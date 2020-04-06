EMA CrossPro EA MT4

EMA CrossPro EA - Su solución personalizable para operar con tendencias

EMA CrossPro EA está diseñado para operadores que desean un control total sobre la optimización de su estrategia. Este Asesor Experto no está pre-optimizado, dándole la flexibilidad de ajustar sus parámetros para adaptarse a su estilo de negociación y las condiciones del mercado.

Cómo funciona

EMA CrossPro EA sigue una estrategia clásica de cruce de medias móviles, comúnmente utilizada para operar con tendencias. Opera identificando cambios de tendencia basados en la relación entre dos Medias Móviles Exponenciales (EMAs):

EMA rápida (por defecto: 10 periodos) - Reacciona rápidamente a los movimientos de precios.

EMA lenta (por defecto: 20 periodos): suaviza las fluctuaciones para confirmar las tendencias.

Señal de compra: Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta, el EA abre una operación de compra.

Señal de venta: Cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta, el EA abre una operación de venta.

El EA garantiza la correcta ejecución de las operaciones y la gestión del riesgo mediante la incorporación de características tales como:

Tamaño de Lote Personalizable - Defina su volumen de operación preferido.

Ajustes de Stop Loss y Take Profit - Establezca niveles predefinidos de riesgo y recompensa.

Distancia mínima SL/TP - Asegura que los niveles de stop respeten las condiciones del broker.

Ejecución en Nuevas Barras - Las operaciones se ejecutan sólo en nuevas barras, reduciendo entradas innecesarias.

Validación de operaciones integrada: comprueba las condiciones del mercado antes de colocar las órdenes.

Notificaciones y Alertas - Recibe alertas de operaciones a través de ventanas emergentes en MT4, notificaciones push o alertas sonoras.

¿Para quién es este EA?

Este EA es el más adecuado para los comerciantes que:

Prefieren estrategias de seguimiento de tendencias basadas en indicadores técnicos.

Quieren optimizar y adaptar los parámetros para diferentes condiciones de mercado.

Necesitan un sistema automatizado para supervisar los gráficos y ejecutar operaciones de manera eficiente.

Personalización y Optimización

Dado que las condiciones del mercado cambian, este EA se proporciona como una plantilla flexible para que usted pueda ajustar y optimizar. Puede probar diferentes configuraciones de EMA, ajustar las reglas de ejecución de operaciones o integrar filtros adicionales para perfeccionar su rendimiento.

Consejo: Pruebe a combinar el EA con indicadores de volatilidad (como ATR) o un filtro de tiempo para mejorar su precisión.



