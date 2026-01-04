Xau Glorious Breakout

Professionelles Momentum-Ausführungssystem für Gold-Händler

XAUUSD Glorious Breakout ist ein erstklassiger, hochpräziser Handelsalgorithmus, der speziell für den Goldmarkt entwickelt wurde. Anders als generische Bots konzentriert sich dieser EA auf die Phase der "Momentum Expansion", die bei der Eröffnung neuer Kerzen auftritt. Durch die Verwendung einer fortschrittlichen Preisaktionslogik und institutioneller Sicherheitsfilter fängt er schnelle Preisbewegungen ein und gewährleistet gleichzeitig einen strengen Kapitalschutz.

🛡️ Erweiterte technische Merkmale

Anti-Doppeleinstiegs-Logik: Im Gegensatz zu Standard-Breakout-Bots, die den Markt "rastern", gewährleistet dieser EA nur einen aktiven Handelszyklus pro Signal. Er verhindert ein übermäßiges Engagement, indem er neue Setups überspringt, wenn bereits eine Position läuft.

One-Cancels-Other (OCO) Engine: Sobald ein Preisdurchbruch eine Order auslöst, wird die entgegengesetzte schwebende Order sofort gelöscht, um das Risiko von "Whipsaw"- oder Doppelverlustszenarien auszuschließen.

Interaktives Dashboard in Echtzeit: * Live-Analytik: Verfolgen Sie Spread, Floating Profit und tägliche Performance direkt im Chart. Manuelle Intervention: Enthält dedizierte Schaltflächen für "Sofort-Kauf", "Sofort-Verkauf" und "Alle schließen" für professionelle Händler, die eine manuelle Kontrolle wünschen.

EMA-Trend-Sentinel: Ein optionaler Trendfilter, der Ihre Ausbrüche an der vorherrschenden Marktrichtung ausrichtet und so die Gewinnrate in Trendumgebungen deutlich erhöht.

Dynamischer Trailing-Schutz: Sichert automatisch Gewinne, indem der Stop-Loss bei starken Kursbewegungen nachgezogen wird, damit Sie nicht zulassen, dass ein Gewinner zu einem Verlierer wird.

📊 Optimierte Strategie & Zeitrahmen

Um mit XAUUSD Glorious Breakout die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir unbedingt die folgenden Konfigurationen:

M5 (5-Minuten) - Empfohlen: Der aggressivste und leistungsstärkste Zeitrahmen. Ideal zum Erfassen der schnellen "Volatilitätsausbrüche", die Gold inhärent sind.

H1 (1-Stunden) - Konservativ: Am besten geeignet für Händler, die stabilere, langfristige Trendausbrüche mit geringerem Rauschen suchen.

⚙️ Kurzanleitung zur Einrichtung

Broker-Typ: Beliebig.

Kontostand: Ab $1000 (empfohlen 0,01 Lot pro $1000).

Spread-Filter: Der EA verfügt über einen eingebauten Schutz, der den Handel bei Ereignissen mit hohem Spread (z.B. Nachrichten oder Market Rollover) verhindert.

⚠️ HAFTUNGSAUSSCHLUSS & RISIKOWARNUNG

Bitte vor dem Kauf lesen:

Marktrisiko: Der Handel mit XAUUSD (Gold) ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Dieser EA ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung des Handels, keine Garantie für Reichtum.

Bisherige Leistung: Backtest-Ergebnisse (selbst bei einer Modellierungsqualität von 99,9 %) sind keine Garantie für die zukünftige Performance in einem Live-Markt.

Ausführung: Die Ergebnisse können aufgrund von Unterschieden bei Spread, Slippage und Ausführungsgeschwindigkeit von Broker zu Broker variieren.

Verantwortung: Der Entwickler ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Verwendung dieser Software entstehen. Testen Sie die Software immer mindestens 15 Tage lang auf einem Demokonto, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.

📘 Wichtiger Eingabe-Hinweis

Die Standardeinstellungen sind für 3-stellige Gold-Broker ausgelegt (z.B. 2050.123). Wenn Ihr Broker 2-stellige Preise verwendet (z.B. 2050,12), teilen Sie bitte Ihre InpDistance , InpStopLoss und InpTakeProfit durch 10.

Erweitern Sie Ihren Goldhandel um den professionellen Vorteil. Holen Sie sich XAU Glorious Breakout noch heute.