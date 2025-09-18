Algocore MT5

Der AlgoCore MT5 Expert Advisor ist ein einfaches Handelssystem, das für XAUUSD auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde.

Er wendet eine trendbasierte Methodik mit zusätzlichen Filtern an, um das Risiko zu verwalten und sich den Marktbedingungen anzupassen. Das System wurde mit Blick auf die Einfachheit entwickelt und vermeidet unnötige Komplexität.

HINWEIS: Das aktuelle Live-Signal ist für ein kleines Konto. Sie können es HIER finden.

AlgoCore Einstellungen

  • Währungspaar: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M15

  • Empfohlenes Guthaben: 500 USD Minimum

  • Empfohlene Lotgröße: 0.01 (einstellbar)

Anpassbare Parameter

  • Magic Number - eindeutige ID für AlgoCore Trades

  • Statisches Lot - feste Lotgröße

  • Stop Loss / Take Profit - benutzerdefinierte Werte in Punkten

  • Kauf-/Verkaufsfilter - aktivieren Sie nur long, nur short oder beides

  • Zu öffnende Positionen - Anzahl der Trades pro Signal

  • Total Profit Target - schließt alle Positionen, sobald ein definiertes Ziel erreicht ist

  • Partial Close - schließt einen Teil der Positionen, wenn der Gewinn erreicht ist

  • RSI-Filter - vermeidet überkaufte/überverkaufte Positionen

  • News-Filter - schränkt den Handel rund um Nachrichtenereignisse ein

  • Zeit- und Tagesfilter - kontrolliert, wann Trades eröffnet werden können

Beste Praktiken

  • Wenden Sie bei der Anpassung der Parameter ein sorgfältiges Risikomanagement an.

  • Erwägen Sie die Verwendung eines VPS für einen ununterbrochenen Betrieb

  • Testen Sie auf Demokonten, bevor Sie sie auf Live-Konten anwenden

Aktualisierungen

Neue Funktionen werden nach vollständiger Erprobung schrittweise eingeführt. Aktualisierungen werden auf der Produktseite angekündigt.

Risiko-Offenlegung

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Der AlgoCore MT5 EA kann Verlustgeschäfte oder Perioden des Drawdowns erleben. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


Ricky Zoltan Beznec
588
Ricky Zoltan Beznec 2025.09.21 07:18 
 

been testing and got real good results backtesting using different inputs.will forward test now. one issue in 1 hour of trading in over 8 months it opened 100;s trades open closed in 1 second with set take profit and stop loss.may have been issue with data from server.

Designetics Enterprises (Private) Limited
1809
Antwort vom Entwickler Lovemore Chirongo 2025.09.21 21:31
Hi Richard, thanks for the feedback. I’ll look into it, as I had a similar experience on silver. I noticed it was caused by very large slippage towards the end of the Asian session and heading into the London premarket. Like in your case, it was an isolated incident, but after a slow replay using broker data, that’s when I picked it up. After you are done with forward test feel free to send feedback or any contribution so i can improve the EA.
