기반 지표를 결합하여 사용합니다. 트레일링 손절매 기능은 이익을 확보하면서 효과적으로 리스크를 관리하는 데 도움을 줍니다.

최첨단 기술로 제작된 이 EA는 특히 추세가 있는 시장에서 효율적이며, 거래 실행의 높은 정확성을 보장합니다. 내장된 리스크 관리 시스템에는 동적 로트 크기 조정, 손절매, 이익 실현 및 트레일링 스톱이 포함되어 있어, 자본을 보호하면서 각각의 거래의 잠재력을 극대화하는 것을 목표로 합니다.

특징:

  • 빠르고 간편한 설정: XAUUSD( or GOLD)의 단일 차트에 EA를 첨부하십시오.
  • 그리드, 마틴게일, 고위험 전략 없음
  • 모든 브로커 및 사모펀드와 호환 가능
  • 최적의 성과를 위해 시장 조건에 자동으로 적응
  • 이익 확보를 위한 트레일링 손절매 및 이익 실현 기능

백테스트:

기본 설정으로 XAUUSD( or GOLD)에서 EA를 실행하거나, 선호하는 드로우다운 수준에 맞게 리스크 관리 매개변수를 사용자 지정하십시오. 백테스트는 다양한 시장 조건에서 일관된 성장과 효과적인 리스크 관리를 보여줍니다.

설정:

M15 타임프레임에서 XAUUSD( or GOLD)에 EA를 첨부하기만 하면 됩니다. 선호하는 거래 크기 및 리스크 한계를 설정하면 EA가 나머지를 자동으로 관리하여 효율적으로 거래를 처리합니다.

참고: ZenFlow는 하나의 차트에만 첨부해야 합니다. XAUUSD(GOLD)를 정확하게 거래하지만, 중복 거래를 방지하기 위해 여러 차트에 첨부하지 않도록 하세요.

신속하게 행동하세요 – 초기에 판매되는 사본이 매진되면 가격이 1,700$로 증가합니다!

리뷰 31
xuweiopas1
40
xuweiopas1 2025.04.07 10:40 
 

已购买，如何获得免费EA

barryaljudaya
19
barryaljudaya 2025.04.03 03:31 
 

AMAZING,I have tried many, many EA, you are the best without a doubt. Thank you from my heart.

Wachira Apicho
50
Wachira Apicho 2025.03.28 02:29 
 

This EA for me that I use with real account. EA works very well and smarter than other EA that I have tried. And I received sincere support service. For anyone looking for a good EA, I recommend it. EA will make profit for us continuously.

