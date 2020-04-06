Moon Touch EA - Una Solución Personalizable para Operar con las Bandas de Bollinger

Moon Touch EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para ayudar a los operadores a aprovechar las Bandas de Bollinger para entradas dinámicas en el mercado. Este EA está construido con flexibilidad en mente, permitiendo a los usuarios ajustar su configuración de acuerdo a su estilo de negociación único. No está optimizado, lo que significa que está creado para que usted lo optimice en función de su estrategia y preferencias.

Cómo funciona

Moon Touch EA monitoriza los movimientos de los precios en relación a las Bandas de Bollinger e identifica oportunidades potenciales de compra y venta:

Señal de Compra: Cuando el precio toca o rompe por debajo de la banda inferior de Bollinger, el EA considera abrir una posición larga.

Señal de venta: Cuando el precio toca o supera la banda superior de Bollinger, el EA considera abrir una posición corta.

Para mantener una operativa disciplinada, Moon Touch EA integra funciones de take profit y stop loss, asegurando que cada operación tenga una gestión del riesgo. El sistema también incluye un filtro de distancia mínima para evitar que las órdenes se coloquen demasiado cerca unas de otras.

Características principales

Estrategia de Bandas de Bollinger - Utiliza un enfoque basado en la desviación estándar para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Parámetros personalizables - Ajuste el periodo de las Bandas de Bollinger, la desviación, el tamaño del lote, el take profit, el stop loss y la distancia mínima de operación.

Comprobaciones de gestión monetaria - Asegura que su cuenta tiene margen suficiente antes de ejecutar las operaciones.

Filtros de Ejecución de Operaciones - Previene operaciones consecutivas rápidas y asegura que las condiciones de la operación se cumplan antes de entrar.

Panel visual: muestra el estado del EA en tiempo real y la última señal de operación directamente en el gráfico para facilitar la supervisión.

Gestión de errores y validación de las condiciones del mercado - El EA comprueba continuamente las condiciones de negociación del broker para garantizar un funcionamiento sin problemas.

¿Quién debería usar el EA Moon Touch?

Este EA es ideal para operadores que:

Prefieren estrategias basadas en las Bandas de Bollinger para las entradas en el mercado.

Quieren un asistente de operaciones semiautomatizado con gestión de riesgos incorporada.

Están dispuestos a probar y optimizar los parámetros para sus condiciones de mercado preferidas.

Operan con los principales pares de divisas donde las Bandas de Bollinger son más eficaces.

Precio y Disponibilidad

Moon Touch EA está disponible por $80 y es parte de una colección premium de soluciones de trading. ¡Visite mi perfil para ver más EAs!

Notas Importantes

Este EA no es una solución plug-and-play - requiere optimización para obtener los mejores resultados.

Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro; siempre pruebe en un entorno de demostración antes de operar en vivo.

Las condiciones del mercado cambian - ajuste los parámetros en consecuencia para alinearlos con su tolerancia al riesgo.

¿Listo para tomar el control de su estrategia de trading? Obtenga Moon Touch EA hoy mismo y comience a optimizar sus operaciones.



