Prime Gold DCA Algo

Codificado por Prime Capital Vietnam

Mejor con XAUUSD - tenga en cuenta que DCA es una estrategia de alto riesgo


¡Encuentre su mejor configuración con el backtest antes de operar con una cuenta real por favor!

Con la configuración por defecto:

- Depósito: 10k

- Lote de comercio de 0,01

- DCA pip: 1000 (más 5 precio se abrirá un nuevo comercio)

- Trailing Inicio: 2

- Trailing stop: 1

- Señal Rápida-Lenta: 24-52-18


Nota:

- Mejor con spread máx < 25

- Marco temporal: M1

- Importante: Contacte con nosotros antes de comprar

------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Soporte: Whatsapp +84879118113

Correo electrónico: admin@primecapitalvn. com