추천 제품
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experts
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Experts
이동 평균 표시기의 거래 로봇 전문가 혜택: 스캘핑, 마틴게일, 그리드 트레이딩. 하나의 주문 또는 주문 그리드로만 거래를 설정할 수 있습니다. 동적, 고정 또는 승수 단계 및 거래 로트가 있는 고도로 사용자 정의 가능한 주문 그리드를 통해 Expert Advisor를 거의 모든 거래 수단에 적용할 수 있습니다. 드로다운 복구 시스템, 손실 주문 및 잔액 보호 중복 그리드 거래가 반등하지 않는 가격 변동에 취약하다는 것은 비밀이 아니지만 주문 복구 시스템 덕분에 고문은 대부분의 하락에서 벗어날 수 있습니다. 드로우다운 탈출은 수익성이 없는 가장 먼 주문과 시장에 가장 가까운 주문을 이익이 있는 주문과 겹치는 방식으로 수행됩니다. 거래 로봇은 수동 거래 또는 다른 전문가가 개설한 거래의 경우 계정에서 손실된 위치를 복구하는 데 사용할 수 있습니다. 매직 넘버로 모든 주문을 픽업하고 처리할 수 있습니다. 필터를 여는 거래. 모든 거래 전략에는 신호 및 거래 개시에
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
MACD 표시기의 거래 로봇 이것은 거래 로봇의 단순화된 버전이며 하나의 진입 전략만 사용합니다(고급 버전에는 10개 이상의 전략이 있음) 전문가 혜택: 스캘핑, 마틴게일, 그리드 트레이딩. 하나의 주문 또는 주문 그리드로만 거래를 설정할 수 있습니다. 동적, 고정 또는 승수 단계 및 거래 로트가 있는 고도로 사용자 정의 가능한 주문 그리드를 통해 Expert Advisor를 거의 모든 거래 수단에 적용할 수 있습니다. 드로다운 복구 시스템, 손실 주문 및 잔액 보호 중복 그리드 거래가 반등하지 않는 가격 변동에 취약하다는 것은 비밀이 아니지만 주문 복구 시스템 덕분에 고문은 대부분의 하락에서 벗어날 수 있습니다. 드로우다운 탈출은 수익성이 없는 가장 먼 주문과 시장에 가장 가까운 주문을 이익이 있는 주문과 겹치는 방식으로 수행됩니다. 거래 로봇은 수동 거래 또는 다른 전문가가 개설한 거래의 경우 계정에서 손실된 위치를 복구하는 데 사용할 수 있습니다. 매직 넘버로
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Experts
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“두 명의 전문 자문, 하나의 가격: 귀하의 성공을 촉진합니다!” 브렌트유 스캘핑 전문가 + 브렌트유 스윙이 전문가가 한 팀에 전문가 자문을 제공합니다.   Live signal 이 가격은 프로모션 기간 동안 일시적이며 곧 인상될 예정입니다. 최종 가격: 5000 $ 현재 가격으로 몇장 남지 않았으며, 다음 가격은  -->> 1120 $  브렌트유에 오신 것을 환영합니다 브렌트유 전문 고문은 변동성이 큰 에너지 시장을 정확하고 민첩하게 마스터하도록 설계된 강력한 기업입니다. 브렌트유는 단순한 시스템이 아닙니다. 이는 시장 흐름에 적응하는 성공적인 전략을 배포하도록 설계된 전략적 파트너입니다. 스캘핑 기술을 통해 빠른 시장 움직임을 활용하고 싶거나 스윙 트레이딩의 신중한 접근 방식을 선호한다면 브렌트유가 도와드립니다. 고급 알고리즘은 시장 동향을 분석하여 이익을 극대화하고 위험을 최소화하는 거래를 실행합니다. 주요 특징들: 고급 전략 구현: 스캘핑, 스윙 및 기타 맞춤형 전
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experts
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
MultiNinja
carl_carl101
Experts
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
