Cosmos Dance EA - Un Asesor Experto Dinámico Basado en las Bandas de Bollinger

Visión general

Cosmos Dance EA es una herramienta de negociación potente y personalizable diseñada para los operadores que buscan sacar provecho de la volatilidad del mercado. Este EA utiliza las Bandas de Bollinger para detectar posibles puntos de ruptura o inversión y ejecuta operaciones basadas en movimientos dinámicos de precios. Con la gestión de riesgos integrada y la validación de la ejecución, Cosmos Dance EA ofrece una experiencia de trading estructurada pero adaptable.

Características principales:

Utiliza bandas de Bollinger para las señales de comercio

Implementa Stop Loss y Take Profit fijos

Validación inteligente de riesgos y filtros de ejecución de operaciones

Panel visual configurable para mejorar la experiencia del usuario

Alertas y notificaciones integradas (correo electrónico, push, sonido)

Lógica de negociación

El EA Cosmos Dance identifica las oportunidades de trading analizando los movimientos del precio en relación a la línea media de las Bandas de Bollinger.

Señal de compra: Cuando el precio cruza por encima de la línea media de las Bandas de Bollinger y las bandas se expanden.

Señal de venta: Cuando el precio cruza por debajo de la línea media y las bandas se expanden.

Asegura un retardo mínimo antes de ejecutar nuevas operaciones para controlar el riesgo.

Parámetros personalizables

Parámetros de negociación:

Tamaño del Lote: Ajustable por preferencia de riesgo

Take Profit & Stop Loss: Fijo en puntos

Retraso de barras: Controla la frecuencia con la que se puede actuar sobre las nuevas señales

Ajustes de las Bandas de Bollinger:

Periodo BB y Desviación: Personalizable para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado

Notificación y configuración de alertas:

Activar/desactivar alertas, notificaciones push y alertas sonoras

Gestión y validación de riesgos

Garantiza la validez del tamaño del lote en función de la configuración del broker

Comprueba si hay margen suficiente antes de realizar una operación

Evita niveles de stop demasiado cercanos al precio de mercado

Precio y Disponibilidad

Cosmos Dance EA está disponible por 80$, ofreciendo a los traders una herramienta de trading completa y estructurada con una gran adaptabilidad. Ideal para traders que buscan una estrategia basada en las Bandas de Bollinger con un fuerte control del riesgo.

Explore más de mis Asesores Expertos aquí

Opere con Inteligencia. Opere con Confianza. ¡Opere con Cosmos Dance EA!



