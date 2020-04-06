Ramdom Auto Trade Pro MT5
- Experten
- Nguyen Khac Diep
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Prime Algo_Random Auto Trade Pro
Verschlüsselt durch Prime Capital Vietnam
Strategie:Crayzy-Strategie
- Zufälliger Handel
- Zufälliger Kauf
- Zufälliger Verkauf
- Zufälliger Gewinn
- Zufälliger Take-Profit
- Zufälliger Stoploss
[Wichtig]:
- Backtest sorgfältig vor der Miete
- Versuchen Sie Einstellung von: 0.01 LOT mit 10k Gleichgewicht
- Hebelwirkung: 1:2000 oder mehr
------------------------------------------------------------------
Kontaktieren Sie uns vor der Miete
Unterstützung: Whatsapp +84879118113
E-Mail: admin@primecapitalvn. com