S&P 500 스캘퍼 어드바이저(S&P 500 Scalper Advisor)는 S&P 500 지수를 성공적으로 거래하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 혁신적인 도구입니다. S&P 500 지수는 미국 주식 시장에서 가장 널리 사용되고 권위 있는 지표 중 하나로, 미국 500대 기업으로 구성되어 있습니다. 특징: 자동화된 거래 솔루션:       이 자문가는 고급 알고리즘과 기술적 분석을 기반으로 시장 상황의 변화에 맞춰 전략을 자동으로 조정합니다. 다양한 접근 방식:       자문가는 지수 추세 이해, 가격 변동 분석, 수익 극대화와 위험 최소화를 위한 알고리즘 등 여러 가지 전략을 결합합니다. 유연성 및 사용자 정의 가능성:       트레이더는 자신의 트레이딩 목표, 위험 수준, 트레이딩 전략 선호도에 맞춰 EA 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 위험 관리:       자문가는 시장을 지속적으로 모니터링하고 위험을 관리하기 위한 조치를 취합니다. 특정 손실 수준에 도달하면 거래
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.95 (38)
Experts
VolumeHedger EA [ 라이브 시그널 ]  ,  [ 내 채널 ]   ,  [ 세트 파일 ]  ,   [ 블로그 ]   , [ AI 사용 ]  ,  [ PDF Guide ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA와 함께 커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다. 실시간 시그널 __________   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA는 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura BTC는 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은 통화 쌍 BTCUSD(비트코인)를 거래하도록 설계되었습니다. 2017년부터 2025년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일이나 그리드 거래와 같은 위험한 자금 관리 기술을 피합니다. Aura Bitcoin Hash는 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층, 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사용합니다. 네트워크
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
가격: 606$ -> 808$ 사용 설명서 :  Manual ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5 ENEA mt5 는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다. 주요 특징: 실시간 레짐 감지 : 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면 동적 전략 전환   시장 레짐에 따라 전략 변경 AI 모델 GPT5   (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습 자동 TP, SL 조정 기능 활성화 M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반 은닉 마르코프
제작자의 제품 더 보기
Zen Flow 2 MT4
Hamza Ashraf
2.33 (6)
Experts
출시 프로모션: 현재 가격에 남은 수량은 몇 개밖에 없습니다! 최종 가격: 1,700$ 1 EA 무료 제공 (2개의 거래 계좌에 해당) -> 구매 후 저에게 연락해주세요 Instruction Blog Link to Channel ZenFlow에 오신 것을 환영합니다! ZenFlow는 변화하는 시장 트렌드에 정밀하고 신속하게 적응하도록 설계된 고급 EA입니다. XAUUSD( or GOLD) 기호로 거래할 수 있도록 최적화되어 있으며, 오직 하나의 차트에서만 실행해야 합니다. 이 EA는 정교한 추세 추종 전략과 최적의 진입점을 식별하면서 잘못된 신호를 걸러내는 모멘텀 기반 지표를 결합하여 사용합니다. 트레일링 손절매 기능은 이익을 확보하면서 효과적으로 리스크를 관리하는 데 도움을 줍니다. 최첨단 기술로 제작된 이 EA는 특히 추세가 있는 시장에서 효율적이며, 거래 실행의 높은 정확성을 보장합니다. 내장된 리스크 관리 시스템에는 동적 로트 크기 조정, 손절매, 이익 실현 및 트레일링
Silver Flow MT4
Hamza Ashraf
1 (1)
Experts
