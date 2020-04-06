US30 SecretFusion EA

Der US30 SecretFusion EA kombiniert eine benutzerdefinierte "geheime Strategie" mit einer Kombination aus MACD-Strategie und liefert hochwahrscheinliche Trades ausschließlich auf den US30-Index - den liquidesten, preisgewichteten Aktienindex der Welt, der für seine Volatilität und robusten Handelsmöglichkeiten, aber auch für sein erhöhtes Risiko bekannt ist.

Empfohlene Einstellungen (nur für US30)

  • SL in Punkten : 5000

  • TP in Punkten : 30000

  • Nachlaufende Stop-Punkte : 800

  • Zeitrahmen : 5 min

  • NUR FÜR US30

HINWEIS: EINFÜHRUNGSPREIS: $ 128



Wesentliche Merkmale

1. Proprietäre Geheimnis-Strategie-Engine

  • Hochwahrscheinlichkeits-Signalfilter: Analysiert Mikro-Volatilitäts-Cluster auf dem US30, um primäre Handelssignale zu bestätigen und die Gewinnraten zu erhöhen.

  • Parameter-Abstimmung in Echtzeit: Verfeinert fortlaufend die Eingaben für geheime Strategien anhand von Live-Daten, um auch bei sich verändernden Volatilitätsmustern einen Vorsprung zu behalten.

2. Fortschrittliches Risiko- und Geldmanagement

  • Dynamische Lot-Größe: Berechnet die Positionsgröße pro Handel auf der Grundlage des Live-Eigenkapitals und des benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes und schützt so vor einer Überhebelung bei einem hochvolatilen Index.

  • Adaptiver Stop-Loss und Take-Profit

3. Plug-and-Play MT4-Bereitstellung

  • Ein-Klick-Installation: Einfach in Ihren MT4-Expertenordner legen, an einen US30-Chart anhängen und AutoTrading aktivieren

Vorteile auf einen Blick

  • Höhere Gewinnquoten, geringere Drawdowns: Geheime Strategiefilter reduzieren Fehleingaben, wie sie für statische regelbasierte Bots typisch sind, und sorgen für ein gleichmäßigeres Aktienwachstum.

  • Vollständig automatisierter 24/5-Handel.
  • Exklusiv für US30.















