Diamond Crush Band Squeeze EA - Su herramienta de trading personalizable

El EA Diamond Crush Band Squeeze está diseñado para operadores que desean un control total sobre su estrategia. Este AE no está preoptimizado, sino que proporciona una base sólida para que usted lo ajuste y personalice según sus preferencias.

Cómo funciona

Este AE utiliza la compresión de las bandas de Bollinger para identificar posibles oportunidades de ruptura. La lógica es simple pero efectiva:

Detecta Fases de Baja Volatilidad - El EA analiza el ancho de las Bandas de Bollinger durante un periodo de tiempo determinado. Cuando las bandas se contraen (indicando baja volatilidad), es probable que el mercado se esté preparando para un movimiento fuerte. Identifica señales de ruptura - Si el precio rompe por encima de la banda superior, se genera una señal de compra. Si rompe por debajo de la banda inferior, se genera una señal de venta. Gestión de Riesgo y Ejecución de Operaciones - Cada operación se ejecuta con niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit. El EA también garantiza la validez de las condiciones comerciales mediante la comprobación del tamaño de los lotes, los requisitos de margen y las restricciones del corredor. Comprobaciones de seguridad integradas: el EA evita el exceso de operaciones introduciendo un retardo entre las señales y verificando si una operación ya está abierta.

Características principales

Detección de compresión de las bandas de Bollinger - Filtra las rupturas débiles comparando la anchura de la banda actual con la media durante un período de revisión retrospectiva.

Parámetros personalizables - Ajuste la configuración de las bandas de Bollinger, el tamaño de los lotes, los niveles de stop y los retrasos de las operaciones para adaptarlos a su estrategia.

Ejecución Inteligente de Operaciones - El EA verifica las restricciones del broker antes de colocar una orden.

Notificaciones y Alertas - Reciba alertas a través de notificaciones push, sonido o mensajes en pantalla.

¿Para quién es este EA?

Este EA es ideal para los operadores que:

Quieren un marco para desarrollar y probar su propia estrategia de ruptura.

Prefieren un enfoque basado en las Bandas de Bollinger con una lógica clara.

Necesitan un EA que siga estrictas reglas de validación para la ejecución de operaciones.

Precios

El EA Diamond Crush Band Squeeze está disponible por $80, ofreciendo una solución rentable para los traders que buscan refinar sus estrategias sin pagar de más por soluciones pre-optimizadas.

Más información

Visite mi perfil para descubrir otros asesores expertos adaptados a diferentes condiciones de mercado.

Aviso Importante

Este EA se proporciona como una herramienta personalizable y no viene con ajustes garantizados o rendimiento pre-optimizado. Se anima a los operadores a optimizarlo de acuerdo con su propia tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado.

¡Feliz trading!