런칭 프로모션: 현재 가격에 한정된 수량만 제공됩니다! 최종 가격: 1,800$ 1 EA를 무료로 받으세요 (2 개의 거래 계정에 유효) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Instruction Blog Link to Channel 환영합니다 Silver Flow 에! Silver Flow 는 평균 회귀 와 변동성 돌파 전략의 조합을 사용하여 높은 확률의 거래 세트를 탐지하고 활용하도록 설계된 최신 EA입니다. 이 EA는 오직 XAGUSD(Silver) 기호에만 집중하며, 하나의 차트에서만 사용하도록 되어 있습니다. 이 EA는 진입을 확인하기 위해 동적 변동성 필터 와 모멘텀 오실레이터 를 통합하여 잘못된 신호를 최소화하면서 최적의 시장 조건에서 거래가 이루어지도록 합니다. 최첨단 기술로 설계된 Silver Flow 는 시장 통합 및 돌파 단계에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 변화하는 변동성 수준에 적응하여 거래 규모 및 포지셔닝을 최적화합니다. 이 EA는 자본을 보호하고 효율적으로
Silver Flow
Hamza Ashraf
3 (1)
Experts
런칭 프로모션: 현재 가격에 한정된 수량만 제공됩니다! 최종 가격: 1,800$ 1 EA를 무료로 받으세요 (2 개의 거래 계정에 유효) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Instruction Blog Link to Channel 환영합니다 Silver Flow 에! Silver Flow 는 평균 회귀 와 변동성 돌파 전략의 조합을 사용하여 높은 확률의 거래 세트를 탐지하고 활용하도록 설계된 최신 EA입니다. 이 EA는 오직 XAGUSD(Silver) 기호에만 집중하며, 하나의 차트에서만 사용하도록 되어 있습니다. 이 EA는 진입을 확인하기 위해 동적 변동성 필터 와 모멘텀 오실레이터 를 통합하여 잘못된 신호를 최소화하면서 최적의 시장 조건에서 거래가 이루어지도록 합니다. 최첨단 기술로 설계된 Silver Flow 는 시장 통합 및 돌파 단계에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 변화하는 변동성 수준에 적응하여 거래 규모 및 포지셔닝을 최적화합니다. 이 EA는 자본을 보호하고 효율적으로
Solar Bloom
Hamza Ashraf
Experts
출시 프로모션: 현재 가격으로 한정된 수량만 이용 가능합니다! 최종 가격: 1,800$ 1 EA 무료 제공 (2개의 거래 계정 유효) -> 구매 후 저에게 연락해주세요 Instruction Blog Link to Channel Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions. Solar Bloom 에 오신 것을 환영합니다! Solar Bloom 는 중요한 시장 수준을 식별하고 지지 및 저항 영역의 조합을 사용하여 높은 확률의 거래 기회를 포착하도록 설계된 강력한 EA입니다. 이 EA는 CHFJPY 심볼에서만 거래하도록 맞춤 설계되었으며, 오직 하나의 차트에서만 사용되도록 되어 있습니다. 이 EA는 지지 및 저항 수준 과 추세 필터 를 결합하여 진입을 검증하며, 거래가 시장의 방향과 일치하도록 보장하고 약한 신호는 걸러냅니다. 고급 시장 분석 도구로, Solar Bl
Zen Shift
Hamza Ashraf
Experts
런칭 프로모션: 현재 가격으로 한정된 수량 제공! 최종 가격: 1,800$ 1 EA를 무료로 받으세요 (2개의 거래 계좌에 유효) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Instruction Blog Link to Channel Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions. 환영합니다 Zen Shift ! Zen Shift 는 복잡한 가격 행동 전략을 사용하여 주요 거래 기회를 식별하는 최첨단 EA입니다. EURJPY 기호를 분석하며 하나의 차트에서만 작동하도록 설계되었습니다. 이 EA는 최고의 진입 및 퇴출을 결정하기 위해 가격 패턴 , 캔들스틱 형성 , 지지 및 저항 수준 을 읽는 데 집중하여 변동성이 큰 시장 조건 및 범위 시장 조건에서 우위를 제공합니다. 고급 시장 분석 기능으로 구축된 Zen Shift 는 변화하는 가격 움직임에 적응하는 데 뛰어나며, 거래가
필터:
[삭제] 2025.06.20 17:34 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello in the new version it should be much better.
Giorgi Mgebrishvili
44
Giorgi Mgebrishvili 2025.05.28 21:25 
 

