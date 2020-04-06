Diamond Crush Band Squeeze EA

Diamond Crush Band Squeeze EA - Su herramienta de trading personalizable

El EA Diamond Crush Band Squeeze está diseñado para operadores que desean un control total sobre su estrategia. Este AE no está preoptimizado, sino que proporciona una base sólida para que usted lo ajuste y personalice según sus preferencias.

Cómo funciona
Este AE utiliza la compresión de las bandas de Bollinger para identificar posibles oportunidades de ruptura. La lógica es simple pero efectiva:

  1. Detecta Fases de Baja Volatilidad - El EA analiza el ancho de las Bandas de Bollinger durante un periodo de tiempo determinado. Cuando las bandas se contraen (indicando baja volatilidad), es probable que el mercado se esté preparando para un movimiento fuerte.
  2. Identifica señales de ruptura - Si el precio rompe por encima de la banda superior, se genera una señal de compra. Si rompe por debajo de la banda inferior, se genera una señal de venta.
  3. Gestión de Riesgo y Ejecución de Operaciones - Cada operación se ejecuta con niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit. El EA también garantiza la validez de las condiciones comerciales mediante la comprobación del tamaño de los lotes, los requisitos de margen y las restricciones del corredor.
  4. Comprobaciones de seguridad integradas: el EA evita el exceso de operaciones introduciendo un retardo entre las señales y verificando si una operación ya está abierta.

Características principales

  • Detección de compresión de las bandas de Bollinger - Filtra las rupturas débiles comparando la anchura de la banda actual con la media durante un período de revisión retrospectiva.
  • Parámetros personalizables - Ajuste la configuración de las bandas de Bollinger, el tamaño de los lotes, los niveles de stop y los retrasos de las operaciones para adaptarlos a su estrategia.
  • Ejecución Inteligente de Operaciones - El EA verifica las restricciones del broker antes de colocar una orden.
  • Notificaciones y Alertas - Reciba alertas a través de notificaciones push, sonido o mensajes en pantalla.

¿Para quién es este EA?

Este EA es ideal para los operadores que:

  • Quieren un marco para desarrollar y probar su propia estrategia de ruptura.
  • Prefieren un enfoque basado en las Bandas de Bollinger con una lógica clara.
  • Necesitan un EA que siga estrictas reglas de validación para la ejecución de operaciones.

Precios

El EA Diamond Crush Band Squeeze está disponible por $80, ofreciendo una solución rentable para los traders que buscan refinar sus estrategias sin pagar de más por soluciones pre-optimizadas.

Más información

Visite mi perfil para descubrir otros asesores expertos adaptados a diferentes condiciones de mercado.

Aviso Importante

Este EA se proporciona como una herramienta personalizable y no viene con ajustes garantizados o rendimiento pre-optimizado. Se anima a los operadores a optimizarlo de acuerdo con su propia tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado.

¡Feliz trading!


