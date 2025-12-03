Hedge and Position Commander MT4

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.
- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.

Hedge & Position Commander

Der Hedge & Position Commander ist ein fortschrittliches Handelsprogramm, das Händlern die vollständige Kontrolle über ihre Positionen mit leistungsstarken Hedging-Funktionen und umfassenden Positionsmanagement-Tools ermöglicht. Dieses All-in-One-Dashboard kombiniert Echtzeit-Kontoanalysen mit Ein-Klick-Handelsaktionen und hilft sowohl defensiven als auch aktiven Händlern, ihr Portfolio effizient zu verwalten.

Hauptmerkmale:

Hedging-Fähigkeiten:

  • Ein-Klick-Hedging: Sofortige Absicherung von Positionen für Ihr gesamtes Konto, bestimmte Symbole oder nur den aktuellen Chart
  • Auto-Hedge-Schutz: Legen Sie einen Drawdown-Prozentsatz fest, der automatisch die Absicherung Ihres gesamten Kontos auslöst.
  • Selektives Hedging: Wählen Sie aus, welche Symbole gehedgt werden sollen und filtern Sie andere aus

Positionsverwaltung:

  • Gewinnmitnahme-Kontrollen: Entfernen Sie alle Gewinnmitnahmen mit einem einzigen Klick (nach Konto, Symbol oder Chart)
  • Stop-Loss-Verwaltung: Schnelles Ändern oder Entfernen von Stop Losses zur besseren Risikokontrolle
  • Gewinnmitnahme-Tools: Schließen Sie alle Gewinnpositionen mit einem Klick
  • Verlust-Verwaltung: Selektives Schließen von Verlustpositionen, wenn sich Ihre Strategie ändert

Analyse in Echtzeit:

  • Vollständige Kontoübersicht: Überwachen Sie Positionen, Gewinne, Lots und Swaps in Ihrem gesamten Konto
  • Symbol-spezifische Analyse: Detaillierte Metriken für jedes Symbol oder nur für den aktuellen Chart
  • Gewinn/Verlust-Verfolgung: Klare Trennung von Gewinn- und Verlustpositionen für eine bessere Leistungsverfolgung
  • Visuelle Metrik-Anzeige: Große, gut lesbare Textanzeige für wichtige Handelsinformationen

Benutzerfreundliches Interface:

  • Farbkodierte Bedienelemente: Intuitives Tastenlayout mit Farbcodierung nach Funktion:
    • Blaue Tasten für Hedging-Operationen
    • Grüne Schaltflächen für Take-Profit-Management
    • Orangefarbene Schaltflächen für die Stop-Loss-Kontrolle
    • Rosa Tasten für das Schließen von Gewinnpositionen
    • Rote Schaltflächen für das Schließen von Verlustpositionen
  • Sicherheits-Bestätigungen: Dialogaufforderungen verhindern die versehentliche Ausführung wichtiger Aktionen
  • Symbol-Auswahl: Einfaches Dropdown-Menü für schnellen Symbolwechsel
  • Auto-Aktualisierung: Datenaktualisierung in Echtzeit bei jedem Häkchen und manuelle Aktualisierungsoption

Perfekt für:

  • Händler, die mehrere Positionen über verschiedene Instrumente hinweg verwalten
  • Risikoscheue Händler, die schnelle Absicherungsmöglichkeiten benötigen
  • Aktive Portfoliomanager, die umfassende Positionsanalysen benötigen
  • Händler, die Schutzmaßnahmen bei Marktvolatilität automatisieren möchten
  • Jeder, der eine bessere Organisation und Kontrolle seiner Handelspositionen anstrebt

Der Hedge & Position Commander verändert die Art und Weise, wie Sie Ihr Handelsportfolio verwalten, indem er leistungsstarke Hedging-Funktionen mit umfassenden Positionsmanagement-Kontrollen in einem einzigen, intuitiven Dashboard kombiniert. Übernehmen Sie das Kommando über Ihren Handel mit präzisen Ein-Klick-Operationen, die sonst mehrere Schritte und Berechnungen erfordern würden.