The creator is very communicative but it absolutely does not help with the quality of EA. It worked only for the first two months and backtest has no relation to real results.

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Have you checked the new version? Its much more stable .
Ivaylo Petrov
187
Ivaylo Petrov 2025.05.27 14:44 
 

When I bought the first version /1.24/ of this robot I was happy with the purchase. After several updates it became an absolute loser. Currently I am trading with the first version /out of 10 trades only one is a loser/. I recommend Mr. Hamza Ashraf to return the first version /ZenFlow2 1.24/ for sale - it works best. Regards- Ivaylo Petrov

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
hello I hear you but i promise i didn't mess up the strategy i just fixed multiple issues,im already working on an upgrade which i think will make it more stable.
Luis Corso
467
Luis Corso 2025.05.23 05:46 
 

Since I bought it in March, I've had very little satisfaction. The truth is that it hasn't given me what I expected; in fact, it's taken away more than I expected. The creator is certainly a kind person who responds very kindly, but his kindness doesn't increase the account capital. I really feel like I've thrown my money away, both the money I paid for and the money I had in my account. I have faith that in the future, they will have a much more competitive product than the one they offer now!

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello im sorry for your bad experience,im working a lot on it to make it much better a new version is on the way and latest update is better too.
GuyNaay Story
34
GuyNaay Story 2025.05.22 05:36 
 

Why EA is not working?

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello have you checked the latest version?
Alexey Khruzin
50
Alexey Khruzin 2025.05.15 18:22 
 

Ever since he dropped out of grad school, he's, uh, he's given me a lot of grief))))

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
The latest update is much better have you checked it
Uladzislau Savastseyenka
141
Uladzislau Savastseyenka 2025.05.01 10:25 
 

Этот советник меня разочаровал. Мало ли что он делает сделки 1 раз в неделю так ещё и в последние время убыточные. Он работает только в истории. Даже после выхода советника он стал намного хуже чем на тестировании в истории. Если это исправиться то буду продлевать аренду и поменяю свое мнение.

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
hello have you checked the latest version of the EA? Its much better
Pompeo Damiani
23
Pompeo Damiani 2025.04.30 21:53 
 

Noleggiato per un mese, il software è assolutamente discordante dalla prova in backtest, tra l'altro lo sto provando sullo stesso broker dove mi dava performance altissime. Assistenza per ora non all'altezza, e neanche il software 5 giorni 0 trade, se non vedrò miglioramenti nei prossimi giorni non cambio la recensione e segnalo anche la situazione truffaldina.

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:58
Hello i have been updating the ea and the latest version is much better please test that too.
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.04.24 14:00 
 

The author promises to fix a serious bug that makes the advisor very inefficient. But there is no confirmation of this yet. If it is profitable, I will change the review to positive.

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
Brave Trader
218
Brave Trader 2025.04.22 18:49 
 

My Honest Review After 15 Days Live with Zen Flow2 EA I started my journey with Zen Flow2 EA feeling a bit skeptical, as many traders naturally are when trying a new Expert Advisor. I had seen some promising results in the strategy tester, but I needed to confirm if it could really deliver in real-time market conditions. After purchasing the EA, I began by forward-testing it on a demo account with IC Trading. The results were consistent and encouraging. Then, on April 7th, I moved the EA to a live account with the same broker—and to my surprise, the trades were identical on both the demo and the live account. I also ran a backtest for the exact same period, and once again, the trades matched perfectly. This confirmed for me that the EA behaves reliably and consistently across backtest, demo, and live trading environments. During this period, I tested different settings, particularly experimenting with the Trailing Stop Loss (TSL). After trying various setups, I found that the default settings were actually the most profitable—another sign that this EA has been well-tuned right out of the box. Beyond the EA’s performance, I was also very impressed with the developer, Hamza. The communication has been excellent—he’s helpful, open-minded, and genuinely listens to user feedback. He maintains an active Telegram group where he shares updates, answers questions, and supports his community, which is something I truly appreciate. That said, I understand that 15 days is still a relatively short period to evaluate the overall long-term performance of any EA. I’ll continue monitoring Zen Flow2 and plan to update my review and share more of my experience after a longer period of usage. For now, I can confidently say that Zen Flow2 has strong potential. It’s rare to find an EA that performs so consistently across all environments, and it’s even rarer to find a developer who stands behind their product with such integrity and support. I believe good work must be recognized and rewarded—and Hamza is one of those developers in the MQL community who truly deserves it.

__________________________________________________________________

After 15 days of live testing, I initially shared a positive review of the Zen Flow2 EA, based on consistent results across backtests, demo, and live accounts with IC Markets (IC Trading). I genuinely believed the EA had solid potential, and I appreciated the developer's communication and support during that phase.

However, I feel it's important to update my review after continued observation.

Since April 24th, the EA has not placed any trades at all, despite normal market conditions and no changes on my end. Additionally, another MQL user reached out to me privately after reading my original review, sharing that they experienced significant losses and that the developer had acknowledged issues with the strategy logic—but has not yet resolved them.