Otros productos de este autor
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
**Muy importante: Ajuste la configuración de "Distancia entre órdenes". Redúzcala para obtener mejores resultados, idealmente entre 2 y 10.** Operar en Forex y en mercados volátiles puede ser muy complicado y arriesgado. ¡Casi todas las estrategias no funcionarán como desearías el 100% del tiempo! Con nuestro nuevo asesor experto, "Super Hedge Fighter EA", verás el mercado desde una nueva perspectiva. Ya no tendrás que temer la volatilidad, ya que se convertirá en tu fuente de ingresos. "Su
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡La Felicidad en Forex Significa Ganar! ¿Y si hiciéramos que tus ganancias fueran "Ganancias Estables"? ¡Esto te hará más feliz! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) ¡Hemos implementado una estrategia segura y fiable, que ha demostrado su eficacia desde 2010 hasta hoy! ¡Pasó COVID 19 fluctuaciones sin ningún problema! La idea detrás del experto para ser un experto scalping super, atacando unos pocos pips a la vez. Esto sucede mientras se utiliza el tamaño de lote grande, asegura
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
La seguridad en las operaciones Forex es la principal preocupación de los operadores. No sirve de nada operar hoy y perderlo todo mañana. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) ¡Aquí viene el poder de nuestro experto! La idea detrás de él es la seguridad de los fondos de los inversores, entonces viene el beneficio. Por lo tanto, este experto no será el experto que duplicará su cuenta por xx veces. Será el experto en el que puede confiar para obtener beneficios constantes y
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Algunos usuarios se sienten muy cómodos manteniendo sus operaciones durante años, mientras que otros se conforman con recibir lo mínimo y marcharse :) Por favor, no corras riesgos innecesarios. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Echa un vistazo a nuestros otros productos que se añadirán al mercado en breve.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
Algunos usuarios son muy comodidad 2 capaz de mantener sus oficios para las edades, mientras que otros usuarios están felices de obtener el menor y se van :) ¡Si usted no puede esperar en sus operaciones, entonces este experto será el mejor para usted! El experto trata de entrar en los oficios en una alta probabilidad de éxito, y en la mayoría de los casos lo hacen coger la ola derecha. Si no, no se preocupe porque el experto se ocupará de la situación por sí mismo y llevará las operaciones
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Escalping! ¡Qué emoción! Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Drag Race Scalper", usted ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rentable y rápida, ¡y esto es lo que conseguimos! ¡Un scalper de carreras! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) En este scalper usted esperaría pocos puntos
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar en Forex tiene un millón de maneras! Una de las formas innovadoras es ir contra la corriente. Aquí luchamos contra el mercado y trabajamos para conseguir nuestro pan y mantequilla de él :) (El comercio es arriesgado, y usted puede perder!) ¡A partir de aquí empezó la idea! Luchar contra el mercado. El Experto utiliza una combinación de : Hedging, Grid y estrategias de tendencia para operar. ¡Esta operativa le permite llegar con seguridad aunque trabaje contra el oleaje! (¡El trading
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Cent Collector es el segundo asesor experto de la serie "Collector" :) El primero fue Penny collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller Y aquí está el segundo EA : Cent Collector Estos Expertos están diseñados para Scalpers que no pueden esperar años... Tan pronto como el Experto se da cuenta de la ganancia, cobra y se va. Si las cosas van mal, el Experto trabajará en la gestión de sí mismo por el promedio y cobrará tan pronto como pueda. Esta versión
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Yen Collector es el tercer asesor experto de la serie "Collector" :) El primero fue Penny collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller El segundo fue Cent collector: https: //www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site+Profile+Seller Y aquí está el tercer EA : Yen Collector Estos Expertos están diseñados para Scalpers que no pueden esperar años... Tan pronto como el Experto se da cuenta de la ganancia, cobra y se va. Si las cosas van mal, el Experto
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Asesores Expertos
Muy importante: Por favor, ajuste la "Distancia entre órdenes"... Redúzcalas para obtener buenos resultados. Aumentarlas hará que el EA sea mucho más seguro. ¡El trading en Forex tiene millones de formas! Una de las formas innovadoras es ir contra la corriente. Aquí luchamos contra el mercado y trabajamos para obtener nuestro pan y mantequilla de él :) (El trading es riesgoso, ¡y puedes perder!) ¡De aquí nació la idea! Luchar contra el mercado. El Expert Advisor utiliza una combinación de: Cober
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
En este EA tendrás dos fuentes de ingresos: 1- Operaciones directas 2- Reembolsos de tu broker. Así asegúrate de registrarte bajo un IB que comparta contigo sus ingresos ¡Scalping! ¡Qué emoción! ¡Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Magnet Scalper Pro" , ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rent
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar con Expertos es la mejor manera de ganar en Forex! ¡Aquí está nuestro segundo Asesor Experto, donde se puede configurar y olvidar! Marco de tiempo: M1 Todos los pares de divisas funcionarán perfectamente en el EA Tipo de cuenta: Todos (Si la cobertura no está permitido, por favor, desactivar la venta o compra) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos éxito en sus operaciones. (El comercio es arriesgado, y no
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
El depósito mínimo es de 1000$ , o 1000 Cent = 10$. (Recomendado 1500$) Cada 1000$ = 0.01 Lote. Por favor, respete las reglas, ya que queremos que gane, gane y gane. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Marco de tiempo: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo, mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
El depósito mínimo es de 1000$ , o 1000 Cent = 10$. (Recomendado 1500$) Cada 1000$ = 0.01 Lote. Por favor, respete las reglas, ya que queremos que gane, gane y gane. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Marco de tiempo: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo, mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añadi
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
LevelGuard SmartSMA Domine las operaciones de soporte y resistencia con precisión LevelGuard SmartSMA aprovecha el poder de las medias móviles para ayudarle a operar con confianza en todos los mercados. Diseñado para identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia, este EA ofrece entradas y salidas precisas, permitiendo a los operadores capitalizar los movimientos del mercado con facilidad. Cómo funciona Estrategia central: Utiliza una SMA central (por ejemplo, de 50 o 200 periodos) como
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Explore nuestra colección completa de EA Visite nuestro sitio web para acceder a una amplia gama de Asesores Expertos elaborados por expertos y diseñados para capacitar a operadores de todos los niveles. Tanto si es un principiante como un profesional experimentado, nuestras herramientas se adaptan a sus necesidades. Trading asequible para todos Creemos que el trading es accesible para todos. Es por eso que todos nuestros Asesores Expertos tienen un precio de sólo $ 65 cada uno, ayudando a nues
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Lion's Roar - Indicador de fuerza de la tendencia ¿Está preparado para tomar las riendas de su negocio? Lion's Roar - Indicador de Fuerza de Tendencia está aquí para ayudarle a identificar y aprovechar las poderosas tendencias del mercado con precisión y confianza. Diseñada pensando en los operadores, esta avanzada herramienta se basa en una sólida estrategia que combina la dirección de la tendencia con la validación del impulso mediante el Average True Range (ATR). Este indicador no está preop
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Libere la volatilidad del mercado con el indicador Titan Force! ¿Está preparado para dominar el mercado aprovechando la volatilidad? El indicador Titan Force es su herramienta de negociación definitiva, diseñada para los operadores que prosperan durante los periodos de mayor actividad del mercado. Aún no está optimizado para usted Este indicador es un lienzo para su creatividad. Ha sido diseñado para que usted pueda optimizarlo de acuerdo con sus estrategias y preferencias. ¡Sus habilidades, s
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Presentación del indicador de giro Falcon Diseñado para su personalización y optimización, este indicador permite a los operadores adaptarlo a sus estrategias únicas. ¿Por qué elegir el indicador Falcon Turn? El indicador Falcon Turn aprovecha la potencia de la estrategia SAR Parabólico para destacar las oportunidades potenciales de compra y venta con precisión y claridad. Es perfecto para los entusiastas del seguimiento de tendencias y para aquellos que valoran la flexibilidad a la hora de aju
Visual Mountain Guard Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
El indicador Mountain Guard es una herramienta altamente personalizable diseñada para operadores que desean un control total sobre su optimización. No ha sido pre-optimizado, dándole la libertad de adaptarlo a sus estrategias y preferencias específicas de trading. Características principales: Señales de compra y venta mostradas con flechas de cal (compra) y roja (venta) en el gráfico. Línea SAR representada como una línea punteada Dodger Blue para visualizar el indicador de seguimiento de tende
