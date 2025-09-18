Der AlgoCore MT5 Expert Advisor ist ein einfaches Handelssystem, das für XAUUSD auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde.

Er wendet eine trendbasierte Methodik mit zusätzlichen Filtern an, um das Risiko zu verwalten und sich den Marktbedingungen anzupassen. Das System wurde mit Blick auf die Einfachheit entwickelt und vermeidet unnötige Komplexität.

HINWEIS: Das aktuelle Live-Signal ist für ein kleines Konto. Sie können es HIER finden.

AlgoCore Einstellungen

Währungspaar: XAUUSD

Zeitrahmen: M15

Empfohlenes Guthaben: 500 USD Minimum

Empfohlene Lotgröße: 0.01 (einstellbar)

Anpassbare Parameter

Magic Number - eindeutige ID für AlgoCore Trades

Statisches Lot - feste Lotgröße

Stop Loss / Take Profit - benutzerdefinierte Werte in Punkten

Kauf-/Verkaufsfilter - aktivieren Sie nur long, nur short oder beides

Zu öffnende Positionen - Anzahl der Trades pro Signal

Total Profit Target - schließt alle Positionen, sobald ein definiertes Ziel erreicht ist

Partial Close - schließt einen Teil der Positionen, wenn der Gewinn erreicht ist

RSI-Filter - vermeidet überkaufte/überverkaufte Positionen

News-Filter - schränkt den Handel rund um Nachrichtenereignisse ein

Zeit- und Tagesfilter - kontrolliert, wann Trades eröffnet werden können

Beste Praktiken

Wenden Sie bei der Anpassung der Parameter ein sorgfältiges Risikomanagement an.

Erwägen Sie die Verwendung eines VPS für einen ununterbrochenen Betrieb

Testen Sie auf Demokonten, bevor Sie sie auf Live-Konten anwenden

Aktualisierungen

Neue Funktionen werden nach vollständiger Erprobung schrittweise eingeführt. Aktualisierungen werden auf der Produktseite angekündigt.

Risiko-Offenlegung

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Der AlgoCore MT5 EA kann Verlustgeschäfte oder Perioden des Drawdowns erleben. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