This is concerning, and I believe it's my responsibility to clarify that while I initially had a good experience, the EA does not appear stable or ready for reliable long-term use at this stage.

I do not want my earlier feedback to mislead anyone. My intent was to support good development, but transparency must come first. As of now, I do not recommend purchasing or using Zen Flow2 until the developer addresses these issues and provides a confirmed update.

If things improve and the EA is fixed, I’ll be happy to update my review again. But for now, please exercise caution.

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
thank you so much it truly means a lot to me and the new update is much more stable too.
Ferran Lopez Navarro
3053
Ferran Lopez Navarro 2025.04.17 07:42 
 

bad

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
Marvin Alain Bernard Barthelemy
333
Marvin Alain Bernard Barthelemy 2025.04.16 10:47 
 

The author has not responded for two weeks and the bot is no longer functional. I am waiting for a response from him to change my opinion. Very responsive when it came to purchasing his expert and then nothing. The bot does not work

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
csernilaci
472
csernilaci 2025.04.10 10:08 
 

Üdvözlök minden kedves kereskedőt .Április 10 .naptól - Április 15. napig a robot 6 kereskedése profittal zárult. Ez után Április 15. naptól 16 napig rövid időn belül 3 veszteséges kereskedést zárt. Eladás pozíciókat nyitott egy erösen emelkedő arany trend piacon . Ez alap hiba szerintem. Jeleztem a fejlesztőnek ,hogy javítsa ki a hibát. A robotot a fejlestő tanácsára alap beállításon használtam. A fejlesztő nem segített kellő módon a probléma megoldásában. Ha pozitív válltozás történik változtatok az értékelésemen.

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
joasvdk
47
joasvdk 2025.04.08 09:38 
 

Testing this for about a month and its definitely profitable so I do recommend. Its not as good as the back test to be honest but I am still happy with the results and for this price you should definitely give it a try. The author is very helpful as well

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try too
xuweiopas1
40
xuweiopas1 2025.04.07 10:40 
 

已购买，如何获得免费EA

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 08:59
Hello the new update is much better please give it a try
UDO SIGMUND FETH
269
UDO SIGMUND FETH 2025.04.05 06:58 
 

Doesn't work at all. Just loses money. I have serious doubts about the backtest results.

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Hello the new update is much better please give it a try
Markus Bischoff
977
Markus Bischoff 2025.04.04 07:40 
 

the bot works only on backtest, not in real! go for example to 2020 and test it there, and also there the bot doesn't work! i'm really willing to change my opinion, if the Dev. fix the bot!

Add: 14.04.2025

i am correcting my rating. with the original, i.e. the default settings, i did not have a good result. however, i let the zenflow through the optimizer and now use my own set. since then, 6 trades have been executed and all closed in profit. i will continue to test and optimize. until then, 4 stars from me.

you can see my last 6 trades in comment section...

update 26.04.2025

Some seems to be strange with this bot... this week only one trade and that was a loss! strange...

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Hello the new update is much better please give it a try
barryaljudaya
19
barryaljudaya 2025.04.03 03:31 
 

AMAZING,I have tried many, many EA, you are the best without a doubt. Thank you from my heart.

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Thank you so much it means a lot .
Wachira Apicho
50
Wachira Apicho 2025.03.28 02:29 
 

This EA for me that I use with real account. EA works very well and smarter than other EA that I have tried. And I received sincere support service. For anyone looking for a good EA, I recommend it. EA will make profit for us continuously.

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Thank you so much it truly means a lot to me.
inokko
182
inokko 2025.03.27 15:30 
 

Very good communication. Vary good EA. Always with SL. No martingale.

Hamza Ashraf
9551
개발자의 답변 Hamza Ashraf 2025.09.03 09:00
Thank you so much.
12
리뷰 답변