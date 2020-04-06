Envelope Flow EA MT4

Visual Envelope Flow EA - Una solución de trading personalizable

Visual Envelope Flow EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para operadores que desean flexibilidad a la hora de optimizar su estrategia. Este EA no está pre-optimizado, lo que le da un control total sobre su configuración para adaptarlo a sus condiciones de mercado preferidas. Proporciona un enfoque estructurado para el comercio basado en bandas envolventes, lo que le permite filtrar el ruido y centrarse en las tendencias del mercado.

Visión general de la estrategia
Visual Envelope Flow EA opera con una estrategia envolvente basada en medias móviles. Identifica las tendencias de los precios analizando las bandas envolventes superior e inferior derivadas de una Media Móvil Simple (SMA). El sistema detecta fuertes movimientos de precios que rompen estas bandas, señalando oportunidades potenciales de trading.

Cómo funciona

  • El EA calcula las bandas envolventes utilizando un periodo de SMA y un porcentaje de desviación configurables.
  • Se genera una señal de compra cuando el precio se mantiene constantemente por encima de la banda superior, lo que indica una tendencia alcista.
  • Se genera una señal de venta cuando el precio se mantiene por debajo de la banda inferior, lo que significa una tendencia bajista.
  • Una vez que se confirma una señal, el EA coloca una operación con niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) definidos por el usuario, lo que garantiza la gestión del riesgo.
  • Un filtro de retardo integrado evita las operaciones excesivas limitando la frecuencia de las operaciones a un número definido de barras.

Características principales

  • Periodo de media móvil personalizable: ajuste el periodo para adaptarlo a las distintas condiciones del mercado.
  • Ajustes de desviación flexibles: controle la amplitud de las bandas envolventes para filtrar el ruido del mercado.
  • Retraso de Operaciones Ajustable - Evite entradas excesivas estableciendo un número mínimo de barras entre operaciones.
  • Gestión del tamaño del lote: defina el tamaño del lote en función de su apetito de riesgo.
  • Protección de Stop Loss y Take Profit - Asegure una salida adecuada de la operación con los ajustes de SL y TP.
  • Ejecución inteligente de operaciones: incluye la validación del volumen de operaciones, la disponibilidad de márgenes y el cumplimiento del nivel de stop.
  • Indicadores visuales codificados por colores - Las señales de compra y venta se muestran claramente para facilitar la interpretación del mercado.

¿Para quién es este EA?
Este EA está diseñado para los operadores que quieren un enfoque estructurado para el comercio, manteniendo la flexibilidad para optimizarlo para diferentes condiciones de mercado. Es ideal para aquellos que buscan refinar su propia estrategia de negociación en lugar de depender de parámetros pre-optimizados.

Aviso importante
Este EA no está optimizado y requiere configuración por parte del usuario para obtener el mejor rendimiento. Se anima a los operadores a probar y ajustar la configuración en función de su estilo de negociación y pares de divisas preferidos.

¿Por qué elegir Visual Envelope Flow EA?
A diferencia de muchos robots de trading de caja negra, este EA le da un control completo sobre su comportamiento. Es una herramienta estructurada que le ayuda a desarrollar su ventaja comercial mediante la identificación de fuertes tendencias de precios con bandas envolventes.

¡Obtenga su copia hoy!
Este Asesor Experto está disponible por $130, ofreciendo un marco de operaciones bien codificado y personalizable. Comience a optimizar su estrategia de trading hoy mismo y aproveche las ventajas del EA Visual Envelope Flow.


